Poraziť Fínov je fajn, hovorí tréner Országh. Slováci vedeli, že raz sa tá séria skončí

Slovensko v otváracom zápase olympijského turnaja v Miláne vyhralo nad Fínskom 4:1. Je to senzačné víťazstvo, ktoré čakal naozaj málokto.
Slováci na výhru proti Suomi čakali 22 rokov, naposledy sa radovali ešte v roku 2004.
Prehry prišli aj na ZOH 2022 v Pekingu. Najskôr v skupine 2:6, potom v semifinále 0:2. Vlani na majstrovstvách sveta vo Švédsku sa zrodil výsledok 1:2.
„Vedeli sme, že raz sa tá séria skončí a sme radi, že sa to stalo práve dnes," hovoril po zápase tréner Országh.
„Pre nás je to veľké víťazstvo. Je to prvý krok k tomu, kde by sme sa chceli dostať. Vieme, že dôležité zápasy ešte len prídu. Máme mladé mužstvo, ale dnes sme ukázali, že vieme hrať proti každému."
Hrdina menom Hlavaj
Kto zápas sledoval, nemal ťažké povedať, kto vynikal. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, víťazný dal Dalibor Dvorský, najvyťažovanejším hráčom bol Šimon Nemec.
Muž zápasu ale stál v bránke. Samuel Hlavaj od úvodu pôsobil dobrým dojmom, Fíni ho početnou streľbou rozchytali.
Po prvej tretine Slováci viedli 1:0, Hlavaj mal 18 úspešných zákrokov. Po druhej tretine bol stav vyrovnaný 1:1 a Hlavaj mal už 31 zákrokov. Inkasoval krátko po skončení presilovky, keď boli Slováci zavretí vo vlastnom pásme desiatky sekúnd.
Napokon zneškodnil 38 striel Fínov. Vytvoril nový slovenský olympijský rekord, prekonal výkon Jána Laca z olympiády v Soči 2014, ktorý proti Rusku predviedol 37 zákrokov.
„Samo nám dal šancu vyhrať tento zápas. Fíni mali nejaké tri-štytri vyložené šance, ktoré zlikvidoval," chválil Országh.
V zápätí ale nezabudol ani na obrancov, ktorí pred Hlavajom hrali spoľahlivo.
„Dobre sme hrali pred bránkou, nedovolili sme dorážky. Mali sme hokejky na správnych miestach, stáli sme tam, veľa pukov sme zblokovali."
Výborný tímový výkon
Výkon Slovákov bol tímový, nadstavbou boli nadpriemerné individuálne výkony. Rozhodujúcimi faktormi boli Slafkovský a Hlavaj.
Országh po zápase nechválil jednotlivcov, ale kolektívny výkon.
„Každý hral výborne. Nemôžeme vyzdvihovať jedného či druhého. Vždy vyhrávame a prehrávame ako tím," dodal tréner.
Napriek tomu, že Fíni mali viac vyložených príležitostí aj striel na bránku (39:21), objektívne sa dá zhodnotiť, že vyhralo lepšie pripravené mužstvo.
Slováci ako tím nielen útočili, ale aj dobre bránili. A keď prišla chyba, v bránke stále pozorný Hlavaj.
„Výborný tímový výkon," zopakoval Országh.
Zápas sa hral vo vysokom tempe. Aj hráči z NHL - Šimon Nemec či Dalibor Dvorský - uviedli, že to bol najrýchlejší zápas, v akom hrali.
Országh s vysokým tempom počítal. V otváracej zostave figuroval aj siedmy obranca Michal Ivan a trinásty útočník Lukáš Cingel. Obaja na ľad často naskakovali a pomáhali.
„Každý má svoju rolu a dnes ju každý spravil dobre," tvrdí Országh.
Najväčší tlak Slováci pripustili v druhej tretine. „Dlho a zbytočne sme držali puky, strácali sme ich pod tlakom a nedarilo sa nám ich poslať von. To sa nám začalo dariť v tretej tretine, keď sme už nedovolili Fínom tlak," hodnotil tréner.
Hoci to sám nedal na sebe vidieť, z výhry mal radosť. Na veľkom turnaji bola len tretia.
„Ja úplne emócie neviem spracovať hneď po zápase. Uvedomím si to možno neskôr, po olympiáde.
Povedali sme to aj chalanom: keď sa vyhráva, nevyskakujeme príliš vysoko, keď sa prehráva, nepadáme veľmi nízko.
Je to super, veľký úspech a teším sa z toho. Ale som rád za chalanov, lebo oni sú tí, ktorí odvádzajú na ľade skvelú robotu."
Na oslavy veľmi nie je čas. Slováci sa musia potešiť do polnoci, potom začína príprava na ďalšie stretnutie.
„Je to fajn, že sme porazili Fínov, ale najdôležitejšie zápasy ešte len prídu," pridal Országh.
V piatok od 12:10 Slováci nastúpia proti domácemu Taliansku, o deň neskôr v rovnakom čase proti Švédsku.
„Porazili sme Fínov, ale Talianov tiež nezdoláme len tak. Tu už nie je slabé mužstvo," zakončil tréner.
