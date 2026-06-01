Zahanbil ho Weiss i Púchov, dnes je génius. Postavte mu sochu, je najlepší na svete

Trénerský post v Paríži Saint-Germain (PSG) bol dlhé roky prekliaty. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino či Christophe Galtier vyhrali takmer všetko, čo sa dalo. Nikdy však nezískali to, po čom klub túžil najviac – Ligu majstrov.
Až prišiel Luis Enrique. Neústupný, tvrdohlavý, iný. Na prvý pohľad pôsobí roztržito. Žiadny elegantný oblek, ale čierne tričko. Šedivý, strapatý, unavená a ustarostená tvár, veľa vrások a kruhy pod očami.
Muž, ktorého sila vyrastá aj z bolesti. Navonok chladný ako ľadovec, no v jeho vnútri stále horí spomienka na Xanu, deväťročnú dcéru, ktorá podľahla rakovine kostí.
Teraz uspel tam, kde všetci jeho predchodcovia narazili.
PSG sa stal prvým klubom v novodobej ére futbalu, ktorý dokázal získať titul vo svojej krajine aj triumf v Lige majstrov v jednej sezóne a o rok neskôr obe najcennejšie trofeje úspešne obhájiť.
Cennejší ako vlani
Naposledy sa niečo podobné podarilo v 70. rokoch Ajaxu Amsterdam. V tom čase však ešte neexistovala Liga majstrov, ale Pohár európskych majstrov, do ktorého nastupovali výlučne majstri jednotlivých krajín. Preto je úspech parížskeho klubu v súčasnej, podstatne širšej konkurencii považovaný za historický míľnik.
A hlavným hrdinom je Enrique. „Tento triumf je pre nás ešte cennejší než ten minuloročný. Vedeli sme, aké náročné bude čeliť Arsenalu. Pre klub aj celé mesto to znamená nesmierne veľa a myslím si, že sme si to počas celej sezóny zaslúžili. Hoci samotné finále bolo také vyrovnané, že zvíťaziť mohol ktorýkoľvek z tímov. Bola to skutočná bitka,“ povedal tréner Luis Enrique.
Skákal a poriadne vysoko, utekal, kričal. Bol plný emócií. S každým sa objímal.
Od leta 2024 získal jeho tím osem z desiatich možných trofejí. Dvakrát sa stal majstrom Francúzska, minulý rok ovládol Francúzsky pohár, dvakrát získal Francúzsky superpohár a raz triumfoval aj v Európskom superpohári.
Zaslúži si sochu
„Či som legenda? Nad tým vôbec nerozmýšľam,“ krútil hlavou 56-ročný Španiel pred novinármi.
Bol skvelý futbalista. Jeden z mála, ktorý hrával za dvoch úhlavných rivalov. Real Madrid (1991 – 1996) aj Barcelonu (1996 – 2004). Ako hráč získal na klubovej úrovni takmer všetko, patril aj medzi lídrov španielskej reprezentácie.
Aj ako kouč zbiera tituly. Keď v roku 2015 vyhrala Barcelona päť veľkých trofejí, bol vyhlásený za najlepšieho trénera na svete. To isté sa mu podarilo s PSG.
„Zaslúži si vlastnú sochu, bez žartu, v Parku princov. V každom prípade je panteónom v srdciach Parížanov a všetkých fanúšikov PSG. Je to jednoznačne najlepší tréner v histórii klubu, ten, ktorého energia a zásady najviac zmenili mentalitu tímu,“ napísal denník Le Parisien.
Hádzali po ňom fľaše
Vráťme sa na začiatok jeho trénerskej kariéry. Nemal to jednoduché. Tri roky viedol v nižšej súťaži barcelonské béčko a zamieril do AS Rím.
A potom počúval slová ako potupa, hanba či blamáž. V auguste to bude presne pätnásť rokov.
Tréner Vladimír Weiss lietal nad hlavami hráčov, bratislavský Slovan v zápase play-off Európskej ligy senzačne vyradil slávny AS Rím.
Domáci extrémne rýchlo vyprázdnili svoju arénu. Boli v šoku, stíchli. Ešte predtým mohutne pískali a hromžili. Hlavne na jedného muža. Trénera Luisa Enriqueho.
V roku 2011 bol iba začínajúci tréner. „Po zápase naňho hádzali fľašky, poháre. Nadávali mu. Zápasom proti nám si isto nespravil dobré meno,“ začal Martin Dobrotka, bývalý hráč Slovana.
„Pamätám si, ako štadión stíchol. Postup brali Rimania ako samozrejmosť, takže tam bolo dusno,“ spomínal pre Sportnet Peter Štepanovský. Práve jeho životný gól utíšil Rím.
