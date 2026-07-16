Klubové esá sedia a ťahúňom je neznámy klenot. Prečo sú Španieli takí dominantní?

Francúzsky elitný útok doposiaľ zdevastoval každú obranu. Strelil šestnásť gólov v ôsmich zápasoch.
Les Bleus boli všeobecne považovaní za najväčších favoritov na zisk titulu majstra sveta v roku 2026. No v semifinále nenašli ani jedno gólové riešenie na kvalitnú španielsku defenzívu.
La Furia Roja zvíťazila 2:0 po góloch Mikela Oyarzabala z penalty a Pedra Porra tesne pred hodinou hry.
Svoju súťažnú šnúru neporaziteľnosti natiahla už na 37 zápasov. Aj preto španielsky tréner Luis de la Fuente nazval svoj káder najlepším národným tímom na svete.
Úspešná cesta kouča s mládežníckymi národnými tímami Španielska sa začala inzerátom v novinách. Tamojšia futbalová reprezentácia hľadala trénerských adeptov pomocou reklamy, na ktorú v roku 2011 reagoval Luis de la Fuente.
Dnes je jediný tréner, ktorý s reprezentáciami jednej krajiny vyhral európske šampionáty do 19 a do 21 rokov, pričom so seniorským kádrom ovládol Ligu národov a majstrovstvá Európy. Tentokrát k tomu môže pridať titul majstra sveta.
Na niektorých postoch nehrajú najlepší
Zloženie kádra trénera Luisa de la Fuenteho je skutočne fascinujúce. V bránke má prednosť Unai Simón, brankár Athletic Bilbao, pred jednotkou londýnskeho Arsenalu Davidom Rayom, ktorý sa radí k najlepším brankárom na svete.
Španielsky kouč pred šampionátom nenominoval do zostavy ani jedného hráča Realu Madrid. V súčasnosti je jediným ľavý obranca Marc Cucurella, ktorý však do tímu bieleho baletu prestúpil počas turnaja.
V dueli s Francúzskom zostalo na lavičke sedieť barcelonské duo zo stredu poľa Gavi a Pedri.
Španielsko sa na pravej strane vo veľkej miere spolieha na individuálnu kvalitu Laminea Yamala. Na ľavej strane má zasa Álexa Baenu, ktorý sa častejšie sťahuje na os ihriska.
Baena dostal prednosť pred talentovaným krídelníkom Nicom Williamsom, ktorý zažiaril na poslednom európskom šampionáte, pričom ho v úvode tohto turnaja trápilo zranenie.
Tréner De La Fuente dáva prednosť tímovej a taktickej chémii pred individuálnou kvalitou. Ťah, ktorý mu vychádza.
Útočník, ktorého radí medzi päticu najlepších
V španielskom tíme hviezdi hráč, ktorý nie je najväčším menom v zostave - Mikel Oyarzabal.
Ľudia v Španielsku vedia, že je jedným z najlepších útočníkov. Problém je, že hrá za Real Sociedad. Nehrá Ligu majstrov a širšie spektrum futbalových priaznivcov ho nepozná.
V modernom futbale je vzácny druh. Počas svojej seniorskej kariéry si obliekal dres jediného klubu. Vlani s ním zažil svoju najlepšiu streleckú sezónu s 15 ligovými gólmi.
Iba David Villa (13), Álvaro Morata (10) a Fernando Torres (9) strelili za Španielsko viac gólov na veľkých turnajoch ako Oyarzabal (7). Na tomto turnaji ich však má už päť. Žiadny španielsky hráč nikdy nestrelil viac gólov na jednom svetovom šampionáte.
Oyarzabal je ofenzívny klenot. Ako vraví Opta, od začiatku kalendárneho roka 2025 sa útočník Realu Sociedad podieľal na 24 góloch v 19 zápasoch za La Furia Roja vo všetkých súťažiach (17 gólov, 7 asistencií).
