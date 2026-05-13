Man City dýcha na krk Arsenalu. Po hladkej výhre stráca na lídra už len dva body

Hráč Manchesteru City Omar Marmoush (Autor: TASR/AP)
TASR|13. máj 2026 o 23:31
Premier League - dohrávka 31. kola

Manchester City - Crystal Palace 3:0 (2:0)

Góly: 32. Semenyo, 40. Marmoush, 84. Savinho

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v dohrávke 31. kola anglickej Premier League nad Crystal Palace 3:0.

Znížili tak stratu na vedúci Arsenal Londýn na dva body. Oba tímy ešte čakajú dva zápasy.

„Citizens" rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď sa presadili Antoine Semenyo a Omar Marmoush. V závere spečatil ich triumf Savinho.

VIDEO: Zostrih zápasu Man City - Crystal Palace

Tabuľka Premier League

