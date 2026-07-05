Osemfinálový zápas medzi Mexikom a Anglickom kvôli búrke posunuli

Výkop osemfinálového zápasu futbalových majstrovstiev sveta medzi domácim Mexikom a Anglickom na štadióne Azteca bol kvôli búrke odložený.
Nepriaznivé počasie vrátane silného dažďa a bleskov zabránilo fanúšikom vstup na štadión a oneskorilo aj príchody oboch tímov. Na štadióne bol aktivovaný protokol pre prípad búrky, ktorý fanúšikom a funkcionárom odporúča, aby sa ukryli.
Na šampionáte, ktorý spoločne s Mexikom organizujú USA a Kanada, ovplyvnila nepriazeň počasia už tretí zápas. Na Aztéckom štadióne boli problémy aj počas úvodného kola vyraďovacej fázy, duel Mexiko - Ekvádor sa začal o hodinu neskôr. V skupine sa čakalo na druhý polčas stretnutia Francúzsko - Irak takmer dve hodiny.
Víťaz tohto zápasu sa v sobotu stretne vo štvrťfinále s Nórskom, ktoré zvíťazilo nad Brazíliou 2:1.