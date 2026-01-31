Hagara sa pred olympiádou vracia k starému krátkemu programu. Rozhodcom sa páčil viac

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa pred olympiádou rozhodol vrátiť ku starému krátkemu programu.
Na zimných olympijských hrách v Miláne tak bude jazdiť na pieseň Another Love od Toma Odella a nie na skladby Bruna Marsa.
Napadlo to všetkým v tíme
„Na súťažiach sme videli, že ten nový krátky program nebol tak vysoko hodnotený, ako by sme chceli,“ vravel pre Sportnet Hagara.
„Adam v tejto sezóne zatiaľ nedostával také vysoké umelecké známky za krátky program, ako v minulej, hoci zaradil aj štvoritý skok,“ potvrdila aj trénerka a sestra Alexandra Hagarová.
19-ročný pretekár mal v aktuálnej sezóne najvyššie známky za krátky program na majstrovstvách štyroch krajín: 79,58 bodu (43,59 za techniku a 35,99 za komponenty), kde ho jazdil bez štvoritého skoku.
V Gruzínsku, na Trialeti Trophy získal za bezchybnú jazdu aj so štvoritým skokom 78,94 bodu (43,62 za techniku a 35,32 za komponenty).
Na NHK Trophy, japonskom podujatí Grand Prix dostal 72,52 bodu (37,07 za techniku a 36,45 za komponenty), tam skočil štvoritý tulup, ale padol z trojitého axla.
Na Nepelovom Memoriáli, kde spadol zo štvoritého skoku, dostal 71,77 bodu (39,57 za techniku a 33,20 za komponenty).
Prekvapujúco nízke známky, iba 68,96 bodu (34,86 za techniku a 34,10 za komponenty) dostal Hagara na nedávnych majstrovstvách Európy, hoci ustál štvoritý tulup, no skočil iba kombináciu trojitého lutza s dvojitým tulupom a ďalšie nedostatky videli rozhodcovia aj pri piruetách.
„Rozmýšľali sme nad zmenou krátkeho programu už aj predtým a definitívne sme sa rozhodli po majstrovstvách Európy. Adam bol nadšený, vravel, že on si to celé všetko pamätá, môže mi ho odjazdiť hneď na tréningu,“ vravela s úsmevom Hagarová.
„Napadlo to aj môjmu otcovi, aj pánovi trénerovi Dvojnikovovi, všetci sme nejako prišli k tomuto rozhodnutiu,“ dodala.
VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na JGP v Ľubľane, za čo dostal osobné maximum
Bol to jeho slávny program
Krátky program na pieseň Another Love bol veľmi obľúbený u fanúšikov aj u rozhodcov.
Bola to jazda, s ktorou sa Hagara zaradil do absolútnej svetovej špičky medzi juniormi a dostal sa do povedomia medzi seniormi.
„Bol to jeho slávny krátky program, s ktorým postúpil na viacerých veľkých súťažiach. Teší sa, že ho môže znova predviesť,“ vravela Alexandra Hagarová.
Až trikrát sa s ním dostal nad hranicu 80 bodov, hoci v tejto jazde nebol zaradený ešte štvoritý skok. Na podujatí juniorskej Grand Prix v októbri 2024 v Ľubľane dostal 80,90 bodu (45,23 za techniku a 35,67 za komponenty), čo je stále jeho osobné maximum v krátkom programe.
Na majstrovstvách sveta juniorov vlani v Debrecíne dostal o stotinu bodu menej (44,09 za techniku a 36,80 za komponenty) a na seniorských pretekoch Sofia Trophy pred rokom dostal 80,56 bodu (43,54 za techniku a 37,02 za komponenty).
Vlani na majstrovstvách Európy získal Hagara za bezchybný krátky program 77,06 bodu (41,23 za techniku a 35,83 za komponenty) a na majstrovstvách sveta 78,33 bodu (41,40 za techniku a 36,93 za komponenty).
Nie je to neobvyklé
S rozhodnutím vrátiť sa k starému krátkemu programu rýchlo stotožnil celý realizačný tím Adama Hagaru.
„Keď som si ho na tréningu vyskúšal, pán tréner povedal, že je to moje. Mám ho vykorčuľovaný oveľa viac,“ zdôraznil mladý krasokorčuliar.
„Adam sa v tej hudbe našiel, páči sa mu viac ako Bruno Mars,“ doplnila jeho sestra.
V krasokorčuľovaní nie je nezvyčajné, že pretekári sa v priebehu sezóny vrátia k úspešným jazdám z minulosti, ak majú pocit, že tá aktuálna u rozhodcov akosi nefunguje. Obzvlášť v olympijskej sezóne.
„Často sa deje, že na olympiádu si krasokorčuliari berú svoj najlepší program za štyri roky. Myslím si, že toto bol môj najlepší program, a tým pádom si myslím, že je správne ho vybrať na olympiádu,“ zdôraznil Hagara.
Tento krátky program jazdil v predchádzajúcich sezónach ešte bez štvoritého skoku. Ak ho na olympiáde chce zaradiť, bude musieť trochu upraviť nájazdy do skokov.
„Museli sme dolaďovať, kde bude ktorý skok. Na tom budeme stále pracovať, to sa rozhodne až asi tri dni pred odletom,“ smial sa najlepší slovenský krasokorčuliar.
Dostať sa do voľných jázd
Zmenu krátkeho programu berie pragmaticky. „Je to moja práca, tak či tak zajazdiť jednu alebo druhú jazdu. Ale v starom programe sa cítim lepšie, je pre mňa prirodzenejší. Hlavne musím zajazdiť najlepšie ako viem,“ prízvukoval.
Krátky program mužov je na programe 10. februára, predstaví sa v ňom 29 pretekárov. Hagara je spomedzi nich tretí najmladší.
„Som veľmi rád, že tam môžem ísť už v takomto veku. Samozrejme, Juzuru Hanju v mojom veku už vyhral olympiádu. Chcel by som sa raz dostať na takú úroveň ako on,“ zdôraznil Hagara.
Jeho prvotným cieľom bude kvalifikácia do voľných jázd, kde postupuje najlepších 24 pretekárov.
Do úvahy prichádza aj možnosť, že by v krátkom programe išiel bez štvoritého skoku.
„Na majstrovstvách Európy sme videli, že pre rozhodcov boli dôležitejšie piruety a krokovky. Ja by som chcel ísť aj so štvorákom, ale uvidíme aj podľa tréningov,“ skonštatoval.