    19.07.2026 13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Remco Evenepoel
    Soudal Quick-Step
    Profil etapyOnline prenosPogačarVingegaardVýsledkyFotogaléria

    VIDEO: Pohroma na Tour de France. Vingegaard spadol, v bolestiach nastúpil do sanitky

    Jonas Vingegaard.
    Fotogaléria (26)
    Jonas Vingegaard. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. júl 2026 o 17:01 (aktualizované 19. júl 2026 o 18:30)
    ShareTweet5

    Jeden z favoritov musel predčasne odstúpiť z Tour de France.

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard musel po páde v nedeľňajšej 15. etape odstúpiť z Tour de France 2026.

    Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.

    VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026

    Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo.

    Vingegaard štartoval na svojej šiestej Tour. Pri predchádzajúcich piatich vždy prišiel do cieľa v Paríži, pričom slávne preteky vyhral v rokoch 2022 a 2023 a v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom.

    Tomu sa tak ešte viac otvorila cesta za rekordným piatym triumfom.

    Na čele pelotónu išli vo vysokom tempe pretekári Vismy, ktorí stíhali únik a štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov.

    Fotogaléria z 15. etapy na Tour de France 2026
    Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára pred štartom 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Diváci sa pozerajú z balkóna na cyklistický pelotón počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    26 fotografií
    Spectators wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the start of the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Supporters wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer France's Benjamin Thomas, right, during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Daan Hoole, right, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders steer their bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Anders Johannessen is pushed by his mechanics following a damage on his bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock, right, and Quinn Simmons of the U.S., second from right, ride in the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock leads the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers as the pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Kevin Vauquelin speeds down the Cote du Mont during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers riders during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Avšak, Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári UAE Isaac del Toro a Brandon McNulty.

    Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou a zakrátko nastúpil do sanitky.

    Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.

    „Je veľmi smutné, že musel odstúpiť. Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour.

    Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká,“ povedal o Vingegaardovom vypadnutí Pogačar.

    ﻿Slovinský líder však pripomenul aj nočné udalosti, ktoré podľa neho súvisia s pádom: „Musím sa vrátiť k tomu, čo sa odohralo dnes v noci, keď ho zobudili o druhej ráno. Asi to spolu súvisí.“

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Pogačar chcel byť tímový hráč, ale etapu senzačne nevyhral. Jeho najväčší rival je z hry von
    dnes 17:4416
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Pogačar chcel byť tímový hráč, ale etapu senzačne nevyhral. Jeho najväčší rival je z hry von
    dnes 17:4416
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»VIDEO: Pohroma na Tour de France. Vingegaard spadol, v bolestiach nastúpil do sanitky