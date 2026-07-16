    16.07.2026 13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Tim Merlier
    Soudal Quick-Step
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    Demonštrácia sily a hetrik. Kým víťaz oslavoval, súperi sa zvíjali v bolestiach

    Tim Merlier oslavuje výhru v 12. etape na Tour de France 2026.
    Fotogaléria (45)
    Tim Merlier oslavuje výhru v 12. etape na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|16. júl 2026 o 20:06
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    Záver 12. etapy Tour de France 2026 poznačila ťažká nehoda.

    „Merlier je príliš silný," tak znie titulok francúzskeho denníka L'Equipe zopár minút po skončení 12. etapy Tour de France 2026

    Tentoraz najlepší šprintéri nenechali nič na náhodu. Žiadne predčasné útoky ani outsideri, ktorí by využili záverečný zmätok.

    Belgický cyklista Tim Merlier bol najrýchlejší zo všetkých, tento rok už tretíkrát. Jazdec tímu Soudal Quick-Step predviedol opäť dominantný šprint a za sebou nechal dvoch najväčších konkurentov - Olava Kooija a Jaspera Philipsena. 

    „Demonštrácia sily," dodal L'Equipe v hodnotení etapy. 

    Lenže viac ako víťazstvo Merliera zaujala jedna z mála hromadných nehôd, ktoré sa udiali vo veľkej rýchlosti krátko pred cieľovou páskou v Chalon-sur-Saône. 

    Dvaja jazdci predčasne skončili

    Obrázky po skončení etapy na televízii Eurosport mali dve tváre. V jednom momente kamery snímali radujúceho sa Merliera, v inom zase skupinu zranených cyklistov ležiacich na asfalte. 

    Približne 500 metrov pred cieľom šprintér tímu Caja Rural Fernando Gaviria narazil do zadného kolesa Vlada Van Mechelena z tímu tímu Bahrain Victorious a okamžite smeroval k zemi na ľavý bok. 

    Jeho pád následne poslal na zem aj víťaza stredajšej etapy Sörena Waerenskjolda, do ktorého potom ešte narazil Dorian Godon z tímu Netcompany-Ineos. 

    Havaroval aj Jenno Berckmoes z Lotto-Intermarché, na ľavej strane tiež český šprintér Pavel Bittner. 

    Gaviria napokon prišiel do cieľa so stratou štyroch minút za víťazom, otrasený sa držal za ľavú ruku. Pri páde utrpel zlomeninu kľúčnej kosti, rovnako ako Belgičan Berckmoes. Pre oboch sa Tour predčasne skončila. 

    VIDEO: Hromadný pád v závere 12. etapy

    Rozhodcovia po prezretí televíznych záberov usúdili, že za pád niesol zodpovednosť Mechelen, ktorý vybočil zo svojej stopy a preťal tresu Gaviriovi. 

    Dvadsaťdvaročný jazdec tímu Bahrain Victorious po incidente už naplno nešprintoval. Do cieľa prišiel na 17. mieste, no krátko po etape ho rozhodcovia preradili na 144. priečku, teda na posledné miesto pelotónu.

    „Dvanásta etapa potvrdila, že záverečné kilometre šprintérskych etáp sú najnebezpečnejším momentom pretekov," zhodnotil expert Jacob Whitehead z The Athletic. 

    Malá hviezda dostala podpis Pogačara

    Po nehode o etapový triumf bojovala iba malá skupina jazdcov, zvyšok pelotónu pribrzdili jazdci na zemi. 

    Ideálny priestor na šprint mal opäť Philipsen, no dobrú prácu celého tímu napokon nedokázal zúžitkovať a tesne pred cieľom začal strácať. 

    Naopak, Merlier opäť ukázal silné nohy a skvelú formu, s ktorou na Tour prišiel. Ruku na znak víťazstva dvíhal ešte skôr, než preťal cieľovú pásku. 

    Vysoký Belgičan si pripísal 75. profesionálne víťazstvo a šieste na Tour de France.

    VIDEO: Zostrihy 12. etapy Tour de France

    „Pred etapou som bol nervóznejší ako zvyčajne," vravel Merlier. Dôvodom bol príchod jeho manželky Cameron a trojročného syna Julesa. Tretiu výhru sledovali priamo v cieľovom priestore. 

    „Ich prítomnosť mi dodala extra motiváciu. Jules je ešte malý, ale možno si na tento deň raz bude pamätať. Chcel som vyhrať práve pre nich, no nie je jednoduché dokázať to presne v ten jeden deň. O to viac ma teší, že sa mi to podarilo."

    Malý chlapec bol neskôr väčšou hviezdou ako samotný víťaz. S Merlierom absolvoval rozhovor, vystúpil na pódium prebrať si etapový vavrín a spoločne zožali veľký potlesk. 

    Na dres s logom tímu Soudal Quick-Step Jules neskôr dostal autogram od Tadeja Pogačara. 

