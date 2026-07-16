Žilina predviedla lepší výkon, no útočník zahodil aj nemožné. Chorvátsky tím postúpil

Na snímke Marko Roginič (Žilina) strieľa počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy.
Fotogaléria (25)
Na snímke Marko Roginič (Žilina) strieľa počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. júl 2026 o 22:24
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Na domácej pôde jej nepomohlo ani víťazstvo.

Európska liga - 1. predkolo (odveta)

MŠK Žilina - HNK Hajduk Split 2:1 (0:1)

Góly: 49. Roginič, 90.+1 Melnjak (vlastný) - 45.+2 Van Hoorenbeeck.

Rozhodovali: Fesnic - Avram, Corb (všetci Rum.), ŽK: Adang, Florea - Hrgovič, Van Hoorenbeeck

Diváci: 7823

Žilina: Badžgoň - Pališčák (46. Okál), Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang (82. Florea), Káčer (66. Bzdyl), Bari - Kóša (66. Faško), Roginič, Iľko (71. Ďatko)

Split: Silič - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgovič (75. Sanyang) - Pajaziti, Pukštas - Brajkovič (75. Huram), Skoko (64. De Almeida), Melnjak - Šego (86. Livaja)

Futbalisti MŠK Žilina vyhrali vo štvrtkovom odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2:1.

Vďaka víťazstvu 2:0 v prvom dueli postúpil ďalej chorvátsky zástupca, „šošoni“ budú ďalej bojovať v 2. predkole Konferenčnej ligy, kde ich čaká GKS Katovice.

Hajduk Split prešiel v kvalifikácii európskej súťaže cez slovenského súpera premiérovo. Pred dvoma rokmi bol nad jeho sily Ružomberok, v sezóne 2009/10 práve Žilina.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - Hajduk Split (Európska liga - 1. predkolo, odveta)
Na snímke Marko Roginič (Žilina) strieľa počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
Na snímke Marko Roginič (Žilina) reaguje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
Na snímke zľava Timotej Hranica (Žilina) a Dario Melnjak (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
Na snímke hlavný tréner Žiliny Pavol Staňo sleduje odvetný zápas 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
25 fotografií
Na snímke brankár Hajduku Split Toni Silič gestikuluje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia Splitu povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke základná zostava hráčov Žiliny počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hlavný tréner Hajduku Split Gonzalo Garcia reaguje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Mathieu Acapandie (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráči Hajduku Split sa tešia z gólu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráči Hajduku Split sa tešia z gólu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roko Brajkovič (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráč Hajduku Split Alec Van Hoorenbeeck (uprostred) beží s loptou počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Noa Skoko (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia Splitu povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia Splitu povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hlavný tréner Hajduku Split Gonzalo Garcia reaguje po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráči Hajduku Split (biele dresy) sa radujú z výhry a postupu medzi smutnými hráčmi Žiliny po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke smútok hráčov Žiliny po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke zľava Fabian Bzdyl a Marek Okál (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke zľava Fabian Bzdyl (Žilina) a Abdoulie Sanyang (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hlavný tréner Hajduku Split Gonzalo Garcia (uprostred) reaguje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráč Hajduku Split Marko Liva počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšik Žiliny povzbudzuje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.

Tá si po roku zopakuje účinkovanie v 2. predkole Konferenčnej ligy proti poľskému súperovi. Hajduk narazí v ďalšej fáze na cyperský Pafos. 

Priebeh zápasu Žilina - Hajduk Split

I. polčas

Aktívnejšie začala Žilina, najprv dlhým výkopom brankára Badžgoňa, neskôr presúvaním hry na Iľka. Najväčšiu šancu mal po centri Hranicu za obranu, ktorá naňho zabudla, ale bránu minul.

Žilina sa dostala aj k štandardným situáciám, z nich však v úvodnej štvrťhodine výraznejšie nepohrozila. O desať minút „šošoni“ mierne prestali vládať, prenikať pomedzi nich sa darilo Pukštasovi a Skokovi.

Zákrok si pri strele Melnjaka z uhla pripísal za Žilinu aj Baždgoň, ktorého tím ofenzívne hrozil.

VIDEO: Gól Hajduku na 1:0

Nedostatky boli vo finálnej prihrávke a koncovke. Gól do šatne nakoniec strelil Hajduk, keď Hrgovič nacentroval z priameho kopu na vzdialenejšiu žrď na Van Hoorenbeecka, ktorý poslal loptu do protipohybu Badžgoňa. 

II. polčas

Krátko po prestávke sa k šanci hlavou dostal Káčer, loptu za obranu od Kóšu využil o chvíľu neskôr Roginič. Gól ešte preskúmaval systém VAR a jeho potvrdenie namotivovalo domáci tím. Šance mali Káčer i Roginič, ktorý mieril vysoko nad.

VIDEO: Gól Žiliny na 1:1

Hostia hrali väčšinu zvyšku zápasu v bloku, cez ktorý sa domácim nedarilo kombinačne dostať. Badžgoňa ohrozil len striedajúci Livaja a domáci ešte živili nádej v nadstavení.

VIDEO: Gól Žiliny na 2:1

Strelu Bzdyla vyrazil brankár Silič do spoluhráča Melnjaka, od ktorého sa lopta odrazila do brány. Ďalší presný zásah však už domáci nepridali. 

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Ja si myslím, že sme odohrali výborný zápas. Boli tam samozrejme možno nejaké chybičky, ale bola tam emócia. Chlapci išli na dno svojich síl. Hrali sme náročný futbal, veľa sme behali a zaslúžene sme si vybojovali výhru. Je škoda, že sme nevyužili aj ďalšie šance. Dnes sme boli lepším mužstvom, ale Hajduk má svoju kvalitu a tú treba rešpektovať.“

Gonzalo Garcia, tréner Hajduku: „Myslím, že sme kontrolovali prvý polčas a mali sme aj strely na bránku. Možno to nebola tá istá energia ako v úvodnom zápase, ale úvodný polčas bol lepší ako druhý. Žilina dala po prestávke rýchlo gól, nepanikárili sme, ale zápas bol fyzickejší. Keď sme mali opäť všetko pod kontrolou, prišiel ďalší gól, ktorý som poriadne nevidel. V úplnom závere ešte prišla veľká šanca od domácich. Celkovo si myslím, že sme podali dobrý výkon, zo štyroch polčasov sme kontrolovali tri.“

Európska liga

    Gavriel Kanikovszki (vľavo) z Ferencvárosu v súboji s Kornélom Szűcsom z Vojvodiny počas odvetného zápasu 1. predkola.
    Gavriel Kanikovszki (vľavo) z Ferencvárosu v súboji s Kornélom Szűcsom z Vojvodiny počas odvetného zápasu 1. predkola.
    Slovenský tréner oslavuje postup. Jeho Ferencváros suverénne uspel v odvete Európskej ligy
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