Demonštrácia sily a hetrik. Kým víťaz oslavoval, súperi sa zvíjali v bolestiach

„Merlier je príliš silný," tak znie titulok francúzskeho denníka L'Equipe zopár minút po skončení 12. etapy Tour de France 2026.
- 12. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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Tentoraz najlepší šprintéri nenechali nič na náhodu. Žiadne predčasné útoky ani outsideri, ktorí by využili záverečný zmätok.
Belgický cyklista Tim Merlier bol najrýchlejší zo všetkých, tento rok už tretíkrát. Jazdec tímu Soudal Quick-Step predviedol opäť dominantný šprint a za sebou nechal dvoch najväčších konkurentov - Olava Kooija a Jaspera Philipsena.
„Demonštrácia sily," dodal L'Equipe v hodnotení etapy.
Lenže viac ako víťazstvo Merliera zaujala jedna z mála hromadných nehôd, ktoré sa udiali vo veľkej rýchlosti krátko pred cieľovou páskou v Chalon-sur-Saône.
Dvaja jazdci predčasne skončili
Obrázky po skončení etapy na televízii Eurosport mali dve tváre. V jednom momente kamery snímali radujúceho sa Merliera, v inom zase skupinu zranených cyklistov ležiacich na asfalte.
Približne 500 metrov pred cieľom šprintér tímu Caja Rural Fernando Gaviria narazil do zadného kolesa Vlada Van Mechelena z tímu tímu Bahrain Victorious a okamžite smeroval k zemi na ľavý bok.
Jeho pád následne poslal na zem aj víťaza stredajšej etapy Sörena Waerenskjolda, do ktorého potom ešte narazil Dorian Godon z tímu Netcompany-Ineos.
Havaroval aj Jenno Berckmoes z Lotto-Intermarché, na ľavej strane tiež český šprintér Pavel Bittner.
Gaviria napokon prišiel do cieľa so stratou štyroch minút za víťazom, otrasený sa držal za ľavú ruku. Pri páde utrpel zlomeninu kľúčnej kosti, rovnako ako Belgičan Berckmoes. Pre oboch sa Tour predčasne skončila.
VIDEO: Hromadný pád v závere 12. etapy
Rozhodcovia po prezretí televíznych záberov usúdili, že za pád niesol zodpovednosť Mechelen, ktorý vybočil zo svojej stopy a preťal tresu Gaviriovi.
Dvadsaťdvaročný jazdec tímu Bahrain Victorious po incidente už naplno nešprintoval. Do cieľa prišiel na 17. mieste, no krátko po etape ho rozhodcovia preradili na 144. priečku, teda na posledné miesto pelotónu.
„Dvanásta etapa potvrdila, že záverečné kilometre šprintérskych etáp sú najnebezpečnejším momentom pretekov," zhodnotil expert Jacob Whitehead z The Athletic.
Malá hviezda dostala podpis Pogačara
Po nehode o etapový triumf bojovala iba malá skupina jazdcov, zvyšok pelotónu pribrzdili jazdci na zemi.
Ideálny priestor na šprint mal opäť Philipsen, no dobrú prácu celého tímu napokon nedokázal zúžitkovať a tesne pred cieľom začal strácať.
Naopak, Merlier opäť ukázal silné nohy a skvelú formu, s ktorou na Tour prišiel. Ruku na znak víťazstva dvíhal ešte skôr, než preťal cieľovú pásku.
Vysoký Belgičan si pripísal 75. profesionálne víťazstvo a šieste na Tour de France.
VIDEO: Zostrihy 12. etapy Tour de France
„Pred etapou som bol nervóznejší ako zvyčajne," vravel Merlier. Dôvodom bol príchod jeho manželky Cameron a trojročného syna Julesa. Tretiu výhru sledovali priamo v cieľovom priestore.
„Ich prítomnosť mi dodala extra motiváciu. Jules je ešte malý, ale možno si na tento deň raz bude pamätať. Chcel som vyhrať práve pre nich, no nie je jednoduché dokázať to presne v ten jeden deň. O to viac ma teší, že sa mi to podarilo."
Malý chlapec bol neskôr väčšou hviezdou ako samotný víťaz. S Merlierom absolvoval rozhovor, vystúpil na pódium prebrať si etapový vavrín a spoločne zožali veľký potlesk.
Na dres s logom tímu Soudal Quick-Step Jules neskôr dostal autogram od Tadeja Pogačara.
Posledná šanca?
Napriek tomu, že Merlier vyhral už tri etapy, v bodovacej súťaži je až štvrtý. Držiteľom zeleného dresu po 12. etape je stále Dán Mads Pedersen s 357 bodmi.
Druhý je Biniam Girmay (317 bodov), tretie miesto patrí Philipsenovi (311) bodov.
Dvanásta etapa bola zrejme poslednou šancou na zisk etapového víťazstva pre čistokrvných šprintérov.
Do konca Tour sú na programe ešte dve etapy s prívlastkom rovinaté, ale ani jedna z nich nebude úplne šitá na mieru pre najrýchlejších mužov pelotónu.
V 17. etape cyklistov čakajú štyri klasifikované stúpania a počas dňa nastúpajú až 2200 výškových metrov.
Náročnejší profil tak otvára dvere úniku alebo odolnejším klasikárom, ktorí dokážu zvládnuť zvlnený terén lepšie než špecialisti na čisté šprinty.
Úplne poslednou možnosťou bude záverečná 21. etapa v Paríži, no v nej jazdci trikrát vystúpajú na kopec Montmartre, čo môže šprintérov okamžite diskvelifikovať z boja o etapový triumf.
V roku 2025, keď bol dláždený kopec prvýkrát zaradený do itinerára, výrazne zmenil charakter záverečného dňa "Starej dámy". Z víťazstva sa radoval univerzál Wout van Aert.
Favoritom na zisk zeleného dresu tak zostáva Pedersen, ktorý sa dostáva do únikov a body zbiera aj na šprintérskych prémiách.
V piatok je na programe najdlhšia etapa v tohtoročnom itinerári. Meria takmer 206 kilometrov a má kopcovitý profil.
Celkové poradia po 12. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
43:04:01 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
357 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
317 b
3.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
311 b
4.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
307 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
239 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
210 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Milan Fretin
Cofidis
117 b
10.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
43:08:23 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 34:24 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 48:57 min
10.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:01:24 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
129:12:10 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 24:46 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 40:08 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:56 min
5.
Decathlon CMA CGM
+ 1:07:14 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:25:23 h