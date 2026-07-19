ONLINE: Veľká cena Belgicka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Belgicka.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z prvého miesta na štarte vyrazí do pretekov Kimi Antonelli z Mercedesu.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Belgicka 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
19.07.2026 o 15:00
Veľká cena Belgicka
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Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Belgicka.
Z pole position odštartuje Kimi Antonelli, ktorého však bude minimálne v prvom sektore naháňať Max Verstappen. Druhý rad tvorí George Russell s Charlesom Leclercom. Až v druhej polovici odštartuje Lando Norris po treste za výmenu motora či Isack Hadjar, ktorý pôjde až z chvosta štartového poľa.
Z pole position odštartuje Kimi Antonelli, ktorého však bude minimálne v prvom sektore naháňať Max Verstappen. Druhý rad tvorí George Russell s Charlesom Leclercom. Až v druhej polovici odštartuje Lando Norris po treste za výmenu motora či Isack Hadjar, ktorý pôjde až z chvosta štartového poľa.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.