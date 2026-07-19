    19.07.2026 13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 15. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    15. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.
    15. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. júl 2026 o 10:20
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú pätnástou etapou.

    Druhý týždeň zakončí pelotón horskou skúškou s náročným dojazdom do kopca. Na cyklistov čaká bezmála 184 kilometrov, počas ktorých nastúpajú približne 4-tisíc výškových metrov. 

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 15. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Tour de France  2026
    19.07.2026 o 13:20
    15. etapa: Champagnole – Plateau de Solaison
    Plánovaný
    Prenos
    183,9 km dlouhá patnáctá etapa zavede peloton z Champagnole poprvé v dějinách slavného závodu na Plateau de Solaison, kruté stoupání do cíle je vrchařskou prémií mimořádné kategorie (HC) a cyklisté si ho v minulosti vyzkoušeli při Critériu de Dauphinée. 11,3 kilometru dlouhý kopec má průměrný sklon 9,1%, závodníci na něj navíc přijedou unavení už předchozím výšlapem na Croisette (7,6 km ; 8,8%) s vražednou stěnou v jeho horní polovině.
    Vrchařská předehra v podobě prémie 3. kategorie Côte des Rousses (6,6 km ; 5,1 %) je na pořadu na 44,5 km, úvod etapy tvoří táhlé stoupání, přerušené pětikilometrovým sjezdem, a ještě před ním se velmi brzy po startu, již na 17,3 km, utkají o body sprinteři.
    Prostřední část profilu trati klesá směrem k Ženevě, ale těsně u švýcarských hranic odbočí na jih směrem k Alpám a tam následují zmíněné výšlapy, které pořádně protřídí čelo závodu. Mezi Croisette a Solaisonem je ještě kratší, ale také náročná prémie 3. kaegorie na Côte du Mont (2,1 km ; 8.8%).
    Pořadí Tour de France po 14. etapě (žlutý trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 51:18:28
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike +4:30
    3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:04
    4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +5:19
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +5:22
    6. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:44
    7. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +5:50
    8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +7:35
    9. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +7:59
    10. Lenny Martínez (FRA) Bahrain – Victorious +8:25
    ...
    38. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:38:39
    134. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +3:24:17
    149. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +3:36:06
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 52
    2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 43
    3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 38
    4. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 35
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 24
    ...
    25. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 397
    2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 361
    3. Biniam Girmay (ERI) NSN 347
    4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 307
    5. Max Kanter (GER) XDS Astana 255
    ...
    27. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
    30. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
    37. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 36
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 51:23:47
    2. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +0:03
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +0:31
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain – Victorious +3:06
    5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +13:56
    ...
    11. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +1:33:20
    32. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +3:30:47
    Pořadí týmů:

    1. Lidl – Trek 153:59:59
    2. UAE Emirates – XRG +7:26
    3. Visma | Lease a Bike +42:32
    4. Red Bull – BORA – hansgrohe +42:51
    5. Decathlon CMA CGM +1:25:37
    Před volným dnem čeká peloton Tour de France další náročná horská zkouška, do které vyrazí s posíleným náskokem ve žlutém trikotu vítěz včerejší etapy přes Ballon d´Alsace Tadej Pogačar. Slovinský favorit míří neochvějně za pátým vítězstvím na Tour, v horách je takřka nepřemožitelný a na svém kontě má po čtyřech etapových vavřínech již čtyři a půl minuty k dobru na druhého Jonase Vingegaarda. Za ním se bojuje ve vteřinkách o další čelní příčky a dnešní etapa může opět pořadím pěkně zamíchat. Uvidíme, kdo najde v nohách po vyčerpávajícím týdnu v neděli ještě nejvíce sil.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:20.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    19.07.2026
    13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    hornatý
    hornatý
    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    15. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    15. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 15. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:20
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    15. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    15. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 15. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:20
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    Domov»Tour de France 2026»ONLINE: 15. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE