    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    1 - 1
    1:0, 0:1, 0:0
    LIVE
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Juraj Slafkovský strieľa gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko z MS 2025.
    Keď Slováci naposledy vyhrali, Slafkovský bol bábätko. Fíni sú favoriti aj bez superhviezdy
    Zámorskí reportéri David Amber (vľavo) a Elliotte Friedman (vpravo) počas finále play-off NHL.
    Černák je vtipný, Slafkovský kráľ. Počul som, ako Chára a Demitra nadávajú, hovorí uznávaný Kanaďan
    Fotogaléria (30)
    Juraj Slafkovský strieľa gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. feb 2026 o 17:04
    Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Fínsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska vyhrávajú v úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 1:0.

    Skóre otvoril v ôsmej minúte po skvelej akcii Juraj Slafkovský.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    30 fotografií
    Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Adam Ružička (21) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.iko Mikkola (77) a Libor Hudáček (79) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Eeli Tolvanen strieľa v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti po inkasovanom góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fínsky brankár Juuse Saros (74) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    VIDEO: Juraj Slafkovský a jeho gól na 1:0

    VIDEO: Eeli Tolvanen a jeho gól na 1:1

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    1 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

