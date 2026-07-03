Víťazi a porazení na trhu NHL: Montreal si poistil jadro tímu, Los Angeles buduje klub dôchodcov

Montreal má kostru tímu pod zmluvou, Edmonton vymenil drahého beka, Chicago dalo obrancovi "McDavidov" plat, San Jose má drahších hráčov ako Colorado a Minnesota sa zbavila najlepšieho kamaráta svojej veľkej hviezdy.
V NHL sa v stredu 1. júla otvoril trh s voľnými hráčmi a odvtedy sa diali veci.
Generálni manažéri nezaháľali a niektoré tímy výrazne posilnili a vyslali jasný signál, že chcú bojovať o Stanley Cup. Iné naopak riskovali, preplatili hráčov alebo stratili dôležité mená bez adekvátnej náhrady.
Kto zvládol začiatok prestupového obdobia najlepšie a kto si naopak koleduje o kritiku fanúšikov?
V tomto článku sa pozrieme na troch víťazov a troch porazených prvých dní od otvorenia trhu voľných hráčov NHL - teda na mužstvá, ktoré podľa nás spravili najlepšie, ale aj najhoršie ťahy.
Víťazi
Montreal Canadiens
Montreal je medzi víťazmi trhu najmä vďaka dvom podpisom.
Habs si poistili šikovného útočníka Demidova na ďalších osem rokov za 9,15 milióna ročne a brankára Dobeša na tri roky za 5,36 milióna na rok.
Demidov bol druhým najlepším nováčikom roka v NHL a zaknihoval 62 bodov. Dobeš, štvrtý najlepší nováčik, držal talentované mužstvo v play-off výbornými výkonmi.
Celé jadro tímu tak má zmluvu minimálne do roku 2030 a pritom zaberie len niečo vyše 50 percent z platového stropu.
Generálny manažér Kent Hughes zvládol podpisy Rusa a Čecha výborne. V Montrealu buduje tím, ktorý môže v najbližších rokoch pomýšľať na dlhé sezóny.
Edmonton Oilers
Klub z Kanady výborné zvládol výmenu obrancu Darnella Nursea.
Ten klubu pomohol tým, že rozšíril zoznam mužstiev, do ktorých bol ochotný akceptovať výmenu. Pôvodne sa mal sťahovať do Bostonu, ale Nikita Zadorov, ktorý mal ísť opačným smerom, využil svoje právo odmietnuť trejd.
Nurse tak zamieril do San Jose za 24-ročného obrancu Shakira Mukhamadullina a 21-ročného beka Zacka Sharpa.
Najdôležitejšie je však to, že Oilers si nemuseli ponechať ani cent z Nurseovho platu, ktorý má hodnotu 9,25 milióna ročne.
Nurse je stále solídny bek do prvých dvoch párov, ale zďaleka nie hodný tejto cenovky. Edmonton sa veľmi efektne zbavil jeho zmluvy a vytvoril si dôležitý priestor pod platovým stropom.
Ten využil mimo iného na podpis Ryana Sheau, ktorý má za sebou solídny ročník v Pittsburghu. Bol jedným z piatich obrancov NHL, ktorí mali aspoň 35 bodov a v kolonke +/- číslo +30.
Edmonton zároveň konečne aspoň nejak adresoval brankársku situáciu. Za veľmi výhodný 1 milión získal na rok víťaza Stanley Cupu Frederika Andersena a zaujímavý môže byť aj príchod mladého Devona Leviho, ktorý si však miesto v NHL zatiaľ nezastal.
Utah Mammoth
Niektoré ťahy Utahu budeme vedieť zhodnotiť až s odstupom času a závisieť budú od výkonnosti starších hráčov.
Nedá sa im však uprieť snaha a aktivita. Utah získal dvoch ofenzívnych hráčov, ktorých chcela aj Minnesota.
Významný je príchod olympijského víťaza, centra Vincenta Trochecka, ktorý je stále produktívny a výborný aj smerom dozadu.
Mammoth za neho museli obetovať obrancu Durziho, útočníka Beaudoina a draftovú voľbu v treťom kole.
Do predných radov priviedli aj kapitána Islanders Andersa Leeho za 5,4 milióna. Má síce 36 rokov a 40-gólovú sezónu zažil už pred deviatimi rokmi, ale stále dokáže byť užitočný.
Zaujímavé sú aj akvizície a následné podpisy dvoch mladších hráčov. Z Detroitu prišiel brankár Sebastian Cossa, z Montrealu útočník Joshua Roy a efektívna môže byť aj nízka zmluva pre Kailera Yamamota.
Negatívom pre Utah je offer sheet na Barretta Haytona, ktorý mu ponúklo New Jersey. Ak ho Utah dorovná, útočník sa aj tak po sezóne stane voľným hráčom. Ak ho nedorovná, príde o 26-ročného centra.
Okrem spomenutých mužstiev môžeme oceniť aj aktivitu New Jersey, Philadelphie aj Floridy.
Ktorí hráči sú stále dostupní?
