    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne.
    Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý. Nebolo to len o mne, tvrdí hrdina
    Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu
    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia.
    Slováci vytiahli génia aj bez klobúka. Nemec: Už sme iní, kedysi by sme sa rozsypali
    Juraj Slafkovský strieľa gól do siete Fínska na ZOH 2026.
    Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale
    Juraj Slafkovský.
    Radivojevič: Zo Slafkovského rastie jeden z najlepších hokejistov na svete
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov
    Fíni hľadajú príčiny prehry so Slovenskom. Prečo hrala naša najväčšia hviezda tak málo?

    Adam Ružička dáva gól do prázdnej brány Fínska.
    Adam Ružička dáva gól do prázdnej brány Fínska.
    11. feb 2026 o 23:55
    Ako hodnotili fínski hráči zápase proti Slovensku?

    Fínsko je v šoku. Vstup do hokejového olympijského turnaja si predstavovalo inak.

    Veľa výčitiek tamojších médií a fanúšikov smeruje k trénerovi Anttimu Pennanenovi. Mužstvo podľa nich nepripravil takticky dobre a nenamotivoval ho na záverečný obrat.

    Navyše, hviezdny Mikko Rantanen odohral len 15 minút a 25 sekúnd a bol až ôsmym najvyťažovanejším fínskym útočníkom. V NHL hrá v Dallase najviac z útočníkov a na ľade trávi priemerne 20 minút a 12 sekúnd.

    Kľúčový hráč mužstva však trénerovi svoje nasadzovanie nevyčítal:

    „Máme štyri dobré formácie a dnes sme hrali veľa päť na päť. Ak sa nehrá veľa presiloviek, často sa striedajú všetky formácie. Pokúsime sa zlepšiť a podať lepší výkon v čase, ktorý dostaneme na ľade. O samotnom čase rozhoduje tréner.“

    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Ten odpovedal na otázku, či prvý útok dostane viac času na ľade.

    „Áno, určite. Prvý útok potrebuje viac hracieho času, a to je, samozrejme, moja zodpovednosť,“ povedal Pennanen.

    K času na ľade sa vyjadril aj center prvého útoku Roope Hintz:

    „Každý útok je dobrý a my hráme toľko, koľko chcú tréneri.“

    Čas v útoku ešte zápasy nevyhráva

    Kde hľadali Fíni príčiny prehry? Podľa Rantanena sa ich hra zrútila pre slabú efektivitu.

    „Boli tam šance a občas sme mali veľké problémy. Ak nebudeme efektívni, súperi strelia góly zo šancí, ktoré majú, ako to urobili aj dnes,“ hovoril Rantanen.

    „Mali sme puk a boli sme v útočnom pásme, ale pobyt v útoku ešte zápasy nevyhráva. Potrebujeme väčšiu priamočiarosť. Musíme sa viac tlačiť do brány a dať aj škaredé góly. Turnaj pokračuje rýchlo, takže sa z toho musíme poučiť.“

    Žalostná efektivita sa dá aj vyčísliť. Fíni zužitkovali len dva a pol percenta zo svojich striel a nevyužili dve presilovky ani hru bez brankára.

    „Ja ťažké pomenovať, prečo sme boli neefektívni. Každý sa snažil skórovať, ale sú aj také dni, keď to nejde. Teraz musíme nájsť rýchle spôsob, ako sa vrátiť k našej hre,“ hodnotil zápas Hintz.

    Na jednej veci sa Fíni zhodli. Brankár Hlavaj odchytal výborný zápas. Chválil ho útočník Rantanen aj tréner Pennanen:

    „Súper dobre bránil a výborne im zachytal brankár. Zároveň boli efektívni.“

    Ani 40 striel nestačilo. Nešlo to dnu

    Kapitánske céčko nosí na fínskom drese Mikael Granlund. V reprezentácii debutoval pred 15 rokmi na majstrovstvách sveta v Košiciach a Bratislave a v semifinále proti Rusom zaujal lakrosovým gólom spoza bránky.

    „Slováci odohrali dobrý zápas. Snažili sme sa ich od začiatku dostať pod tlak, ale výborne bránili a zvyšok práce odviedol brankár. Keď sme dali vyrovnávajúci gól, verili sme, že zlomíme ich odpor, ale hrali naozaj dobre. Jeden gól je málo, musíme sa zlepšiť najmä v efektivite,“ vravel útočník San Jose Sharks.

    Fíni prestrieľali Slovákov 40:25. Jasnú prevahu mali najmä v prvej a druhej tretine. V nich mali 18, respektíve 15 projektilov na bránku Hlavaja.

    „Začali dobre počas prvých piatich minút a potom sme prebrali kontrolu my. Mali sme dosť dobrých šancí, ale nešlo to dnu,“ povedal Hintz, ktorý potvrdil, že počas svojho záverečného tlaku počuli hlasné pískanie slovenských fanúšikov.

    „Jasné, že nás štve, že sme prehrali. Teraz sa však musíme pozrieť na to, čo sme spravili dobre a čo sme dobre neurobili,“ dodal center prvého útoku.

    Roope Hintz v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Roope Hintz v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    Výkon Slovákov trénera neprekvapil

    Tréner Antti Pennanen je pod vlnou kritiky. Zápas nezvládli hráči, ale ani on.

    Slováci naopak všetkých zaskočili a kormidelník Suomi dostal otázku, či ho výkon obhajcov bronzu prekvapil.

    „Neprekvapili ma. Vedeli sme, že budú dobré brániť a že budú bojovní a agresívni,“ povedal Pennanen.

    Vie, že jeho hráči majú na seba veľké očakávania a do zvyšku turnaja bude musieť spraviť potrebné zmeny. Už v piatok o 12:10 ich čaká veľké derby proti Švédsku.

    „Prvý zápas je za nami a teraz si musíme pozrieť video, aby sme vedeli, v čom sa potrebujeme zlepšiť. Každý sa musí zlepšiť, hráči aj tréneri,“ dodal tréner Fínska.

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body


