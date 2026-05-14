Slovensko budú vysielať v televízii, ale aj online. Kde sledovať MS v hokeji 2026? (TV program)

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026 sa konajú od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Zápasy hostia mestá Zürich (Swiss Life Arena) a Fribourg (BCF Arena). Slovensko sa predstaví vo Fribourgu v skupine B.
Na šampionáte nebude chýbať ani slovenský tím, ktorý povedie ako hlavný tréner majster sveta z Göteborgu Vladimír Országh.
Slováci odohrajú základnú skupinu B v BCF Arene vo Fribourgu, kde postupne narazia na Nórsko, Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a Švédsko.
Zápasy Slovenska budú môcť diváci sledovať na TV JOJ a zvyšné zápasy hokejového šampionátu so slovenským komentárom nájdu na JOJ Plus a JOJ Šport.
Vysielanie bude dostupné aj na streamovacej platforme JOJ Play. Všetky zápasy sa dajú sledovať s balíčkom programov Free, čiže zadarmo.
Všetky stretnutia nájdete aj na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.
MS v hokeji tradične nechýba ani v ponuke ČT Sport, nemeckej ProSieben Maxx či televízie ORF 1, ktorá má však v programe len vybrané zápasy rakúskej reprezentácie.
Pozrite si kompletný TV program na MS v hokeji 2026.