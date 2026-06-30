Tak trochu lúpež storočia, nikdy predtým sa to nestalo: Je to šialené, reval Haaland

"Hviezdny útočník Erling Haaland po záverečnom hvizde oslavoval ako zmyslov zbavený," opisoval Esten O. Sæther z denníka Dagbladet.
Rozbehol sa k sektoru nórskych fanúšikov a strhol so sebou celý realizačný tím. Krátko nato si mužstvo spolu s priaznivcami zopakovalo známu oslavu „veslovania“.
Ozvena pokrikov „ro“ sa niesla celým štadiónom v Dallase. Kapitán Martin Ødegaard bubnoval a všetci ostatní Nóri v aréne akoby veslovali. Hráči sediaci na trávniku, fanúšikovia v hľadisku – všetci v jednom súzvuku kričali a oslavovali postup do osemfinále majstrovstviev sveta.
„Tak trochu lúpež storočia, no po prvý raz v histórii dokázalo Nórsko vyhrať zápas vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Nikdy predtým sa to nestalo,“ napísal nórsky denník Dagbladet.
Pre Nórsko išlo o historický okamih. V roku 1998 totiž prehralo v osemfinále s Talianskom.
„Teraz sme mali obrovské šťastie, ale na tom nezáleží,“ priznal Dagbladet.
Ak prežijem toto, prežijem už všetko
Po zápase bol mimoriadne emotívny aj tréner Ståle Solbakken. Muž, ktorý po rokoch trápenia priviedol Nórsko späť medzi futbalovú elitu, sa stal národným hrdinom.
„Ak prežijem toto, tak prežijem už všetko,“ povedal pre televíziu TV 2 viditeľne dojatý tréner.
„Bol som úplne na dne,“ pokračoval.
Jeho emócie neunikli ani televíznym komentátorom.
„Nikdy som nevidel Solbakkena takého dojatého,“ povedal komentátor TV 2 Marius Skjelbæk.
Jeho kolega Jesper Mathisen ho doplnil slovami, že „ho ešte nikdy nevidel takto úplne vyčerpaného“.
Haaland opäť rozhodol
Ešte predtým Erling Haaland krútil hlavou a usmieval sa. Opäť bol hlavným hrdinom, opäť si ho kamery všímali najviac.
V 82. minúte strelil rozhodujúci gól. Lopta mu nesadla ideálne, napriek tomu sa pomaly dokotúľala do siete.
„Je to šialené. Je to cesta, ktorej je radosť byť súčasťou. Je to niečo veľké,“ povedal Haaland pre TV 2.
Bol to jeho 60. gól v 53. zápase za národný tím. Neskutočná bilancia.
„Predĺženie som už nechcel hrať, takže som musel dať gól. Presne to mi vtedy prebehlo hlavou. Je krásne vidieť, čo to znamená pre celé Nórsko. Myslím si, že to navždy zmení našu krajinu. Cítim akési spolupatričnosť. Je to dojímavé,“ dodal Haaland.
Pobrežie Slonoviny - Nórsko 1:2 (0:1)
Góly: 74. A. Diallo - 39. Nusa, 86. Haaland
Rozhodovali: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.), ŽK: Nusa
Diváci: 69 665
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - G. Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3 Toure) - Sangare - Pepe (87. Diakite), Kessie, Oulai (60. A. Diallo), Y. Diomande (90.+3 Guessand) - Bonny (60. Wahi)
Nórsko: Nyland - Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup)
„V šestnásťfinále to nikdy nie je jednoduché. Už vypadli veľké futbalové krajiny, ale nám sa podarilo strhnúť zápas na našu stranu.“
Nusa začal, Nyland zachránil
Víťazstvo však vôbec neprichádzalo ľahko.
Antonio Nusa poslal Nórsko do vedenia nádherným gólom, no Amad Diallo vyrovnal a zdalo sa, že zápas smeruje do predĺženia.
Napokon rozhodol Haaland, ale ani po jeho góle nebolo hotovo. V nadstavenom čase vytiahol brankár Ørjan Nyland fantastický zákrok po priamom kope práve od Amada Dialla a zachránil historické víťazstvo.
Nóri tak mohli oslavovať svoje vôbec prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta alebo Európy.
Tím trénera Ståleho Solbakkena sa zároveň stal prvým európskym mužstvom, ktoré postúpilo do osemfinále tohtoročných majstrovstiev sveta, keďže Nemecko a Holandsko v pondelok vypadli.
Teraz prichádza Brazília
Haaland je s piatimi gólmi druhým najlepším strelcom šampionátu. Viac ich strelil iba Lionel Messi, ktorý má na konte o jeden presný zásah viac.
V osemfinále čaká Nórov futbalová veľmoc – Brazília.
Pre Juhoameričanov však ide o mimoriadne nepríjemného súpera. Nórsko je totiž jedinou krajinou na svete, ktorú Brazília vo futbale nikdy nezdolala. Zo štyroch vzájomných zápasov sa dva skončili remízou a dva víťazstvom Nórov.
Brazílčania už dlhé roky túžia túto bilanciu napraviť. Nórsko medzitým sníva o niečom, čo sa ešte nikdy nestalo – o historicky prvom postupe do štvrťfinále veľkého turnaja.
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