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    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína

    Počasie zasiahlo do prípravy finalistov. Španielsko prišlo o tréning a Argentínčania?

    Futbalisti Španielska.
    Futbalisti Španielska. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|18. júl 2026 o 20:13
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    Španieli museli tréningovú jednotku absolvovať v hale.

    Sobotňajší tréning španielskej futbalovej reprezentácie v New Jersey narušila búrka. Hráči finalistu MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade museli tréningovú jednotku absolvovať v hale.

    Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vydala výstrahu pre obyvateľov pre očakávaný silný vietor, tornáda, krupobitie a náhle povodne.

    O zrušení tréningovej jednotky informovala Španielska futbalová federácia. „Hráči momentálne absolvujú aktivačný tréning vo vnútri,“ uviedla RFEF.

    Španieli nastúpia vo finále proti Argentíne na štadióne v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu o 21.00 SELČ. Informovala AP.

    Ohrozený bol aj tréning druhého finalistu, Argentínčanov. Tím okolo hviezdneho Lionela Messiho sa však napokon dostal na trávnik štadióna New York Red Bulls, keď búrka ustúpila a miestne úrady varovanie odvolali.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    France head coach Didier Deschamps arrives for the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France head coach Didier Deschamps arrives for the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    France head coach Didier Deschamps arrives for the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France head coach Didier Deschamps arrives for the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Domov»MS vo futbale 2026»Počasie zasiahlo do prípravy finalistov. Španielsko prišlo o tréning a Argentínčania?