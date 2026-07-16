ONLINE: MŠK Žilina - Hajduk Split dnes, Európska liga 2026/27 LIVE (1. predkolo, odveta)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a Hajduk Split dnes hrajú odvetný zápas 1. predkola Európskej ligy.
Šošoni musia v domácej odvete na Štadióne pod Dubňom zmazať dvojgólové manko z prvého zápasu. Dokážu zdramatizovať duel a postúpiť tak, ako sa im to podarilo cez Hajduk aj v sezóne 2009/2010?
Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Hajduk Split dnes LIVE (futbal, Európska liga, 1. predkolo, odveta, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 1. predkolo 2026/2027
16.07.2026 o 20:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Hajduk Split
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a HNK Hajduk Split.
Žilinčania sa dnes na domácej pôde pokúsia o reparát, keď v Splite podľahli Hajduku po góloch Brajkoviča a Dallisona 0:2.
Podarí sa Žiline postúpiť do druhého predkola Európskej ligy alebo o Európu zabojujú v predkolách Konferenčnej ligy?
Žilinčania sa dnes na domácej pôde pokúsia o reparát, keď v Splite podľahli Hajduku po góloch Brajkoviča a Dallisona 0:2.
Podarí sa Žiline postúpiť do druhého predkola Európskej ligy alebo o Európu zabojujú v predkolách Konferenčnej ligy?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.