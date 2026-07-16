Žilina predviedla lepší výkon, no útočník zahodil aj nemožné. Chorvátsky tím postúpil

Európska liga - 1. predkolo (odveta)
MŠK Žilina - HNK Hajduk Split 2:1 (0:1)
Góly: 49. Roginič, 90.+1 Melnjak (vlastný) - 45.+2 Van Hoorenbeeck.
Rozhodovali: Fesnic - Avram, Corb (všetci Rum.), ŽK: Adang, Florea - Hrgovič, Van Hoorenbeeck
Diváci: 7823
Žilina: Badžgoň - Pališčák (46. Okál), Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang (82. Florea), Káčer (66. Bzdyl), Bari - Kóša (66. Faško), Roginič, Iľko (71. Ďatko)
Split: Silič - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgovič (75. Sanyang) - Pajaziti, Pukštas - Brajkovič (75. Huram), Skoko (64. De Almeida), Melnjak - Šego (86. Livaja)
Futbalisti MŠK Žilina vyhrali vo štvrtkovom odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2:1.
Vďaka víťazstvu 2:0 v prvom dueli postúpil ďalej chorvátsky zástupca, „šošoni“ budú ďalej bojovať v 2. predkole Konferenčnej ligy, kde ich čaká GKS Katovice.
Hajduk Split prešiel v kvalifikácii európskej súťaže cez slovenského súpera premiérovo. Pred dvoma rokmi bol nad jeho sily Ružomberok, v sezóne 2009/10 práve Žilina.
Tá si po roku zopakuje účinkovanie v 2. predkole Konferenčnej ligy proti poľskému súperovi. Hajduk narazí v ďalšej fáze na cyperský Pafos.
Priebeh zápasu Žilina - Hajduk Split
I. polčas
Aktívnejšie začala Žilina, najprv dlhým výkopom brankára Badžgoňa, neskôr presúvaním hry na Iľka. Najväčšiu šancu mal po centri Hranicu za obranu, ktorá naňho zabudla, ale bránu minul.
Žilina sa dostala aj k štandardným situáciám, z nich však v úvodnej štvrťhodine výraznejšie nepohrozila. O desať minút „šošoni“ mierne prestali vládať, prenikať pomedzi nich sa darilo Pukštasovi a Skokovi.
Zákrok si pri strele Melnjaka z uhla pripísal za Žilinu aj Baždgoň, ktorého tím ofenzívne hrozil.
VIDEO: Gól Hajduku na 1:0
Nedostatky boli vo finálnej prihrávke a koncovke. Gól do šatne nakoniec strelil Hajduk, keď Hrgovič nacentroval z priameho kopu na vzdialenejšiu žrď na Van Hoorenbeecka, ktorý poslal loptu do protipohybu Badžgoňa.
II. polčas
Krátko po prestávke sa k šanci hlavou dostal Káčer, loptu za obranu od Kóšu využil o chvíľu neskôr Roginič. Gól ešte preskúmaval systém VAR a jeho potvrdenie namotivovalo domáci tím. Šance mali Káčer i Roginič, ktorý mieril vysoko nad.
VIDEO: Gól Žiliny na 1:1
Hostia hrali väčšinu zvyšku zápasu v bloku, cez ktorý sa domácim nedarilo kombinačne dostať. Badžgoňa ohrozil len striedajúci Livaja a domáci ešte živili nádej v nadstavení.
VIDEO: Gól Žiliny na 2:1
Strelu Bzdyla vyrazil brankár Silič do spoluhráča Melnjaka, od ktorého sa lopta odrazila do brány. Ďalší presný zásah však už domáci nepridali.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Ja si myslím, že sme odohrali výborný zápas. Boli tam samozrejme možno nejaké chybičky, ale bola tam emócia. Chlapci išli na dno svojich síl. Hrali sme náročný futbal, veľa sme behali a zaslúžene sme si vybojovali výhru. Je škoda, že sme nevyužili aj ďalšie šance. Dnes sme boli lepším mužstvom, ale Hajduk má svoju kvalitu a tú treba rešpektovať.“
Gonzalo Garcia, tréner Hajduku: „Myslím, že sme kontrolovali prvý polčas a mali sme aj strely na bránku. Možno to nebola tá istá energia ako v úvodnom zápase, ale úvodný polčas bol lepší ako druhý. Žilina dala po prestávke rýchlo gól, nepanikárili sme, ale zápas bol fyzickejší. Keď sme mali opäť všetko pod kontrolou, prišiel ďalší gól, ktorý som poriadne nevidel. V úplnom závere ešte prišla veľká šanca od domácich. Celkovo si myslím, že sme podali dobrý výkon, zo štyroch polčasov sme kontrolovali tri.“