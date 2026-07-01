Mexiko stále neinkasovalo a teší sa z postupu. Zápas sa začal pre búrku o hodinu neskôr

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Mexiko - Ekvádor 2:0 (2:0)
Góly: 22. Quinones, 31. Jimenez. ČK: 90.+5 Hincapie (Ekvádor).
Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Franco, Paez, M. Caicedo (všetci Ekvádor)
Diváci: 80.824
Mexiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Mora (59. Gutierrez), Romo (73. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (73. Gimenez), Quinones (80. Pineda)
Ekvádor: Galindez - Franco (46. Medina), Ordonez (46. Preciado), Pacho, Hincapie - Yeboah (79. J. Caicedo), M. Caicedo, Pedro, Angulo (79. Paez) - Plata, E. Valencia (59. Rodriguez)
Mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v osemfinále záverečného turnaja.
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Rozhodlo o tom ich stredajšie víťazstvo v šestnásťfinále pred domácimi fanúšikmi na Aztéckom štadióne v Mexiko City nad Ekvádorom 2:0. Mexičania na turnaji neinkasovali ani vo štvrtom zápase.
Duel odložili organizátori na neskôr pre búrku. Zápas, ktorý sa mal pôvodne začať na Aztéckom štadióne od 03.00 h SELČ má mať úvodný výkop o 04.00 h.
Búrka v dejisku zápasu sa začala približne hodinu pred plánovaným začiatkom stretnutia. Podľa agentúry DPA musí Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odložiť zápas o 30 minúť, ak v okruhu do 13 kilometrov od štadióna udrie blesk. Každý ďalší úder blesku spustí 30-minútové pravidlo znovu.
Mexičania mali výborný vstup do zápasu a po dominantnom prvom polčase viedli 2:0. Najskôr skóroval v 22. minúte tretíkrát na turnaji Julian Quinones a po polhodine hry sa k nemu pridal druhým presným zásahom na prebiehajúcom šampionáte Raul Jimenez.
Domáci výber po zmene strán prevažnú časť bezchybne bránil a udržal si čisté konto na turnaji aj vo štvrtom vystúpení za sebou. Ekvádorčania inkasovali dvakrát v súťažnom dueli prvýkrát od júna 2024.
Mexický stredopoliar Gilberto Mora sa stal vo veku 17 rokov a 259 dní druhým najmladším hráčom, ktorý nastúpil na zápas vyraďovacej fázy MS. Mladší bol už iba legendárny Brazílčan Pele v roku 1958.
Mexičania si na svojho súpera musia počkať, v osemfinále sa stretnú s víťazom zápasu medzi Anglickom a DR Kongo.
Prípadným postupom do štvrťfinále by mužstvo Javiera Aguirreho vyrovnalo doterajšie maximum (štvrťfinále), v ktorom si zahrali na oboch predošlých domácich turnajoch v rokoch 1970 a 1986. Ekvádorčania nenapodobnili postup do osemfinále z roku 2006.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Mexiko - Ekvádor
I. polčas:
Mexičanov mohol poslať do vedenia v siedmej minúte Jimenez. Center na úroveň malého vápna mu poslal Romo, ale 35-ročný útočník v tutovke hlavičkoval mimo Galindezovu bránu.
Centimetre delili od gólu po štvrťhodine hry iba 17-ročného mexického stredopoliara Moru, ktorý vypálil z vnútra šestnástky, ale tesne minul zadnú žrď.
Program MS vo futbale 2026 - deň 20
Na opačnej strane sa v 18. minúte predral cez brániaceho hráča Yeboah, ale domáci výber zachránil najskôr zákrok Rangela a následne aj žrď jeho brány.
Mexiko sa ujalo vedenia v 22. minúte, keď si svoje postavenie na polovici ihriska postrážil Quinones, ktorý vyrazil do brejku a zakončil ho strelou k bližšej žrdi - 1:0.
Mexičania pokračovali vo výbornom výkone a v hre s loptou dominovali. Dvojgólové vedenie zabezpečil domácim v 31. minúte Jimenez, ktorý nekompromisne zakončil do hornej časti Galindezovej brány.
II. polčas:
Ekvádorčania stáli pred náročnou úlohou zmazať manko 0:2. Po zmene strán urobili dve zmeny a začali viac tvoriť hru. Definitívne mohol zlomiť odpor Juhoameričanov v 67. minúte mexický kapitán Montes, ale jeho hlavičku zneškodnil Galindez.
Mexičania sa v druhom dejstve zžili s defenzívnym poňatím hry a Ekvádorčanov prakticky k ničomu nepúšťali.
Záver už priniesol ekvádorskú frustráciu po tom, čo nedokázali ani raz vystreliť do priestoru brány v druhom polčase napriek hernej prevahe.
Druhýkrát na turnaji prišlo do praxe pravidlo o zakrytí úst rukou. Červenú kartu za tento prehrešok videl v piatej minúte nadstavenia ekvádorský obranca Hincapie.