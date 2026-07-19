VIDEO: Pohroma na Tour de France. Vingegaard spadol, v bolestiach nastúpil do sanitky

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard musel po páde v nedeľňajšej 15. etape odstúpiť z Tour de France 2026.
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Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.
VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026
Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo.
Vingegaard štartoval na svojej šiestej Tour. Pri predchádzajúcich piatich vždy prišiel do cieľa v Paríži, pričom slávne preteky vyhral v rokoch 2022 a 2023 a v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom.
Tomu sa tak ešte viac otvorila cesta za rekordným piatym triumfom.
Na čele pelotónu išli vo vysokom tempe pretekári Vismy, ktorí stíhali únik a štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov.
Avšak, Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári UAE Isaac del Toro a Brandon McNulty.
Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou a zakrátko nastúpil do sanitky.
Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.
„Je veľmi smutné, že musel odstúpiť. Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour.
Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká,“ povedal o Vingegaardovom vypadnutí Pogačar.
Slovinský líder však pripomenul aj nočné udalosti, ktoré podľa neho súvisia s pádom: „Musím sa vrátiť k tomu, čo sa odohralo dnes v noci, keď ho zobudili o druhej ráno. Asi to spolu súvisí.“