Najväčší favorit má kryptonit. Zázračný tínedžer ničí francúzsku jednotku v pomere 8:2

Jeden bol zázračný tínedžer, druhý ním stále je. V utorok (o 21.00) ich čaká v Dallase veľký súboj v semifinále majstrovstiev sveta: Francúzsko vs. Španielsko. Najproduktívnejší útok proti najpevnejšej defenzíve. Mbappé vs. Yamal.
Keď Francúz Kylian Mbappé skóroval vo finále majstrovstiev sveta 2018 proti Chorvátsku, mal iba 19 rokov a 207 dní. Stal sa len druhým tínedžerom v histórii, ktorý strelil gól vo finále svetového šampionátu. Pred ním to dokázal iba 17-ročný Pelé v roku 1958.
Pre Španiela Lamina Yamala je to vôbec prvá účasť na majstrovstvách sveta, no už stihol zažiť veľký reprezentačný moment.
V semifinále majstrovstiev Európy 2024 práve jeho nádherný vyrovnávajúci gól proti Francúzsku odštartoval obrat Španielska na víťazstvo 2:1. Stalo sa to len štyri dni pred jeho sedemnástymi narodeninami.
Deň po oslave ´sedemnástky´ zdvihol nad hlavu trofej pre majstra Európy a zároveň získal ocenenie pre najlepšieho mladého hráča turnaja. Teraz oslávil 19. narodeniny len deň pred semifinále svetového šampionátu.
Yamalove obavy a túžba po zlate
Hoci má najlepšie futbalové roky ešte len pred sebou, je zrejmé, že už teraz chce zanechať na turnaji výraznú stopu.
Túžba pomôcť tímu sa mu však takmer stala osudnou. Po zranení zadného stehenného svalu na konci sezóny v Barcelone visela jeho účasť na majstrovstvách sveta na vlásku.
„Bál som sa, že to bude vážne. A hlavne toho, že aj keby nebolo, mohol by som si zranenie obnoviť a prísť o majstrovstvá sveta,“ priznal koncom mája.
Do úvodného zápasu proti Kapverdám (0:0) nastúpil iba ako striedajúci hráč. Proti Saudskej Arábii už bol v základnej zostave, strelil gól a pri víťazstve 4:0 odohral prvý polčas. Odvtedy nastúpil od začiatku vo všetkých dueloch, no ďalší presný zásah zatiaľ nepridal.
Napriek tomu 19-ročná hviezda Barcelony na turnaji zatiaľ zostáva trochu za očakávaniami. Na konte má jediný gól, nemá asistenciu. Podľa expertov to môže byť spôsobené zranením na konci sezóny, kvôli ktorému začal turnaj na lavičke. Ale Yamal si s úvahami na túto tému očividne hlavu neláme.
Najviac driblingov
„Úprimne povedané, nevadilo by mi vyhrať majstrovstvá sveta, aj keby som strelil len jeden gól. Ak sa staneme majstrami sveta, asi mi to nikto nebude vyčítať,“ povedal barcelonský útočník. Yamal je na MS lídrom v počte úspešných driblingov, ktorých má 21.
Podľa kapitána Rodriho naňho dolieha prílišná snaha rozhodovať zápasy. „Myslím si, že Lamine potrebuje trochu upokojiť svoju netrpezlivosť. Niekedy až príliš túži ukázať, aký je pre nás dôležitý. Na Eure ukázal veľkú vyspelosť a teraz, keď je o dva roky starší, od neho všetci očakávame podobné výkony,“ povedal Rodri.
VIDEO: Zostrih zo semifinále Španielsko - Francúzsko na EURO 2024
Práve Yamalova momentálna strelecká odmlka je jedným z dôvodov, prečo Španielsku zatiaľ chýba priamočiarosť a ofenzívna razancia, ktorá z neho urobila dominantný tím počas ME 2024.
Na opačnej strane stojí Francúzsko, ktoré naopak našlo streleckú formu a disponuje najnebezpečnejším útokom celého turnaja. Jeho lídrom je 27-ročný Mbappé.
Mbappé šetril sily na najväčšiu motiváciu
S ôsmimi gólmi na šampionáte sa dotiahol na Lionela Messiho v boji o Zlatú kopačku a od Argentínčanovho historického rekordu 21 gólov na majstrovstvách sveta ho delí jediný presný zásah.
