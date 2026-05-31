Ambície boli veľké, realita je blamáž. Každý rok sa to opakuje, vraví Jendrišek

Scenár, s ktorým nepočítali. Slovenskí reprezentanti v malom futbale na ME 2026 v Bratislave ako jediní z A-skupiny nepostúpili do osemfinále.
Bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek hovorili po ďalšom neúspechu národného tímu o sklamaní.
Slováci vstup do turnaja zvládli, keď v stredu zdolali Grékov 3:1. Štvrtková prehra 2:3 s Bosnou a Hercegovinou im však značne skomplikovala situáciu. Proti Čiernej Hore im v sobotu na postup do vyraďovacej fázy stačila aj remíza, no prehrali 1:2.
Zo skupiny nepostúpili napriek tomu, že osemfinálovú miestenku získali aj štyri tímy z tretích miest a celkovo sa v play off predstavia dve tretiny z 24 účastníkov.
Slovenskí reprezentanti čelili súperom, ktorí hrali kompaktne v defenzíve a boli nasťahovaní na svojej polovici.
Rumunský kormidelník Marius Mitu po prehre s Bosnou a Hercegovinou urobil zmeny v hernom pláne, ale ani proti Čiernej Hore nedokázali jeho zverenci vyťažiť z tlaku viac gólov ako súper z ich chýb a rýchlych protiútokov.
„Áno, niečo sme zmenili, ale nestačilo to. Súper vedel, ako hrať. My sme hrali niekedy riskantne, ale tak chcem hrať,“ uviedol pre TASR tréner Mitu.
Aké boli príčiny neúspechu? „Hlavný problém bol, že sme inkasovali už v prvej minúte. Súper potreboval víťazstvo, nám stačila remíza. Keď v takom dôležitom zápase inkasujete tak skoro, je to takmer fatálne,“ odpovedal Mitu, ktorý si odniesol zo šampionátu negatívne emócie.
„Som sklamaný, smutný, nahnevaný. Musím si však pozrieť zápasy, zanalyzovať ich, a potom sa moje dojmy možno zmenia,“ dodal.
Najznámejšou postavou v slovenskom kádri bol bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Po sobotňajšej prehre ho mrzelo, že so spoluhráčmi nepotešili fanúšikov, ktorí podporovali domácich v niekoľkotisícových počtoch.
„Atmosféra, domáce prostredie, to bolo všetko super, ale stále to kazí tento výkon, že sme ľudí nepotešili tak, ako by si zaslúžili. Určite je to sklamanie nás všetkých,“ povedal Kucka.
Z novej skúsenosti si 39-ročný bývalý stredopoliar AC Miláno, Janova, Parmy či Watfordu odnáša zmiešané pocity: „Spomienky budú aj pozitívne, ale aj takéto trpké. Bude ma to mrzieť, že sme nedokázali viac, lebo mužstvo na to má, ale tie skúsenosti celkovo tam chýbajú. Opäť som našiel super partiu, chalani ma prijali naozaj úžasne. V dobrom budem spomínať na celé toto domáce prostredie, že som si to tu mohol zahrať.“
S Kuckom si po trinástich rokoch zahral v národnom tíme ďalší bývalý futbalový reprezentant Erik Jendrišek, aj keď v inom športe. Bývalý útočník Kaiserslauternu, Schalke 04 či Freiburgu odohral v drese reprezentácie v malom futbale už tretí veľký šampionát.
„Som tu tretí rok a tretí rok je to to isté. Myslím si, že problém je viac v mentálnej stránke. Neviem, čoho sa bojíme. Či máme strach vyhrať zápas, alebo že vypadneme, aj tak sme vypadli. Každý rok sa to opakuje,“ skonštatoval 39-ročný Jendrišek, ktorý dal na tohtoročných ME jeden gól.
Témou pozápasových rozhovorov boli aj zahodené šance a trafené žrde. Proti Bosne a Hercegovine nastrelili Slováci konštrukciu brány päťkrát, proti Čiernej Hore trikrát. Naopak, po odraze od tyče dali dva zo šiestich gólov na turnaji, dvakrát skórovali z penalty a raz po teči súpera.
„Proti Čiernej Hore sme skúšali viac hru na pivota, ale hneď prvé striedanie sme inkasovali a už sa zase začalo to naháňanie a stres. Ťažko sa hľadajú slová, lebo tento šampionát sme si predstavovali úplne inak.
Každý hráč obetoval veľa svojho voľného času za toho pol roka, aby sme sa dobre pripravili. Príprava a šampionát je ale niečo úplne iné a ak nie sme dostatočne mentálne silní, tak to takto dopadne. Ako vravím, nie je to o tej futbalovej stránke, ale skôr o mentálnej,“ pokračoval Jendrišek
Následne poďakoval slovenským priaznivcom: „Samozrejme, fanúšikom ďakujeme, že si našli cestu do arény. Úprimne, veľmi nás to mrzí, že to nepokračuje. Tiež som tu mal rodinu všetky tri dni a určite som si predstavoval, že budeme prežívať iné emócie ako takéto.“
Prezident Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) aj Európskej federácie malého futbalu (EMF) Peter Králik deklaroval pred šampionátom odvážne ambície postúpiť do semifinále a vypredať Zimný štadión Ondreja Nepelu, čo sa nepodarilo.
„Musíme urobiť kompletnú analýzu. Jasné, investovali sme do toho veľké množstvo energie aj nastavenia procesov, teraz to musíme vyhodnotiť. Som presvedčený, že sme mali v reprezentácii najlepších hráčov doteraz.
Príprava bola kvalitná, mali sme dobré výsledky, ale ten turnaj je asi o niečom inom a rozhodujú detaily, na ktoré sme evidentne neboli pripravení,“ povedal Králik vo videu, ktoré SZMF zverejnil na sociálnej sieti.
Výsledky reprezentácie mali na uplynulých piatich šampionátoch klesajúci trend. Po štvrťfinálových účastiach na ME v Košiciach 2022 a na MS 2023 v Spojených arabských emirátoch vypadol národný tím na ME 2024 v Sarajeve už v osemfinále.
Ďalšie turnaje však boli pre Slovákov ešte neúspešnejšie. Pred stále prebiehajúcim šampionátom v Bratislave sa neprebojovali zo skupiny ani vlani na MS v Azerbajdžane.