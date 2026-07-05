    Osemfinálový zápas medzi Mexikom a Anglickom kvôli búrke posunuli

    Zápas medzi Mexikom a Anglickom, ktorý sa mal konať v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v Mexico City, je kvôli počasiu odložený.
    Zápas medzi Mexikom a Anglickom, ktorý sa mal konať v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v Mexico City, je kvôli počasiu odložený. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, Sportnet|6. júl 2026 o 01:56
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    Hrať by sa malo od 3.00 h SELČ, pôvodný začiatok bol naplánovaný o hodinu skôr.

    Výkop osemfinálového zápasu futbalových majstrovstiev sveta medzi domácim Mexikom a Anglickom na štadióne Azteca bol kvôli búrke odložený.

    Nepriaznivé počasie vrátane silného dažďa a bleskov zabránilo fanúšikom vstup na štadión a oneskorilo aj príchody oboch tímov. Na štadióne bol aktivovaný protokol pre prípad búrky, ktorý fanúšikom a funkcionárom odporúča, aby sa ukryli.

    Na šampionáte, ktorý spoločne s Mexikom organizujú USA a Kanada, ovplyvnila nepriazeň počasia už tretí zápas. Na Aztéckom štadióne boli problémy aj počas úvodného kola vyraďovacej fázy, duel Mexiko - Ekvádor sa začal o hodinu neskôr. V skupine sa čakalo na druhý polčas stretnutia Francúzsko - Irak takmer dve hodiny.

    Víťaz tohto zápasu sa v sobotu stretne vo štvrťfinále s Nórskom, ktoré zvíťazilo nad Brazíliou 2:1.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    0
    Anglicko
    ENG
    0
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zápas medzi Mexikom a Anglickom, ktorý sa mal konať v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v Mexico City, je kvôli počasiu odložený.
    Zápas medzi Mexikom a Anglickom, ktorý sa mal konať v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v Mexico City, je kvôli počasiu odložený.
    Osemfinálový zápas medzi Mexikom a Anglickom kvôli búrke posunuli
    dnes 01:561
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    Domov»MS vo futbale 2026»Osemfinálový zápas medzi Mexikom a Anglickom kvôli búrke posunuli