    Infantino videl zápasy vo všetkých 16 dejiskách. V lietadle sedel viac ako 100 hodín

    Gianni Infantino.
    Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 11:33
    ShareTweet0

    Počas toho preletel vyše 60-tisíc míľ (cca 96.500 kilometrov).

    Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sedel v lietadle počas MS v USA, Kanade a Mexiku viac ako 100 hodín.

    Počas toho preletel vyše 60-tisíc míľ (cca 96.500 kilometrov) a zemeguľu tak obletel približne dvaapolkrát.

    Agentúra AP analyzovala letové záznamy lietadla Gulfstream G650, ktoré prevádzkuje súkromná charterová divízia spoločnosti Qatar Airways, sponzora MS.

    Podľa stránky FlightAware sledujúcej lety absolvovalo lietadlo od prvého zápasu na svetovom šampionáte v priemere viac ako jeden let denne.

    Deň 33 na MS: Zápas o nič mal značný vplyv na dejiny. Kto bol záhadný Angličan na pódiu?
    Súvisiaci článok
    Deň 33 na MS: Zápas o nič mal značný vplyv na dejiny. Kto bol záhadný Angličan na pódiu?

    Podľa zdroja videl Infantino aspoň jeden duel vo všetkých 16 dejiskách. Najčastejšie navštevoval štadión Hard Rock v Miami, kde sa zúčastnil na piatich stretnutiach.

    Trinásťkrát videl dva zápasy denne na štadiónoch, ktoré boli od seba vzdialené stovky kilometrov. Nejaký čas musel stráviť na 21 letiskách a 23-krát prekročil štátnu hranicu.

    Najdlhšie letel 344 minút, teda približne toľko, ako sú tri celé zápasy. Let smeroval z Miami do Seattlu, kde sa Infantino 15. júna zúčastnil na stretnutí Belgicko - Egypt.

    Do sobotného duelu o 3. miesto videl celkovo 43 zápasov. Najkratší let zo Seattlu do Vancouveru trval 28 minút.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Gianni Infantino.
    Gianni Infantino.
    Infantino videl zápasy vo všetkých 16 dejiskách. V lietadle sedel viac ako 100 hodín
    dnes 11:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Infantino videl zápasy vo všetkých 16 dejiskách. V lietadle sedel viac ako 100 hodín