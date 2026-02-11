VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026

Hokejisti Slovenska vyhrávajú v úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 1:0.
Skóre otvoril v ôsmej minúte po skvelej akcii Juraj Slafkovský.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Pozrite si góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
VIDEO: Juraj Slafkovský a jeho gól na 1:0
VIDEO: Eeli Tolvanen a jeho gól na 1:1
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Zimná olympiáda Miláno 2026
- ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara