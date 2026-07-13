Francúzsko útočí na tretie finále MS za sebou. Vôbec sa nebojíme, vyhlásil Yamal

Francúzski futbaloví reprezentanti majú na dosah tretie finále majstrovstiev sveta za sebou.
Pred jeho bránami však narazia na náročnú prekážku v podobe Španielska, ktoré ich zdolalo v ostatných dvoch vzájomných semifinálových súbojoch.
„Les Bleus“ v tejto fáze vyradili vo vlaňajšej Lige národov aj na majstrovstvách Európy v roku 2024 a pred duelom v Arlingtone otvorene hovoria, že sa favorizovaného Francúzska neboja. Zápas na Štadióne AT&T má úvodný výkop o 21.00 h SELČ.
Francúzi patrili už pred začiatkom šampionátu medzi najväčších favoritov na titul a v jeho priebehu potvrdzujú svoju silu.
I-skupinu so silným Nórskom ovládli bez straty bodu, v šestnásťfinále si poradili so Švédskom 3:0, v osemfinále vyradili Paraguaj po víťazstve 1:0 a vo štvrtkovom štvrťfinále zdolali Maroko 2:0 po góloch Kyliana Mbappeho a Ousmanea Dembeleho.
Kapitán Francúzska si pripísal už osem presných zásahov a vďaka vyššiemu počtu asistencií (3) oproti Argentínčanovi Lionelovi Messimu je momentálne na čele strelcov turnaja. Darí sa aj Dembelemu, ktorý skóroval päťkrát.
Tréner Didier Deschamps má navyše k dispozícii výborne hrajúceho Michaela Oliseho, Bradleyho Barcolu či Desireho Doueho a jeho tím dokáže dominovať proti akémukoľvek spôsobu hry súpera.
Asi mám veľmi dobrých hráčov
„Neviem, asi mám veľmi dobrých hráčov. Ale ani ja si zrejme nerobím svoju prácu úplne zle.
Je to ľudské dobrodružstvo a hoci som si hráčov vybral ja, byť každý deň s týmto tímom je pre mňa veľmi dôležité.
Po osobnej stránke som veľmi šťastný a teší ma aj to, keď vidím, ako veľmi si to užívajú,“ povedal o súhre Francúzska Deschamps, ktorý si počas šampionátu prešiel osobnou tragédiou. V závere skupinovej fázy nakrátko odcestoval domov na pohreb svojej mamy.
Mbappe už skôr avizoval, že mužstvo chce získať titul práve preňho. Pekne to ilustroval aj moment zo stretnutia so Švédskom, keď po otvárajúcom góle útočník Realu Madrid šprintoval za Deschampsom a objal ho.
DNA tímu je držať pokope a stať za trénerom
„Je v DNA tohto tímu držať pokope a stať za trénerom, nech sa deje čokoľvek,“ konštatoval Mbappe.
Pod Deschampsovým vedením sa tešil z majstrovského titulu na MS 2018 v Rusku a po veľmi úspešnom období sa 57-ročný kouč po týchto MS s lavičkou Francúzska rozlúči.
Úradujúci európski šampióni však majú proti „Les Bleus“ v posledných dvoch rokoch lepšiu bilanciu.
Semifinále ME 2024 otočili z 0:1 na 2:1 a vlani uspeli v rovnakej fáze Ligy národov po divokom výsledku 5:4.
De la Fuente: K súperovi máme obrovský rešpekt
„Francúzi sú vo výbornej forme a máme odlišné herné štýly. K súperovi chováme obrovský rešpekt, ale veríme, že dokážeme zdolať akýkoľvek tím.
Uvedomujeme si ich obrovský potenciál, no zároveň vieme, že sme jediný tím, ktorý ich zdolal v dvoch semifinále,“ uviedol tréner Španielska Luis de la Fuente podľa AFP.
Jeho zverenci však na svetovom šampionáte zatiaľ podľa kritikov nedosahujú výkonnosť z víťazných ME.
Na úvod H-skupiny prekvapivo remizovali s Kapverdami 0:0, ale zostávajúce dva duely vyhrali. Vo vyraďovačke zdolali Rakúsko (3:0) i Portugalsko (1:0) a prvýkrát na prebiehajúcich MS inkasovali vo štvrťfinále s Belgickom, v ktorom triumfovali 2:1.
Lamine Yamal prišiel na turnaj po zranení a hoci jeho prítomnosť na ihrisku je rozdielová, do štatistík si zapísal iba jeden gól v stretnutí so Saudskou Arábiou (4:0).
Španielov v dvoch posledných zápasoch zachránil striedajúci Mikel Merino, ktorý strelil víťazné góly proti Portugalsku i Belgicku.
Vôbec sa nebojíme, hovorí Yamal
„Sú dve možnosti. Buď postúpia do tretieho finále majstrovstiev sveta za sebou, alebo ich zdoláme tretíkrát v rade.
Uvidíme. Vôbec sa nebojíme,“ vyhlásil Yamal, ktorý deň pred semifinále oslávil 19. narodeniny.
Silnou stránkou Španielov zostáva práca s loptou a defenzíva, no pozornosť sa bude sústreďovať aj na súboj Yamala s Mbappem.
Zatiaľ čo francúzsky kapitán je najproduktívnejší hráč šampionátu, jeho o osem rokov mladší súper zase patril medzi hlavné postavy španielskeho triumfu na európskom šampionáte.
Práve mladý krídelník Barcelony vtedy v semifinále proti „Les Bleus“ strelil výstavný vyrovnávajúci gól a stal sa najmladším strelcom v histórii ME.
MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Francúzsko - Španielsko
Rozhodujú: Barton - Moran (obaja Sal.), Pupiro (Nik.)
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Doue - Mbappe
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Francúzsko a Španielsko sa na majstrovstvách sveta stretli dosiaľ iba raz. V osemfinále šampionátu v roku 2006 zvíťazili Francúzi 3:1 a neskôr postúpili až do finále, v ktorom prehrali s Talianskom po jedenástkovom rozstrele.
Víťaz utorkového semifinále nastúpi v záverečnom boji o trofej proti úspešnejšiemu z dvojice Anglicko - Argentína, zdolané tímy si zahrajú o bronz.