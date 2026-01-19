Spoveď šampiónky šokuje. Televízia ju vyhodila, jej bývalý partner oslavuje ďalšie zlato

On Francúz, úradujúci olympijský víťaz, päťnásobný majster sveta aj Európy. Ona Kanaďanka, ktorá istý čas reprezentovala Dánsko.
Tanečníci na ľade Guillaume Cizeron a Laurence Fournierová-Beaudryová jazdia spolu od marca minulého roku a na ME v Sheffielde získali svoj prvý spoločný veľký titul.
Ako keby to bolo po prvý raz
V rytmickom aj vo voľnom tanci dominovali a napokon vyhrali s viac ako 12-bodovým náskokom.
Jasne to naznačuje aj ich potenciál na blížiacich sa olympijských hrách.
„Som veľmi hrdý, hrdý na Laurence, na nás, na náš tím. Sú to špeciálne momenty, ktoré sa zapíšu do našej pamäti,“ vravel Cizeron.
„Aj keď človek má dvadsať rokov skúsenosti, stále je to pocit, ako keby bolo po prvý raz. Aj preto sme vždy trochu nervózni,“ vysvetľoval.
VIDEO: Cizeron a Fournierová-Beaudryová
Pre jeho partnerku to bolo naozaj prvýkrát: aj v minulosti súťažila na európskom šampionáte, keď s predchádzajúcim partnerom najprv reprezentovala Dánsko, ale na stupňoch víťazov nestála.
„Cítim veľkú radosť. Som stále v šoku. Som vďačná za všetkých ľudí, ktorí nám pomáhali,“ vravela.
„Tento týždeň sme ukázali veľkú mentálnu silu. Nebolo to ľahké, ale máme za sebou skvelý tím,“ doplnil ju partner.
Úprimná spoveď
Neľahký týždeň môže znamenať mnoho vecí, od klasického predsúťažného tlaku až po naozaj vážne situácie.
Tento vágny výraz však tiež dobre vystihuje, že svet krasokorčuľovania a tancov na ľade je v istej miere plný pretvárky a o niektorých veciach sa na súťažiach nehovorí nahlas.
Napríklad o tom, že počas majstrovstiev Európy vyšla autobiografia Cizeronovej bývalej partnerky.
Gabriella Papadakisová vo svojej knihe s názvom „Aby som nezmizla“ odkrýva fungovanie tohto sveta šokujúcou úprimnosťou.
Papadakis a Cizeron korčuľovali spolu od detstva, najprv pod dohľadom jej matky, ktorá bola veľmi prísna trénerka. Keď malé dievčatko potrebovalo pochopenie a teplú náruč svojej mamy, dostalo akurát nekompromisné zaobchádzanie na chladnom zimnom štadióne.
Dvojica však mala obrovský potenciál. Francúzi vyleteli ako kométa. Na svojich prvých majstrovstvách Európy v roku 2014 boli pätnásti. Potom sa presťahovali do Montrealu, aby sa pripravovali na tamojšej prestížnej Ice Academy.
Na ďalších piatich európskych šampionátoch získali zlato.
Veľmi podobný vývoj mali aj na majstrovstvách sveta: v roku 2014 boli trinásti, potom dvakrát vyhrali.
V sezóne 2016/2017 sa vrátila k súťaženiu kanadská dvojica Tessa Virtueová a Scott Moir, ktorá Francúzov zdolala na majstrovstvách sveta 2017 a potom aj na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.
Bola to olympiáda, keď sa v rytmickom tanci uvoľnil jeden háčik na šatách Papadakisovej a na zopár sekúnd mala odkrytú jednu bradavku. To samozrejme ovplyvnilo ich výkon aj skóre.
Francúzi síce vyhrali voľný tanec, no v celkovom hodnotení im chýbal na zlato necelý bod.
Papadakisová vo svojej knihe priznala, že počas voľného tanca si priala, aby ich kanadskí rivali spadli, lebo vedela, že inak nemajú šancu.
Na stupňoch víťazov sa usmievala, ale prežívala muky, keď sa pozrela na rozžiarené tváre šampiónov.
Potrat v priamom prenose
Papadakisová s Cizeronom túžili po olympijskom zlate a preto sa rozhodli pokračovať v kariére.
Pred majstrovstvami sveta 2019 však Papadakisová nečakane otehotnela. Francúzska korčuliarka o tom hovorila už aj v dokumentárnom filme, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi, no tam boli niektoré jej vyjadrenia vytrhnuté z kontextu. Vo svojej knihe vysvetlila celú situáciu ešte detailnejšie.
Keď si v prestávke medzi tréningmi pred majstrovstvami sveta spravila tehotenský test, ktorý vyšiel pozitívne, bola zúfalá. Výsledok ju šokoval, lebo pravidelne brala antikoncepciu.
Hneď išla za trénerkou Marie-France Dubreuilovou.
„Chceš si to nechať?“ spýtala sa trénerka.
„Nemám to v pláne, chcem ísť na majstrovstvá sveta a na olympiádu,“ odpovedala Papadakisová.
