    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne.
    Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý. Nebolo to len o mne, tvrdí hrdina
    Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu
    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia.
    Slováci vytiahli génia aj bez klobúka. Nemec: Už sme iní, kedysi by sme sa rozsypali
    Juraj Slafkovský strieľa gól do siete Fínska na ZOH 2026.
    Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale
    Juraj Slafkovský.
    Radivojevič: Zo Slafkovského rastie jeden z najlepších hokejistov na svete
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov
    Nemec bol najvyťaženejší a mal rovnako striel ako Slafkovský. Vhadzovania boli opäť problémom

    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Fotogaléria (108)
    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
    Sportnet|11. feb 2026 o 22:28
    Pozrite si štatistiky hráčov po zápase Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Slovenskí hokejisti senzačne zvíťazili v úvodnom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti Fínsku 4:1.

    Fíni mali navrch najmä v štatistike striel. Na Samuela Hlavaja letelo 40 pukov, kým na fínskeho brankára 25.

    Najviac minút zo Slovákov strávil na ľade obranca Šimon Nemec, keď atakoval 25 minút. Slovenský bek mal spolu s Jurajom Slafkovským aj najviac striel na bránku - 4.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    108 fotografií
    Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Adam Ružička (21) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.iko Mikkola (77) a Libor Hudáček (79) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Eeli Tolvanen strieľa v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti po inkasovanom góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fínsky brankár Juuse Saros (74) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šimon Nemec v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fín Eeli Tolvanen oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Niko Mikkola v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Rasmus Ristolainen v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Oliver Okuliar (8) a Niko Mikkola (77) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry, kapitán Tomáš Tatar a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Adam Liška, Oliver Okuliar, Samuel Takáč, Lukáš Cingel a v pozadí hlavný tréner Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti na ľade zľava Libor Hudáček, Šimon Nemec, dalibor dvorský a kapitán Tomáš Tatar sa tešia so spoluhráčmi na striedačke z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 2:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh, ktorý počúvajú slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Šimon Nemec (17) a Adam Liška (23) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Oliver Okuliar, Libor Hudáček, Adam Liška, Dalibor Dvorský, Lukáš Cingel a v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú na striedačke počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Samuel Takáč (Slovensko) a Miro Heiskanen (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti brankár Saros Juuse (vpravo), Esa Lindell (vľavo) a hráč Slovenska Dalibor Dvorský (uprostred) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh sleduje zápas základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v akcii počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky hokejista Eeli Tolvanen (28) strieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 za chrbát slovenského brankára Samuela Hlavaja počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27) čakajú na vhadzovanie počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti Martin Gernát (28), Erik Černák (81) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a Fínska (svetlé dresy) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Jokiharju Henri (Fínsko), brankár Saros Juuse (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko), ktorý strieľa úvodný gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Mikkola Niko (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Ristolainen Rasmus (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (vpravo) a hráč Fínska Sebastian Aho (vľavo) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (vľavo), brankár Samuel Hlavaj (vpravo), Pavol Regenda (druhý sprava) a hráč Fínska Sebastian Aho počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti Mikko Lehtonen (vľavo), brankár Juuse Saros (druhý zľava), Artturi Lehkonen (vpravo) a hráč Slovenska Miloš Kelemen (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sprava Martin Gernát, Erik Černák, Juraj Slafkovský sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil Adam Ružicka (druhý vľavo) do prázdnej brány počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) a Juraj Slafkovský (vpravo) sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Najviac plusových bodov (2) mali až štyria hráči - Slafkovský, Adam Ružička, Tomáš Tatar a Martin Gernát.

    Slovensko sa však trápilo na vhadzovaniach. Až trinásť ich prehral Ružička, o jedno menej Martin Pospíšil.

    Pozrite si štatistiky po zápase Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026. 

    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Nemec bol najvyťaženejší a mal rovnako striel ako Slafkovský. Vhadzovania boli opäť problémom
    dnes 22:28
