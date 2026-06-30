    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2
    0:1
    Nórsko
    Nórsko
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    Tak trochu lúpež storočia, nikdy predtým sa to nestalo: Je to šialené, reval Haaland

    Nórsky hráč Martin Ödegaard (10) vedie vikingské veslovanie po víťazstve v šestnásťfinálovom zápase Pobrežie Slonoviny - Nórsko .
    Fotogaléria (35)
    Nórsky hráč Martin Ödegaard (10) vedie vikingské veslovanie po víťazstve v šestnásťfinálovom zápase Pobrežie Slonoviny - Nórsko . (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|30. jún 2026 o 21:50
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    Zmení to krajinu, verí hrdina.

    "Hviezdny útočník Erling Haaland po záverečnom hvizde oslavoval ako zmyslov zbavený," opisoval Esten O. Sæther z denníka Dagbladet.

    Rozbehol sa k sektoru nórskych fanúšikov a strhol so sebou celý realizačný tím. Krátko nato si mužstvo spolu s priaznivcami zopakovalo známu oslavu „veslovania“.

    Ozvena pokrikov „ro“ sa niesla celým štadiónom v Dallase. Kapitán Martin Ødegaard bubnoval a všetci ostatní Nóri v aréne akoby veslovali. Hráči sediaci na trávniku, fanúšikovia v hľadisku – všetci v jednom súzvuku kričali a oslavovali postup do osemfinále majstrovstviev sveta.

    „Tak trochu lúpež storočia, no po prvý raz v histórii dokázalo Nórsko vyhrať zápas vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Nikdy predtým sa to nestalo,“ napísal nórsky denník Dagbladet.

    Pre Nórsko išlo o historický okamih. V roku 1998 totiž prehralo v osemfinále s Talianskom.

    „Teraz sme mali obrovské šťastie, ale na tom nezáleží,“ priznal Dagbladet.

    Fotogaléria zo zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Antonio Nusa strieľa gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    35 fotografií
    Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa strieľa gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Ivory Coast's Franck Kessie (8) congratulates Ivory Coast's Yan Diomande (11) after an attempt during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) stops the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) controls the ball during the FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK43 Airlington - Nórsky futbalista Erling Haaland počas šestnásťfinálového duelu Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Norway's Martin Oedegaard (10) runs during the FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Gareth Patterson) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoIvory Coast fans chant during the FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJesus Valenzuela Saez from Venezuela talks to the players during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Nicolas Pepe (19), right, fights for the ball with Norway's David Moeller Wolfe (5) as Norway's Torbjoern Heggem (17) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK39 Airlington - Nórsky brankár Örjan Nyland sa pozerá počas šestnásťfinálového duelu Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Norway goalkeeper Oerjan Nyland (1) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoIvory Coast's Franck Kessie (8) passes the ball as Norway's David Moeller Wolfe (5) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Christ Inao Oulai (26) reaches for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway head coach Stale Solbakken watches the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Ghislain Konan (3) dribbles the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Yan Diomande (11), right, challenges for the ball with Norway's Marcus Holmgren Pedersen (16) during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Antonio Nusa (20), left, and Ivory Coast's Guela Doue (17) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Odilon Kossounou (7) and Norway's David Moeller Wolfe (5) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast team fans ahead of the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway fans sing the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway fans cheer before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK27 Airlington - Futbalisti Pobrežia Slonoviny pózujú pred šestnásťfinálovým duelom Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Ivory Coast team poses prior to the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoKK35 Airlington - Nórski futbalisti pózujú pred šestnásťfinálovým duelom Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Norway team pose before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoNorway's Erling Haaland (9) is shown on the bih screen during teams presentation before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Ak prežijem toto, prežijem už všetko

    Po zápase bol mimoriadne emotívny aj tréner Ståle Solbakken. Muž, ktorý po rokoch trápenia priviedol Nórsko späť medzi futbalovú elitu, sa stal národným hrdinom.

    „Ak prežijem toto, tak prežijem už všetko,“ povedal pre televíziu TV 2 viditeľne dojatý tréner.

    „Bol som úplne na dne,“ pokračoval.

    Jeho emócie neunikli ani televíznym komentátorom.

    „Nikdy som nevidel Solbakkena takého dojatého,“ povedal komentátor TV 2 Marius Skjelbæk.

    Jeho kolega Jesper Mathisen ho doplnil slovami, že „ho ešte nikdy nevidel takto úplne vyčerpaného“.

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    Haaland opäť rozhodol

    Ešte predtým Erling Haaland krútil hlavou a usmieval sa. Opäť bol hlavným hrdinom, opäť si ho kamery všímali najviac.

    V 82. minúte strelil rozhodujúci gól. Lopta mu nesadla ideálne, napriek tomu sa pomaly dokotúľala do siete.

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    dnes 22:35
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    Domov»MS vo futbale 2026»Tak trochu lúpež storočia, nikdy predtým sa to nestalo: Je to šialené, reval Haaland