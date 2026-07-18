Počasie zasiahlo do prípravy finalistov. Španielsko prišlo o tréning a Argentínčania?

Sobotňajší tréning španielskej futbalovej reprezentácie v New Jersey narušila búrka. Hráči finalistu MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade museli tréningovú jednotku absolvovať v hale.
Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vydala výstrahu pre obyvateľov pre očakávaný silný vietor, tornáda, krupobitie a náhle povodne.
O zrušení tréningovej jednotky informovala Španielska futbalová federácia. „Hráči momentálne absolvujú aktivačný tréning vo vnútri,“ uviedla RFEF.
Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ. Informovala AP.
Ohrozený bol aj tréning druhého finalistu, Argentínčanov. Tím okolo hviezdneho Lionela Messiho sa však napokon dostal na trávnik štadióna New York Red Bulls, keď búrka ustúpila a miestne úrady varovanie odvolali.