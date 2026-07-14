    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    14.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    0 - 2
    0:1
    Španielsko
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    Rekord padol. Francúzsky tréner Deschamps prekonal zápis legendárneho Nemca

    Tréner Didier Deschamps počas semifinále MS 2026.
    Tréner Didier Deschamps počas semifinále MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. júl 2026 o 21:40
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    Viedol „Les Bleus“ v 26. dueli svetových šampionátov.

    Francúzsky futbalový tréner Didier Deschamps prekonal rekord Helmuta Schöna v počte štartov na majstrovstvách sveta v pozícii hlavného kouča.

    V utorkovom semifinále MS 2026 proti Španielsku viedol „Les Bleus“ v 26. dueli svetových šampionátov.

    Deschamps sa tým osamostatnil na čele historického poradia pred Schönom, ktorý viedol Západné Nemecko v 25 dueloch na štyroch MS v rokoch 1966 až 1978.

    Päťdesiatsedemročný Francúz nastúpil na post hlavného trénera národného tímu v roku 2012.

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    Mužstvo sa pod jeho vedením prebojovalo do štvrťfinále MS 2014 v Brazílii, o štyri roky neskôr v Rusku získalo titul a na predchádzajúcom šampionáte v Katare postúpilo do finále, kde nestačilo v jedenástkovom rozstrele na Argentínu.

    Na prebiehajúcom turnaji čaká Deschampsa ešte jeden zápas, či už to bude nedeľňajšie finále, alebo sobotňajší duel o 3. miesto.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) počíta do jeho oficiálnej bilancie aj súboj skupinovej fázy proti Nórsku, hoci pri mužstve osobne nebol, keďže v tom čase odcestoval do Francúzska na pohreb svojej matky a tím viedol jeho asistent Guy Stephan.

    Deschamps už dávnejšie oznámil, že po skončení turnaja v USA, Kanade a Mexiku na lavičke francúzskej reprezentácie skončí, pripomenula agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

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