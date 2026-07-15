Tisíce fanúšikov zaplavili centrum Madridu. Španielsko je krok od druhého titulu MS

Tisíce fanúšikov zaplnili ulice Madridu po tom, ako Španielsko zdolalo Francúzsko 2:0 a postúpilo do finále futbalových majstrovstiev sveta.
Centrom mesta sa ozývali výbuchy radosti, trúbenie áut a skandovanie fanúšikov, ktorí veria, že reprezentácia pod vedením Luisa de la Fuenteho je už len krok od druhého titulu svetových šampiónov po triumfe z roku 2010.
Zdoláme kohokoľvek aj vo finále
„Som veľmi šťastný a veľmi hrdý na náš tím. Nikto nám neveril, ale dokázali sme zdolať Francúzsko a zdoláme kohokoľvek aj vo finále,“ povedal pre agentúru AFP 19-ročný študent Jaime Sánchez, ktorý sledoval zápas v oficiálnej fanúšikovskej zóne v centre Madridu.
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