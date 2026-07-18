    Slovensko má nového majstra Európy. Zlepšil vlastný národný rekord

    Sebastiana Karp v strede.
    Sebastiana Karp v strede. (Autor: Slovenský atletický zväz)
    TASR|18. júl 2026 o 19:20
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    Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov.

    Slovenský atlét Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 m časom 46,53.

    V sobotňajšom finále na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord.

    Karp potvrdil pozíciu lídra tohtoročných európskych dorasteneckých tabuliek, keď v tesnom súboji zdolal Čecha Jakuba Mareka, ktorý dosiahol rovnaký čas.

    Tretí dobehol ďalší Čech Lukáš Bednařík (47,03). Karp získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia, nadviazal na Lauru Frličkovú, ktorá pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici triumfovala v behu na 100 m prek.

    Karp (v strede) sa teší z víťazstva
    Karp (v strede) sa teší z víťazstva (Autor: Slovenský atletický zväz)
    Atletika

    Atletika

      Sebastiana Karp v strede.
      Sebastiana Karp v strede.
      Slovensko má nového majstra Európy. Zlepšil vlastný národný rekord
      dnes 19:20
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