    Posledná šanca? 

    Napriek tomu, že Merlier vyhral už tri etapy, v bodovacej súťaži je až štvrtý. Držiteľom zeleného dresu po 12. etape je stále Dán Mads Pedersen s 357 bodmi. 

    Druhý je Biniam Girmay (317 bodov), tretie miesto patrí Philipsenovi (311) bodov. 

    Dvanásta etapa bola zrejme poslednou šancou na zisk etapového víťazstva pre čistokrvných šprintérov. 

    Do konca Tour sú na programe ešte dve etapy s prívlastkom rovinaté, ale ani jedna z nich nebude úplne šitá na mieru pre najrýchlejších mužov pelotónu. 

    Fotogaléria z 12. etapy na Tour de France 2026
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    Na snímke fanúšikovia a francúzska vlajku sú vidieť cez koloso talianskeho pretekára Damiana Carusa z tímu Bahrain Victorious počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).
    45 fotografií
    Na snímke pretekári v úniku počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Na snímke pretekári sú v odraze zrkadiel počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Na snímke domáci francúzsky pretekár Baptiste Veistroffer z tímu Lotto Intermarche, ktorého povzbudzujú diváci počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Pretekári odštartovali zvlnenú 12. etapu cyklistických pretekov Tour de France (Tdf), ktorá vedie z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Peletón počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf), ktorá vedie z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km).Na snímke fanúšikovia povzbudzujú počas zvlnenej 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Magny-Cours do Chalon-Saone.Spectators cheer the riders during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators with a French flag are seen through the wheel of Italy's Damiano Caruso during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Phil Bauhaus, right, France's Ewen Costiou, second right, France's Baptiste Veistroffer, second left, and France's Matteo Vercher ride in a breakaway during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Xabier Azparren changes bike during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spain's Juan Ayuso rides during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal past a field of sunflowers during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer the riders during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal past a field of sunflowers during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer France's Baptiste Veistroffer during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal past a field of sunflowers during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders take the start during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A spectator takes a photos of the riders with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mathias Vacek of the Czech Republic, takes water from sport director during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders are reflected in a mirror during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Phil Bauhaus, right, France's Ewen Costiou, center, and France's Baptiste Veistroffer ride in a breakaway during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Tim Merlier celebrates after winning the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)Belgium's Tim Merlier celebrates after winning the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders sprint to the finish line of the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey crosses the finish line of the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders sprint to the finish line of the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Tim Merlier celebrates as he crosses the finish line to win the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Fans greet riders with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey during the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey celebrates on the podium after the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey throws his bouquet of flowers after the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey celebrates on the podium after the twelfth stage of the Tour de France cycling race with start in Circuit Nevers Magny-Cours and finish in Chalon-sur-Saone, France, Thursday, July 16, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    V 17. etape cyklistov čakajú štyri klasifikované stúpania a počas dňa nastúpajú až 2200 výškových metrov. 

    Náročnejší profil tak otvára dvere úniku alebo odolnejším klasikárom, ktorí dokážu zvládnuť zvlnený terén lepšie než špecialisti na čisté šprinty. 

    Úplne poslednou možnosťou bude záverečná 21. etapa v Paríži, no v nej jazdci trikrát vystúpajú na kopec Montmartre, čo môže šprintérov okamžite diskvelifikovať z boja o etapový triumf. 

    V roku 2025, keď bol dláždený kopec prvýkrát zaradený do itinerára, výrazne zmenil charakter záverečného dňa "Starej dámy". Z víťazstva sa radoval univerzál Wout van Aert. 

    Favoritom na zisk zeleného dresu tak zostáva Pedersen, ktorý sa dostáva do únikov a body zbiera aj na šprintérskych prémiách. 

    V piatok je na programe najdlhšia etapa v tohtoročnom itinerári. Meria takmer 206 kilometrov a má kopcovitý profil.

    Celkové poradia po 12. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    43:04:01 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    357 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    317 b

    3.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    311 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    307 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    239 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    210 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    117 b

    10.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    43:08:23 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 34:24 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 48:57 min

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:01:24 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    129:12:10 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 24:46 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 40:08 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:56 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:07:14 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:25:23 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý
    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tim Merlier oslavuje výhru v 12. etape na Tour de France 2026.
    Tim Merlier oslavuje výhru v 12. etape na Tour de France 2026.
    Demonštrácia sily a hetrik. Kým víťaz oslavoval, súperi sa zvíjali v bolestiach
    Martin Turčindnes 20:06
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tim Merlier oslavuje výhru v 12. etape na Tour de France 2026.
    Tim Merlier oslavuje výhru v 12. etape na Tour de France 2026.
    Demonštrácia sily a hetrik. Kým víťaz oslavoval, súperi sa zvíjali v bolestiach
    Martin Turčindnes 20:06
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