Mbappé má na konte aj tri asistencie. Po titule z roku 2018 a finále v Katare 2022, kde zaznamenal hetrik, má na dosah tretie finále majstrovstiev sveta za sebou. Vyrovnal by tak legendárneho brazílskeho obrancu Cafúa, ktorý hral vo finále trikrát po sebe v rokoch 1994 až 2002. Pelé aj Diego Maradona si zahrali „iba“ dve finále.
Zdá sa, že práve majstrovstvá sveta sú Mbappého najväčšou motiváciou. Aj preto podľa viacerých pozorovateľov počas druhej polovice sezóny v Reale Madrid šetril sily po zdravotných problémoch, čo vyvolalo kritiku časti fanúšikov.
„Viem, čo sa hovorí. Aj ja pozerám televíziu. Ale jediné, na čom mi záleží, je pomôcť tímu a dostať sa sem 19. júla,“ povedal po víťazstve nad Švédskom na štadióne MetLife, kde sa odohrá finále.
Yamal vedie 8:2
„Ja už som majstrovstvá sveta vyhral aj prehral vo finále. Tento tím však nezažil ani jedno z toho, no má najväčší potenciál zo všetkých,“ dodal.
Yamal a Mbappé dnes nepredstavujú iba futbalové hviezdy, ale aj symboly modernej multikultúrnej Európy. Sú deti emigrantov z Afriky.
Zaujímavé však je, že na ihrisku má zatiaľ navrch mladý Španiel.
V desiatich vzájomných dueloch za klub aj reprezentáciu sa Yamal tešil z víťazstva osemkrát, zatiaľ čo Mbappé uspel iba dvakrát. Semifinále majstrovstiev sveta tak bude ďalšou kapitolou ich vznikajúcej veľkej futbalovej rivality.
„Na tento zápas všetci čakali už od začiatku majstrovstiev. A ja sa naň naozaj teším. Ak sa má Francúzsko niekoho báť, tak sme to podľa mňa my. Už sme ich v minulosti vyradili,“ pripomenul Yamal.
„Žiadny tím s nami zatiaľ nehrá vyrovnanú partiu. Všetci sa sťahujú do hlbokej obrany, čo nám situáciu komplikuje. Nikto sa s nami zatiaľ nepustil do otvoreného boja,“ povedal po vyhratom štvrťfinále s Belgickom, keď prevzal cenu pre hráča zápasu.
Ako sa dostali do semifinále
Francúzsko sa predstaví už v treťom semifinále majstrovstiev sveta za sebou. Dvojnásobní svetoví šampióni však musia na ceste do tretieho finále v rade vyradiť úradujúcich majstrov Európy zo Španielska. Víťaza bude vo finále čakať úspešnejší z dvojice Argentína – Anglicko.
Francúzi zatiaľ na turnaji potvrdzujú úlohu favorita číslo jeden. Vyhrali všetkých šesť zápasov, ovládli svoju skupinu a vo vyraďovacej fáze postupne vyradili Švédsko, Paraguaj a Maroko.
V týchto troch dueloch nastrieľali 16 gólov a ani raz neinkasovali. Vo štvrťfinále síce proti Paraguaju nepodali ideálny výkon, no dokázali zvíťaziť 1:0.
Proti Maroku už však dominovali a vyhrali 2:0, hoci Kylian Mbappé nepremenil pokutový kop.
Hviezda Realu Madrid si to však vynahradila gólom a asistenciou pri zásahu Ousmana Dembélého. Tréner Didier Deschamps viedol Francúzsko už vo svojom 26. zápase na majstrovstvách sveta a rád by sa s reprezentačnou kariérou rozlúčil ďalším titulom.
Najväčšou oporou Francúzska je práve Mbappé, ktorý zaznamenal osem gólov a tri asistencie. Tesne za ním sú Ousmane Dembélé (päť gólov, dve asistencie) a Michael Olise, ktorý pripravil päť presných zásahov.
Merino píše históriu ako žolík
Španielsko vstúpilo do turnaja rozpačito bezgólovou remízou s Kapverdami, no postupne sa výrazne zlepšovalo.
V osemfinále zdolalo Rakúsko 3:0, následne vyradilo Portugalsko po výhre 1:0 a vo štvrťfinále si poradilo s Belgickom 2:1. Bol to zároveň prvý zápas na turnaji, v ktorom inkasovalo.
Pre Španielsko ide len o druhú účasť v semifinále majstrovstiev sveta a prvú od triumfu na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010.
