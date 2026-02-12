Hlavaj a Slafkovský vyčnievali nad zvyškom. Dostali takmer dokonalé známky

Hokejisti Slovenska zvíťazili v úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 4:1.
Pre Slovákov to bolo historicky prvé víťazstvo nad Fínskom na ZOH a prvé na vrcholnom podujatí po 22 rokoch.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Slovákov výborným výkonom podržal brankár Samuel Hlavaj, ktorý zo 40 striel inkasoval iba jeden gól a práve on dostal najvyššiu známku 9,8.
Hneď za ním sa umiestnil Juraj Slafkovský so známkou 9,7. Hviezda Montrealu sa podieľala na triumfe dvomi gólmi a jednou asistenciou. Obaja sa ako jediní dostal nad hodnotu 9.
Naopak najnižšiu známku s hodnotu 7 dostali obranca Michal Ivan a útočník Samuel Takáč.
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
