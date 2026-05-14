    Slovensko budú vysielať v televízii, ale aj online. Kde sledovať MS v hokeji 2026? (TV program)

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji 2026? Nenechajte si ujsť žiaden zápas Slovenska.
    TV program: Kde sledovať MS v hokeji 2026? Nenechajte si ujsť žiaden zápas Slovenska. (Autor: DEB/City-Press GmbH)
    Sportnet|14. máj 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Pozrite si TV program MS v hokeji 2026. Ktoré televízne stanice vysielajú zápasy slovenskej reprezentácie?

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026 sa konajú od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.

    Zápasy hostia mestá Zürich (Swiss Life Arena) a Fribourg (BCF Arena). Slovensko sa predstaví vo Fribourgu v skupine B.

    Na šampionáte nebude chýbať ani slovenský tím, ktorý povedie ako hlavný tréner majster sveta z Göteborgu Vladimír Országh.

    Slováci odohrajú základnú skupinu B v BCF Arene vo Fribourgu, kde postupne narazia na Nórsko, Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a Švédsko.

    Zápasy Slovenska budú môcť diváci sledovať na TV JOJ a zvyšné zápasy hokejového šampionátu so slovenským komentárom nájdu na JOJ Plus a JOJ Šport.

    Vysielanie bude dostupné aj na streamovacej platforme JOJ Play. Všetky zápasy sa dajú sledovať s balíčkom programov Free, čiže zadarmo.

    Všetky stretnutia nájdete aj na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.

    MS v hokeji tradične nechýba ani v ponuke ČT Sport, nemeckej ProSieben Maxx či televízie ORF 1, ktorá má však v programe len vybrané zápasy rakúskej reprezentácie.

    Pozrite si kompletný TV program na MS v hokeji 2026.

    PIATOK (15. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    SOBOTA (16. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    NEDEĽA (17. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    PONDELOK (18. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    UTOROK (19. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    STREDA (20. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    ŠTVRTOK (21. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    PIATOK (22. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    SOBOTA (23. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    NEDEĽA (24. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    PONDELOK (25. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    UTOROK (26. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    ŠTVRTOK (28. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    SOBOTA (30. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    NEDEĽA (31. máj)
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    To, čo predvádza Slovensko v hokeji, je obdivuhodné, tvrdí švajčiarsky novinár
    Martin Turčin|dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slovensko budú vysielať v televízii, ale aj online. Kde sledovať MS v hokeji 2026? (TV program)