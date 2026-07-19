    ONLINE: Veľká cena Belgicka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

    Veľká cena Belgicka 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena Belgicka 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. júl 2026 o 12:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Belgicka, desiateho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Belgicka.

    Z prvého miesta na štarte vyrazí do pretekov Kimi Antonelli z Mercedesu

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Belgicka 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    19.07.2026 o 15:00
    Veľká cena Belgicka
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    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Belgicka.
    Z pole position odštartuje Kimi Antonelli, ktorého však bude minimálne v prvom sektore naháňať Max Verstappen. Druhý rad tvorí George Russell s Charlesom Leclercom. Až v druhej polovici odštartuje Lando Norris po treste za výmenu motora či Isack Hadjar, ktorý pôjde až z chvosta štartového poľa.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Belgicka 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena Belgicka 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena Belgicka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)
    dnes 12:00
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