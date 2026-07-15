Gól venoval chorému synovi. Porro dojal svet gestom po strelení gólu proti Francúzsku

Pre strelca druheho gólu Španielska v utorňajšom víťaznom semifinále majstrovstiev sveta proti Francúzsku Pedra Porra mal jeho gól na konečných 2:0 zvlášť emotívny význam.
Dvadsaťšesťročný obranca ho v oslávnom geste venoval synovi, ktorý sa zápasu kvôli horúčave nemohol zúčastniť. Povedal to v rozhovore s novinármi.
Porro skóroval v 58. minúte, keď si vymenil loptu s Danim Olmom a bežal sám na bránu. Vo veľkej šanci nezaváhal a druhým gólom na turnaji stanovil konečný výsledok.
VIDEO: Gól Španielska na 2:0
Následne si sadol na trávnik, skrížil nohy a zdvihol pravú ruku. Totožné gesto mu na fotografii pred štartom turnaja poslal jeho syn, ktorý pre zdravotné ťažkosti musel zostať v hoteli.
"Dnes tu nemohol byť, lebo je chorý a má horúčku. Bol to veľmi dojemný moment, keď som si uvedomil, že tu nemôže byť, zatiaľ čo jeho otec práve v tej chvíli dal gól. Dúfam, že zajtra sa bude cítiť o niečo lepšie, "vyhlásil Porro.