Man City dýcha na krk Arsenalu. Po hladkej výhre stráca na lídra už len dva body

Premier League - dohrávka 31. kola
Manchester City - Crystal Palace 3:0 (2:0)
Góly: 32. Semenyo, 40. Marmoush, 84. Savinho
Futbalisti Manchestru City zvíťazili v dohrávke 31. kola anglickej Premier League nad Crystal Palace 3:0.
Znížili tak stratu na vedúci Arsenal Londýn na dva body. Oba tímy ešte čakajú dva zápasy.
„Citizens" rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď sa presadili Antoine Semenyo a Omar Marmoush. V závere spečatil ich triumf Savinho.
VIDEO: Zostrih zápasu Man City - Crystal Palace