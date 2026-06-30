Haaland poslal Nórov do osemfinále. Pobrežie Slonoviny zarmútil gólom v závere

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Pobrežie Slonoviny - Nórsko 1:2 (0:1)
Góly: 74. Diallo – 39. Nusa, 86. Haaland
Futbalisti Nórska postúpili do osemfinále na MS 2026. V zápase šestnásťfinále zdolali Pobrežie Slonoviny 2:1.
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Skóre utorňajšieho 16-finálového súboja v Arlingtone otvoril európsky zástupca v 39. minúte zásluhou Antonia Nusu, v 74. minúte vyrovnal Amad Diallo.
O postupe Nórov rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland piatym gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu.
Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
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Priebeh zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko
I. polčas:
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II. polčas:
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