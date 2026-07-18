Pogačar sa držal tempa Vingegaarda. Potom predviedol drvivý nástup a konkurencia nemala šancu

Tour de France 2026
Výsledky - 14. etapa (Mulhouse - Le Markstein, 155,3 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
4:00:07 hod
2.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 38 s
3.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
+ 38 s
4.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 44 s
5.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 48 s
6.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 50 s
7.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 50 s
8.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 1:18 min
9.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
+ 1:40 min
10.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 1:40 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape Tour de France 2026 a upevnil si vedenie v celkovom poradí.
- 14. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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Jazdec tímu UAE Emirates - XRG uspel v sobotu na 155,3 km dlhej trase z Mulhouse na Le Markstein Fellering, keď zaútočil na stúpaní 7,5 km pred cieľom a zvíťazil s náskokom 38 sekúnd pred tímovým kolegom Isaacom Del Torom z Mexika a Francúzom Paulom Seixasom zo stajne Decathlon CMA CGM.
Priebeh 14. etapy na Tour de France 2026
VIDEO: Záverečné kilometre 14. etapy na Tour de France
Celkové poradia po 14. etape
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