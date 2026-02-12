    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    4 - 1
    1:0, 0:1, 3:0
    Tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny slovenským hokejistom v zápase proti Fínsku.
    Poraziť Fínov je fajn, hovorí tréner Országh. Slováci vedeli, že raz sa tá séria skončí
    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko
    Slafkovský? Také čísla nemal iný svetový hráč. Dorovnal českú ikonu číslo jeden
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne.
    Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý. Nebolo to len o mne, tvrdí hrdina
    Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu
    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia.
    Slováci vytiahli génia aj bez klobúka. Nemec: Už sme iní, kedysi by sme sa rozsypali
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov
    Martin Turčin|12. feb 2026 o 09:45
    Tréner Vladimír Orzságh hodnotí prekvapujúcu výhru nad Fínskom.

    Slovensko v otváracom zápase olympijského turnaja v Miláne vyhralo nad Fínskom 4:1. Je to senzačné víťazstvo, ktoré čakal naozaj málokto. 

    Slováci na výhru proti Suomi čakali 22 rokov, naposledy sa radovali ešte v roku 2004.

    Prehry prišli aj na ZOH 2022 v Pekingu. Najskôr v skupine 2:6, potom v semifinále 0:2. Vlani na majstrovstvách sveta vo Švédsku sa zrodil výsledok 1:2.

    „Vedeli sme, že raz sa tá séria skončí a sme radi, že sa to stalo práve dnes," hovoril po zápase tréner Országh. 

    „Pre nás je to veľké víťazstvo. Je to prvý krok k tomu, kde by sme sa chceli dostať. Vieme, že dôležité zápasy ešte len prídu. Máme mladé mužstvo, ale dnes sme ukázali, že vieme hrať proti každému."

    Hrdina menom Hlavaj

    Kto zápas sledoval, nemal ťažké povedať, kto vynikal. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, víťazný dal Dalibor Dvorský, najvyťažovanejším hráčom bol Šimon Nemec.

    Muž zápasu ale stál v bránke. Samuel Hlavaj od úvodu pôsobil dobrým dojmom, Fíni ho početnou streľbou rozchytali. 

    Po prvej tretine Slováci viedli 1:0, Hlavaj mal 18 úspešných zákrokov. Po druhej tretine bol stav vyrovnaný 1:1 a Hlavaj mal už 31 zákrokov. Inkasoval krátko po skončení presilovky, keď boli Slováci zavretí vo vlastnom pásme desiatky sekúnd.

    Napokon zneškodnil 38 striel Fínov. Vytvoril nový slovenský olympijský rekord, prekonal výkon Jána Laca z olympiády v Soči 2014, ktorý proti Rusku predviedol 37 zákrokov.

    „Samo nám dal šancu vyhrať tento zápas. Fíni mali nejaké tri-štytri vyložené šance, ktoré zlikvidoval," chválil Országh. 

    V zápätí ale nezabudol ani na obrancov, ktorí pred Hlavajom hrali spoľahlivo.

    „Dobre sme hrali pred bránkou, nedovolili sme dorážky. Mali sme hokejky na správnych miestach, stáli sme tam, veľa pukov sme zblokovali." 

    Výborný tímový výkon

    Výkon Slovákov bol tímový, nadstavbou boli nadpriemerné individuálne výkony. Rozhodujúcimi faktormi boli Slafkovský a Hlavaj.

    Országh po zápase nechválil jednotlivcov, ale kolektívny výkon. 

    „Každý hral výborne. Nemôžeme vyzdvihovať jedného či druhého. Vždy vyhrávame a prehrávame ako tím," dodal tréner. 

    Napriek tomu, že Fíni mali viac vyložených príležitostí aj striel na bránku (39:21), objektívne sa dá zhodnotiť, že vyhralo lepšie pripravené mužstvo. 

