Rada Európy spochybnila integritu MS: Ďalšia kríza sa už začala, sú to peniaze a moc

Najvyšší európsky orgán pre ľudské práva spochybnil integritu prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku a v nedeľu vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby pomohla vybudovať silnejší rámec pre turnaj v roku 2030, ktorý sa bude hrať v Španielsku, Portugalsku a Maroku.
Predseda 46-člennej Rady Európy v otvorenom liste svojmu formálnemu pracovnému partnerovi FIFA pred finále medzi Španielskom a Argentínou v East Rutherforde v New Jersey napísal: „Ďalšia kríza sa už začala. Má dve mená: peniaze a moc.“
Švajčiarsky politik Alain Berset uviedol, že FIFA pozastavila trest pre amerického útočníka Folarina Baluguna pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Keď sa pravidlá pod tlakom ohnú, každý výsledok je spochybniteľný,“ napísal Berset.
„Politický vplyv sa presunul aj na ihrisko. Sankcia pozastavená uprostred turnaja prišla po tom, čo hlava štátu zavolala prezidentovi FIFA. Dvere sa otvorili ešte viac podvodom,“ dodal politik.
Rada Európy verejne vyjadrila svoje obavy napriek tomu, že má s FIFA formálnu pracovnú dohodu podpísanú jej prezidentom Giannim Infantinom v roku 2018.
Orgán, ktorý vytvoril Európsky dohovor o ľudských právach, má stanovené poslanie „presadzovať demokraciu, ľudské práva a právny štát v celej Európe a mimo nej.“