    18.07.2026 13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
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    Pogačar sa držal tempa Vingegaarda. Potom predviedol drvivý nástup a konkurencia nemala šancu

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard.
    Fotogaléria (8)
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. júl 2026 o 17:36
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    Slovinec vyhral už štvrtú etapu na tohtoročnej Tour de France.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 14. etapa (Mulhouse - Le Markstein, 155,3 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    4:00:07 hod

    2.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 38 s

    3.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    + 38 s

    4.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 44 s

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 48 s

    6.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 50 s

    7.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 50 s

    8.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    + 1:18 min

    9.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    + 1:40 min

    10.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 1:40 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape Tour de France 2026 a upevnil si vedenie v celkovom poradí.

    Jazdec tímu UAE Emirates - XRG uspel v sobotu na 155,3 km dlhej trase z Mulhouse na Le Markstein Fellering, keď zaútočil na stúpaní 7,5 km pred cieľom a zvíťazil s náskokom 38 sekúnd pred tímovým kolegom Isaacom Del Torom z Mexika a Francúzom Paulom Seixasom zo stajne Decathlon CMA CGM.


    Priebeh 14. etapy na Tour de France 2026


    VIDEO: Záverečné kilometre 14. etapy na Tour de France



    Fotogaléria zo 14. etapy na Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, shake hands before the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Spectators wave flags as the pack rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, get ready for the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, get ready for the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with the start in Mulhouse and the finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    8 fotografií
    Netherland's Thymen Arensman, left, and Colombia's Einer Rubio, right, ride in the breakaway during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The breakaway rides during the fourteenth stage of the Tour de France cycling race with start in Mulhouse and finish in Le Markstein Fellering, France, Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)


    Celkové poradia po 14. etape

    Žltý dres:

    aktualizujeme

    Zelený dres:

    aktualizujeme

    Bodkovaný dres:

    aktualizujeme

    Biely dres:

    aktualizujeme

    Tímová klasifikácia:

    aktualizujeme

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý
    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard.
    Pogačar sa držal tempa Vingegaarda. Potom predviedol drvivý nástup a konkurencia nemala šancu
    dnes 17:36
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard.
    Pogačar sa držal tempa Vingegaarda. Potom predviedol drvivý nástup a konkurencia nemala šancu
    dnes 17:36
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