Najväčším hrdinom je zatiaľ Mikel Merino, supernáhradník Hoci na turnaji odohral iba 136 minút, nikto neovplyvnil výsledky tímu výraznejšie.
Stredopoliar Arsenalu rozhodol víťaznými gólmi osemfinále aj štvrťfinále v momentoch, keď sa Španieli len ťažko presadzovali.
Merino si buduje povesť muža rozhodujúcich okamihov. Na minuloročných majstrovstvách Európy strelil víťazný gól proti Nemecku vo štvrťfinále a podobný scenár zopakoval aj na svetovom šampionáte.
Najprv ako striedajúci hráč rozhodol duel s Portugalskom, keď sa už schyľovalo k predĺženiu. O štyri dni neskôr však tento príbeh napísal znova – víťazným gólom proti Belgicku.
Rastie význam Rodriho
„Stále tomu celkom neverím. Nemyslím si, že sa to zopakuje, ale uvidíme,“ povedal po zápase Merino. Bez ohľadu na ďalší priebeh turnaja si už zabezpečil miesto medzi nezabudnuteľnými postavami novodobej histórie španielskeho futbalu.
Španielsky stredopoliar Mikel Merino sa stanem prvým hráčom v histórii majstrovstiev sveta, ktorý ako striedajúci hráč rozhodol dva zápasy vyraďovacej fázy víťazným gólom. Francúzski náhradníci pritom vo vyraďovacej fáze zatiaľ neprispeli ani jedným gólom či asistenciou.
Dôležitou postavou Španielska je aj Mikel Oyarzabal so štyrmi gólmi, hoci v posledných dvoch dueloch vyšiel strelecky naprázdno.
Neustále však rastie význam stredopoliara Rodriho, ktorý bol kľúčovým hráčom na ME pred dvoma rokmi. Bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.
Španielsko proti Francúzsku verí
Od majstrovstiev sveta 2018 prehralo Španielsko na veľkých turnajoch (v riadnom hracom čase) iba jeden z 27 zápasov. V posledných 14 dueloch nepoznalo prehru a až deväťkrát si udržalo čisté konto.
Sebavedomie mu dodáva aj vzájomná bilancia s Francúzskom – z posledných desiatich stretnutí vyhralo sedem. Naposledy zdolalo Francúzov 2:1 v semifinále majstrovstiev Európy 2024 a následne aj 5:4 vo finále Ligy národov UEFA 2025.
Semifinále môžu rozhodnúť aj detaily, ktoré na prvý pohľad nie sú viditeľné. Jedným z nich je únava nahromadená počas celého turnaja.
V tomto smere je na tom lepšie Francúzsko. Španieli mali po štvrťfinále o deň menej na regeneráciu, no ešte väčší rozdiel predstavuje logistika oboch tímov od začiatku majstrovstiev sveta.
Výber Luisa de la Fuenteho si síce zriadil základňu v Chattanooge, po postupe zo skupiny ju však musel opustiť a absolvovať sériu náročných presunov naprieč Spojenými štátmi.
Francúzska výhoda
Ešte pred štartom šampionátu letel na prípravný zápas proti Peru do mexickej Puebly, následne cestoval do Guadalajary a po vyraďovacej fáze sa presúval medzi Los Angeles a Dallasom.
Celkovo počas turnaja nalietal takmer 20 hodín (bez započítania cesty do Puebly), ďalších osem hodín strávil v autobuse a šesťkrát menil časové pásmo, čo výrazne sťažovalo regeneráciu aj dodržiavanie zaužívaného režimu.
Francúzi mali situáciu podstatne jednoduchšiu. Po každom zápase sa vracali na svoju základňu v Bostone, kde odohrali aj dva zápasy základnej skupiny a štvrťfinále.
Až cesta na semifinále do Dallasu bola ich prvým výraznejším presunom. Celkovo strávili vo vzduchu približne desať hodín a počas celého turnaja nemuseli riešiť zmeny časových pásiem.
Výhodou Španielska bolo naopak to, že s výnimkou jedného stretnutia hralo na klimatizovaných štadiónoch, zatiaľ čo Francúzi nastupovali prevažne na otvorených arénach v extrémnych horúčavách.
V čase, keď oba tímy delí od finále jediný zápas a mnohí hráči už majú za sebou viac ako mesiac v maximálnom zápasovom tempe, však môže byť práve rozdiel v cestovaní a možnostiach regenerácie jedným z nenápadných faktorov, ktoré napokon rozhodnú o novom finalistovi.