Rád zapája do kombinačnej hry, pričom ťaží zo svojich skúseností, keď hral v minulosti na pozícii krídelníka. „Som presvedčený, že patrí medzi piatich najlepších útočníkov na svete," vravel De La Fuente počas šampionátu.
Dominancia v súbojoch
Španielska ofenzíva si podľa dát vytvorila tri veľké šance v semifinálovom dueli. Francúzi ani jednu. A to napriek vyrovnanému počtu striel na oboch stranách (10).
La Furia Roja dominovala v súbojoch. Vyhrala 56 percent z nich, pričom vo vzduchu ovládli až 17 z 25 súbojov o loptu.
Osem vyhraných vzdušných súbojov Francúzov bolo podľa Opty najmenej v zápase na majstrovstvách sveta za posledných štyridsať rokov.
V súbojoch dominovali najmä španielski stredopoliari Rodri a Fabián Ruiz. Zatiaľ čo ťahúň Manchesteru City vyhral 11 z 15 duelov, jeho kolega vyhral päť zo šiestich.
Ich tím dokonca vyhral 22:13 v štatistike úspešných obranných zákrokov (tackles).
Francúzi síce v zápase zaznamenali jedenásť úspešných driblingov, no Michael Olise nemal ani jeden úspešný. Krídelníci Ousmane Dembélé a Bradley Barcola zaznamenali po jednom úspešnom driblingu.
Olise mal na tomto turnaji päť asistencií. Šiestou by vyrovnal rekord Pelého z roku 1970, no proti Španielsku mal len 0,07 očakávanej asistencie z dvoch kľúčových prihrávok.
Cez Cucurellu ešte nikto neprešiel
Zatiaľ čo sa krajní obrancovia Francúzska v zápase trápili, Marc Cucurella a Pedro Porro žiarili. Druhý menovaný strelil gól a vyhral 4/6 súbojov, Cucurella k takisto štyrom vyhraným súbojom pridal tri odohrania lôpt, s ktorou prešiel na kopačkách 116 metrov.
Jeho energia a obranné schopnosti ho robia výnimočným v každom zápase. Proti Francúzom sa mu podarilo eliminovať nebezpečie Dembélého s Olisém, pričom sa zaskvel hrdinským blokom v poslednej chvíli proti Kylianovi Mbappému.
Podľa dát sa zatiaľ žiadnemu hráčovi vo vyraďovacej fáze MS vo futbale 2026 nepodarilo predriblovať Cucurellu.
„Chceli sme im zabrániť v hre a priniesť hru na našu pôdu,“ povedal po dueli španielsky kapitán Rodri pre TVEspana. „A náš tím hral senzačne. Povedal by som, že ešte lepšie bez lopty ako s ňou. Zastavili sme ich v ich hre, naším pressingom, našou prácou. Bol to veľmi komplexný zápas od každého," dodal.
Má skvelých futbalistov, no nie svetové hviezdy
Španielsko nehralo so strachom. Nenechalo sa zatlačiť pred vlastnú bránku. Naopak. Malo viac lopty, viac prihrávok a rovnaký počet striel ako Francúzi.
Tím Luisa de la Fuenteho má zdravé sebavedomie. Ide o káder, ktorý vyhral pred dvoma rokmi európsky šampionát. O rok skôr zasa Ligu národov UEFA.
„Španielsko má veľa vynikajúcich hráčov, ale nie je to tím, ktorý by si počas väčšiny minulého mesiaca uchmatol pozornosť globálneho publika. Okrem Yamala to nie sú hráči, ktorých mená sme videli na zadnej strane dresov po celej Severnej Amerike, alebo ktorých by značky umiestňovali na billboardoch či obaloch videohier," zamyslel sa The Athletic.
Španielska sila je v kolektíve.
„Pre niektorých boli neskoré góly proti Portugalsku v osemfinále a Belgicku vo štvrťfinále dôkazom neúplnosti. Teraz však možno tieto neskoré góly preformulovať do húževnatosti a ducha tímu, ktorý odmieta povedať nie," dodal americký portál.