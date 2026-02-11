Nemec bol najvyťaženejší a mal rovnako striel ako Slafkovský. Vhadzovania boli opäť problémom

Slovenskí hokejisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti Fínsku 4:1.
Fíni mali navrch najmä v štatistike striel. Na Samuela Hlavaja letelo 40 pukov, kým na fínskeho brankára 25.
Najviac minút zo Slovákov strávil na ľade obranca Šimon Nemec, keď atakoval 25 minút. Slovenský bek mal spolu s Jurajom Slafkovským aj najviac striel na bránku - 4.
Najviac plusových bodov (2) mali až štyria hráči - Slafkovský, Adam Ružička, Tomáš Tatar a Martin Gernát.
Slovensko sa však trápilo na vhadzovaniach. Až trinásť ich prehral Ružička, o jedno menej Martin Pospíšil.
Pozrite si štatistiky po zápase Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