    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Adam Ružička (21) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.iko Mikkola (77) a Libor Hudáček (79) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Eeli Tolvanen strieľa v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti po inkasovanom góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fínsky brankár Juuse Saros (74) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šimon Nemec v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fín Eeli Tolvanen oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Niko Mikkola v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Rasmus Ristolainen v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Oliver Okuliar (8) a Niko Mikkola (77) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry, kapitán Tomáš Tatar a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Adam Liška, Oliver Okuliar, Samuel Takáč, Lukáš Cingel a v pozadí hlavný tréner Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti na ľade zľava Libor Hudáček, Šimon Nemec, dalibor dvorský a kapitán Tomáš Tatar sa tešia so spoluhráčmi na striedačke z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 2:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh, ktorý počúvajú slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Šimon Nemec (17) a Adam Liška (23) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Oliver Okuliar, Libor Hudáček, Adam Liška, Dalibor Dvorský, Lukáš Cingel a v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú na striedačke počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Samuel Takáč (Slovensko) a Miro Heiskanen (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti brankár Saros Juuse (vpravo), Esa Lindell (vľavo) a hráč Slovenska Dalibor Dvorský (uprostred) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh sleduje zápas základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v akcii počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky hokejista Eeli Tolvanen (28) strieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 za chrbát slovenského brankára Samuela Hlavaja počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27) čakajú na vhadzovanie počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti Martin Gernát (28), Erik Černák (81) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a Fínska (svetlé dresy) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Jokiharju Henri (Fínsko), brankár Saros Juuse (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko), ktorý strieľa úvodný gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Mikkola Niko (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Ristolainen Rasmus (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (vpravo) a hráč Fínska Sebastian Aho (vľavo) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (vľavo), brankár Samuel Hlavaj (vpravo), Pavol Regenda (druhý sprava) a hráč Fínska Sebastian Aho počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti Mikko Lehtonen (vľavo), brankár Juuse Saros (druhý zľava), Artturi Lehkonen (vpravo) a hráč Slovenska Miloš Kelemen (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sprava Martin Gernát, Erik Černák, Juraj Slafkovský sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil Adam Ružicka (druhý vľavo) do prázdnej brány počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) a Juraj Slafkovský (vpravo) sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Slováci ako tím nielen útočili, ale aj dobre bránili. A keď prišla chyba, v bránke stále pozorný Hlavaj. 

    „Výborný tímový výkon," zopakoval Országh. 

    Zápas sa hral vo vysokom tempe. Aj hráči z NHL - Šimon Nemec či Dalibor Dvorský - uviedli, že to bol najrýchlejší zápas, v akom hrali. 

    Országh s vysokým tempom počítal. V otváracej zostave figuroval aj siedmy obranca Michal Ivan a trinásty útočník Lukáš Cingel. Obaja na ľad často naskakovali a pomáhali. 

    „Každý má svoju rolu a dnes ju každý spravil dobre," tvrdí Országh. 

    Najväčší tlak Slováci pripustili v druhej tretine. „Dlho a zbytočne sme držali puky, strácali sme ich pod tlakom a nedarilo sa nám ich poslať von. To sa nám začalo dariť v tretej tretine, keď sme už nedovolili Fínom tlak," hodnotil tréner. 

    Hoci to sám nedal na sebe vidieť, z výhry mal radosť. Na veľkom turnaji bola len tretia. 

    „Ja úplne emócie neviem spracovať hneď po zápase. Uvedomím si to možno neskôr, po olympiáde. 

    Povedali sme to aj chalanom: keď sa vyhráva, nevyskakujeme príliš vysoko, keď sa prehráva, nepadáme veľmi nízko. 

    Je to super, veľký úspech a teším sa z toho. Ale som rád za chalanov, lebo oni sú tí, ktorí odvádzajú na ľade skvelú robotu." 

    Na oslavy veľmi nie je čas. Slováci sa musia potešiť do polnoci, potom začína príprava na ďalšie stretnutie. 

    „Je to fajn, že sme porazili Fínov, ale najdôležitejšie zápasy ešte len prídu," pridal Országh. 

    V piatok od 12:10 Slováci nastúpia proti domácemu Taliansku, o deň neskôr v rovnakom čase proti Švédsku. 

    „Porazili sme Fínov, ale Talianov tiež nezdoláme len tak. Tu už nie je slabé mužstvo," zakončil tréner. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

