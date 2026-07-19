Infantino videl zápasy vo všetkých 16 dejiskách. V lietadle sedel viac ako 100 hodín

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sedel v lietadle počas MS v USA, Kanade a Mexiku viac ako 100 hodín.
Počas toho preletel vyše 60-tisíc míľ (cca 96.500 kilometrov) a zemeguľu tak obletel približne dvaapolkrát.
Agentúra AP analyzovala letové záznamy lietadla Gulfstream G650, ktoré prevádzkuje súkromná charterová divízia spoločnosti Qatar Airways, sponzora MS.
Podľa stránky FlightAware sledujúcej lety absolvovalo lietadlo od prvého zápasu na svetovom šampionáte v priemere viac ako jeden let denne.
Podľa zdroja videl Infantino aspoň jeden duel vo všetkých 16 dejiskách. Najčastejšie navštevoval štadión Hard Rock v Miami, kde sa zúčastnil na piatich stretnutiach.
Trinásťkrát videl dva zápasy denne na štadiónoch, ktoré boli od seba vzdialené stovky kilometrov. Nejaký čas musel stráviť na 21 letiskách a 23-krát prekročil štátnu hranicu.
Najdlhšie letel 344 minút, teda približne toľko, ako sú tri celé zápasy. Let smeroval z Miami do Seattlu, kde sa Infantino 15. júna zúčastnil na stretnutí Belgicko - Egypt.
Do sobotného duelu o 3. miesto videl celkovo 43 zápasov. Najkratší let zo Seattlu do Vancouveru trval 28 minút.