Anthony Mantha (PIT), Patrick Kane (DET), Claude Giroux (OTT), Vladimir Tarasenko (MIN), Michael Bunting (DAL), Patrick Laine (MTL), Pavol Regenda (SJS).
(v zátvorke skratka organizácie, za ktorú naposledy hrali)
Porazení
Chicago Blackhawks
Chicago je medzi porazenými hlavne kvôli jednému kontraktu. Príchod Bowena Byrama stál „jastrabov“ veľa, ale ešte viac ich stál a bude stáť jeho podpis.
Nový kontrakt bude platiť od roku 2027 a ročne obrancovi vynesie 12,5 milióna, čo je najviac pre obrancu v histórii NHL. Zároveň je to rovnaký plat, aký má najlepší hráč na svete, Connor McDavid.
Byram je solídny bek a v Buffale odohral životnú sezónu. V 82 zápasoch získal 42 bodov, ale zďaleka nie je najlepší ani jeden z najlepších obrancov na svete.
V Chicagu však dostane rolu obrancu číslo 1 a poskytnutú šancu tak môže využiť. Na prvý pohľad však jeho kontrakt vyzerá byť veľmi predražený.
To isté platí aj o Coleovi Smithovi. V minulej sezóne mal 12 bodov a hrával vo štvrtom útoku, ale Blackhawks mu ponúkli tri milióny ročne na tri roky. Zaujal ich však zrejme svojou hrou v play-off, kde Vegas pomohol na ceste do finále.
San Jose Sharks
Sharks počas posledných mesiacov ukazovali, že okolo Celebriniho budujú výber, ktorý môže byť o pár rokov elitný a môže bojovať o Stanley Cup. Darilo sa im aj na drafte a ich skupina mladíkov naháňa strach.
Po otvorení trhu s voľnými hráčmi však spravili viacero ťahov, ktoré fanúšikov nepotešili. Klub môžu stáť v ďalších rokoch flexibilitu. Viacerých hráčov priniesli za drahú cenu.
Príkladom je už spomínaný Darnell Nurse, ktorého kontrakt z Edmontonu prebrali v plnej hodnote.
Podpísali aj obrancu Jacoba Troubu, ktorému dopriali 8,25 milióna na rok na obdobie štyroch sezón. Robustný bek si tak ešte navýšil plat, a to už aj ten predošlý (8 miliónov ročne) by sa dal označiť za neprimerane vysoký.
San Jose tak bude mať vzadu dvojičku, ktorá si dokopy zarobí o 1,25 milióna viac ako elitná dvojica Colorada Makar s Toewsom.
Sharks štedro zaplatili aj Masona Marchmenta, ktorý bude po dobu piatich rokov zarábať 6,75 milióna, a beka Michaela Kesselringa, ktorý zinkasuje 4,5 milióna počas každej z ďalších troch sezón.
Áno, tieto podpisy zrejme v krátkodobom horizonte mužstvo zlepšia, ale za akú cenu?
Je otázne, či sa to ako výhodné ukáže aj o tri či štyri roky, keď to môže limitovať možnosť dopĺňať káder a podpisovať zmluvy s mladíkmi klubu.
Los Angeles Kings
Na kalifornskom pobreží možno nespravili najhoršie podpisy a nerozdali veľké milióny, ale zdá sa, že "králi" budujú klub dôchodcov.
Počas posledných siedmich dní podpísali osem hráčov. Iba traja z nich majú pod 30 rokov, ani jeden pod 25.
Klub posilnil 41-ročný Corey Perry, 38-ročný Mats Zuccarello, 35-ročný Erik Haula, 34-ročný Erik Gustafsson či 32-ročný Scott Laughton.
Po odchode kapitána Anžeho Kopitara tak Kings nemladnú a ich priemerný vek je nad 30 rokov.
Generálny manažér Ken Holland je známy tým, že rád angažuje starších hráčov. Teraz to však vyvoláva otázky, akým smerom sa chce mužstvo z mesta anjelov uberať.
Kings sú v posledných rokoch priemerným klubom - päťkrát za sebou postúpili do play-off, ale vždy vypadli v prvom kole.
Pochváliť ich však treba za akvizíciu Zuccarella. 38-ročný Nór je stále vynikajúci hokejista a v minulom ročníku mal 54 bodov v 59 dueloch. Jeho podpis za milión ročne vyzerá výborne.
Minnesota sa rozhodla nechať ho odísť a vydať sa iným smerom. Chýbať bude najmä najdrahšiemu hráčovi na svete, Kaprizovovi, s ktorým mali na ľade aj mimo neho výbornú spoluprácu.
"Som smutný, že musím po siedmich rokoch odísť," povedal Nór pre The Athletic. "Ale nechcem, aby sa z toho robila veľká vec. Necítim hnev ani horkosť voči tímu ani voči organizácii. Prajem im veľa šťastia."
Medzi ďalších porazených tak môžeme zaradiť aj Minnesotu, Columbus či Anaheim.