Išla k lekárovi, ktorý jej dal injekciu a tabletku na ukončenie tehotenstva. Po niekoľkých dňoch sa Papadakisová vrátila do tréningu. Do svetového šampionátu v Saitame už neostalo veľa času.
Francúzi tam vyhrali svoj štvrtý titul svetového šampióna. Počas odovzdávania medailí pretekárka pocítila bolesť v podbrušku – až vtedy začala účinkovať injekcia.
„Krvácanie začalo počas exhibície. Potratila som priamo na ľade, počas priameho prenosu, pred očami celého sveta. A nikto o tom nevedel,“ napísala v autobiografii Papadakisová.
Necítila pochopenie
Kniha vyšla vo francúzštine a na diskusných fórach aj v rôznych médiách z nej kolujú viaceré úryvky.
Mnohí slová Papadakisovej interpretovali ako akúsi pomstu voči Cizeronovi, ktorý si po skončení ich partnerstva veľmi rýchlo našiel novú partnerku.
Podľa dostupných úryvkov však pretekárka hovorí najmä o svojej skúsenosti a pocitoch, ktoré nemôže nikto spochybňovať.
Papadakisová mala po interupcii depresie a sama priznáva, že nebrala antidepresíva a tak sa jej stav nezlepšoval.
Cizeron za ňou chodil, snažil sa ju podporiť. „Netvrdím, že som necítila podporu. Ale necítila som pochopenie,“ vysvetľovala Papadakisová.
Francúzska dvojica v Pekingu dokázala získať vytúžené olympijské zlato, ale medzi partnermi to už škrípalo.
Partnerka sa cítila byť utláčaná do úzadia, o všetkom mal rozhodovať Cizeron spolu s trénermi. Partner bol k nej chladný, direktívny, chcel všetko kontrolovať.
Napriek tomu stále zvažovala, že by sa spolu mohli vrátiť k súťaženiu.
Definitívny koniec však prišiel vtedy, keď iného korčuliara z Ice Academy Montreal, Nikolaja Sörensena obvinili zo sexuálneho obťažovania.
Ten síce všetko popieral, no Kanadský úrad integrity športu mu udelil šesťročný zákaz.
Papadakisová v minulosti vo Francúzsku tiež zažila sexuálne obťažovanie. Kauza okolo Sörensena znovu v nej aktivovala traumu.
Necítila sa v jeho blízkosti v bezpečí, nechcela s ním byť spolu na ľade.
„O rok skôr som sa priznala Guillaumeovi, že som zvažovala, že aj ja podám oznámenie na niekoho, kto ma sexuálne zneužil. On mi vtedy povedal, že ak to spravím, už nebude chcieť so mnou jazdiť. Vtedy som si myslela, že nechcel prejsť tým procesom, aby si chránil vlastné mentálne zdravie. Rešpektovala som jeho voľbu a podvolila sa. Ale teraz vidím neprekonateľné rozdiely v našich hodnotách,“ napísala Papadakisová.
Prišla o pozíciu komentátorky
Cizeron ešte pred začiatkom majstrovstiev Európy okomentoval knihu svojej bývalej partnerky ako ohováračskú kampaň a avizoval právne kroky.
Na to zareagovala aj televízia NBC, kde mala byť Papadakisová spolukomentátorka olympijských súťaží a vyškrtla ju spomedzi spolupracovníkov. Americká televízna stanica argumentovala tým, že by nebola zaistená jej objektivita pri komentovaní.
„Veľa som plakala. Len teraz začínam svoju komentátorskú kariéru, som veľmi sklamaná. Chápem postoj NBC, ale cítim krivdu,“ poznamenala Papadakisová.
Životná šanca po treste
Môže byť táto telenovela ešte zamotanejšia? Áno, môže.
Partnerkou Nikolaja Sörensena totiž na ľade i mimo neho bola práve Laurence Fournierová-Beaudryová.
V súkromnom živote stále tvoria pár, no spolu už súťažiť nemôžu.
Kanaďanka tak dostala v podobe ponuky od Guillaumea Cizerona životnú šancu. Spolu totiž patria k adeptom na medailu aj na ZOH v Miláne.
Bleskovo jej udelili francúzske občianstvo a tak im nič nestojí v ceste.
Šampionát v Sheffielde ukázal, že môžu bojovať o najvyššie priečky. „Tieto preteky sme brali ako generálku pred olympiádou. Predviedli sme dve silné jazdy, čo nám dáva nádej a motiváciu,“ vyhlásila Fournierová-Beaudryová.
Vo finále Grand Prix obsadili Francúzi druhú priečku za úradujúcimi trojnásobnými majstrami sveta Madison Chockovou a Evanom Batesom.
Na olympiáde sa po tímovej súťaži rozdajú prvé krasokorčuliarske medaily práve v tancoch na ľade. Voľné tance sú na programe už 11. februára.
Dokonalý make-up, kamienky aj bezchybné úsmevy sú zaručené.
No to, čo si pretekári naozaj mysleli počas odovzdávania medailí, sa možno dozvieme len o osem rokov neskôr z nejakej autobiografie.