Mbappé po vypadnutí na MS: Technicky sme boli príliš nedbalí, chýbala nám komunikácia

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé skritizoval výkon svojho tímu po porážke 0:2 v utorňajšom semifinále majstrovstiev sveta so Španielskom.
Podľa dvadsaťsedemročného kapitána obhajcovia striebra nehrali tak, ako si predstavovali.
Zodpovednosť za neúspech vzal útočník na seba. Povedal to v rozhovore s novinármi.
Predčasné finále
"Les Bleus" od začiatku turnaja v Severnej Amerike pôsobili výborným dojmom a úvodných šesť zápasov vyhrali, vo vyraďovacej fáze navyše do zápasu proti Španielom v troch stretnutiach neinkasovali.
Mnohí ich súboj s tímom z Pyrenejského polostrova nazývali predčasným finále, Francúzsko v ňom ale prekvapujúco nedodržalo predchádzajúce výkony.
V 22. min dostal Španielsko do vedenia Mikel Oyarzabal z penalty a po necelej hodine hry pridal poistku Pedro Porro.