    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2
    0:1
    Nórsko
    Nórsko
    PrehľadPreviewOnline prenosNórsko

    Haaland poslal Nórov do osemfinále. Pobrežie Slonoviny zarmútil gólom v závere

    Erling Haaland oslavuje gól
    Fotogaléria (35)
    Erling Haaland oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|30. jún 2026 o 20:57
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    Nórsko dnes zdolalo Pobrežie Slonoviny v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Pobrežie Slonoviny - Nórsko 1:2 (0:1)

    Góly: 74. Diallo – 39. Nusa, 86. Haaland

    Futbalisti Nórska postúpili do osemfinále na MS 2026. V zápase šestnásťfinále zdolali Pobrežie Slonoviny 2:1.

    Skóre utorňajšieho 16-finálového súboja v Arlingtone otvoril európsky zástupca v 39. minúte zásluhou Antonia Nusu, v 74. minúte vyrovnal Amad Diallo.

    O postupe Nórov rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland piatym gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Antonio Nusa strieľa gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    35 fotografií
    Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa strieľa gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Futbalisti Nórska oslavujú gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Antonio Nusa oslavuje gól v zápase Nórska s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026Ivory Coast's Franck Kessie (8) congratulates Ivory Coast's Yan Diomande (11) after an attempt during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) stops the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) controls the ball during the FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK43 Airlington - Nórsky futbalista Erling Haaland počas šestnásťfinálového duelu Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Norway's Martin Oedegaard (10) runs during the FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Gareth Patterson) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoIvory Coast fans chant during the FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJesus Valenzuela Saez from Venezuela talks to the players during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Nicolas Pepe (19), right, fights for the ball with Norway's David Moeller Wolfe (5) as Norway's Torbjoern Heggem (17) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK39 Airlington - Nórsky brankár Örjan Nyland sa pozerá počas šestnásťfinálového duelu Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Norway goalkeeper Oerjan Nyland (1) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoIvory Coast's Franck Kessie (8) passes the ball as Norway's David Moeller Wolfe (5) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Christ Inao Oulai (26) reaches for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway head coach Stale Solbakken watches the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Ghislain Konan (3) dribbles the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Yan Diomande (11), right, challenges for the ball with Norway's Marcus Holmgren Pedersen (16) during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Antonio Nusa (20), left, and Ivory Coast's Guela Doue (17) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Odilon Kossounou (7) and Norway's David Moeller Wolfe (5) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast team fans ahead of the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway fans sing the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway fans cheer before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK27 Airlington - Futbalisti Pobrežia Slonoviny pózujú pred šestnásťfinálovým duelom Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Ivory Coast team poses prior to the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoKK35 Airlington - Nórski futbalisti pózujú pred šestnásťfinálovým duelom Pobrežie Slonoviny - Nórsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Airlington v utorok 30. júna 2026. FOTO TASR/AP Norway team pose before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - Šestnásťfinále - Pobrežie - Slonoviny - NórskoNorway's Erling Haaland (9) is shown on the bih screen during teams presentation before the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko

    I. polčas:

    Doplníme...

    II. polčas:

    Doplníme...

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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