Pískali všetci
Najslávnejší útočník AS Rím všetkých čias Francesco Totti nahnevane vychádzal z útrob Stadio Olimpico a soptil na svojho vtedajšieho trénera Luisa Enriqueho.
Ťažko znášal, že ho Španiel vystriedal pätnásť minút pred koncom. Rím ešte v tom čase vyhrával 1:0.
„Už keď dal Tottiho dole, celý štadión pískal,“ spomínal po rokoch pre Sportnet Marián Had, jeden z hlavných aktérov veľkej senzácie.
„Totti si s trénerom ani nepodal ruku, obišiel ho. Ale ani Enrique sa k nemu nehrnul. Obaja sú však veľké osobnosti,“ dodal Had.
Bývalého reprezentanta zaujala v súvislosti s trénerom ešte ďalšia vec.
„Keď sme dali gól a bol záber na Enriqueho, tváril sa absolútne sebavedome. Začal povzbudzovať svojich, ale to skôr platonicky. V tom momente štadión skoro spadol. Fanúšikovia pískali a určite aj preto, že vystriedal Tottiho,“ myslí si Had.
Enrique sa škvarí
Enrique po góle Slovana pôsobil ako bez emócii, preložil si ruky. A v ústach čosi prežúval. Striedanie Tottiho obhajoval aj po zápase.
„Mám zodpovednosť za celý tím, nielen za jedného hráča. Tottiho by som opäť vystriedal. Výsledok je hrozný, som z neho smutný,“ hovoril španielsky tréner.
Slovenského majstra stroho pochválil. „Slovan dobre bránil,“ povedal.
Slovan oslavoval obrovský úspech, Enrique prežíval jeden z najhanebnejších dní v kariére. Bola to svetová senzácia.
Remíza s Púchovom
Veď ročný rozpočet Ríma bol vtedy asi 50-násobne vyšší ako slovenského majstra. Slovan mal pritom v kádri iba jediného vtedajšieho reprezentanta, Filipa Šeba.
„Vážim si Luisa Enriqueho a nechcem kritizovať svojho trénerského partnera. Osobne by som však Tottiho nestriedal. Keď odišiel Totti, naše šance stúpli,“ priznal vtedy Weiss.
Španiel čelil obrovskej kritike. „Tréner Enrique sa škvarí,“ napísal Calcio Line. Agentúra AGI News dodala: „Olympijský štadión zažil čosi ako antickú tragédiu.“
Enrique odchádzal s pocitom zahanbenia po zápase proti slovenskému tímu aj v roku 2003.
Vtedy ešte ako hráč Barcelony remizoval v rámci 1. kola pohára UEFA s Púchovom 1:1. Bola to obrovská senzácia.
Zomrela mu dcéra
Enrique však zažil v živote oveľa väčšiu tragédiu. Jeho deväťročná dcéra Xana zomrela v auguste 2019 po boji s osteasarkómom, teda rakovinou kostí.
Tréner Paríža ju stále nosí v srdci a triumf v Lige majstrov venoval aj jej.
Enrique prevzal PSG v lete 2023. „Odkedy prišiel, odviedol neuveriteľnú prácu, vytvoril úžasný tím. Je to génius,“ chválil trénera Achraf Hakimi, jeden z lídrov tímu.
Dnešné PSG napáda vysoko, organizovane a s dravosťou. Premenilo sa na najkomplexnejšie mužstvo.
Paríž neprestal míňať veľké peniaza za posily, ale nakupuje viac strategicky.
Najvyššia úspešnosť
Ofenzívne hviezdy francúzskeho veľkoklubu nastrieľali v celej sezóne Ligy majstrov až 45 gólov, čím vyrovnali rekord Barcelony zo sezóny 1999/2000.
Žiadny tím v histórii najprestížnejšej klubovej súťaže sveta nedokázal v jednej edícii streliť viac gólov.
Enrique priniesol vysnívanú trofej do Paríža už pred rokom a svoj úspech okamžite zopakoval. Predtým sa z triumfu v Lige majstrov tešil aj s Barcelonou, takže vo svojej zbierke má už tri víťazné tituly v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta.
Vyrovnal sa tak legendárnym trénerom, akými sú Pep Guardiola, Zinedine Zidane či Bob Paisley. Na čele historického poradia naďalej zostáva Carlo Ancelotti, ktorý Ligu majstrov vyhral päťkrát.
Spomedzi trénerov, ktorí odkoučovali v súťaži minimálne 50 zápasov, sa Enrique navyše môže pochváliť najvyššou úspešnosťou víťazstiev – 63,3 percenta.