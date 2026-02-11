Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov

„Prvé prekvapenie na turnaji. Brankár Hlavaj sa dostal Fínom do hláv viac, než by si boli ochotní pripustiť.
Slováci zlomili fínske prekliatie, komplex Suomi zmizol,“ hodnotil na ČT Sport Robert Záruba víťazstvo Slovenska nad Fínskom 4:1 v úvodnom zápase na ZOH 2026.
Súboj dvoch medailistov z posledných olympijských hier dopadol lepšie pre bronzový tím z Pekingu. Slovensko ukázalo disciplinovaný a tímový výkon, ktorý českí experti opakovane vyzdvihovali.
„Najlepší hráči musia hrať pre mančaft. Slováci vedia, že musia podať tímový výkon a vydržať šesťdesiat minút,“ zhodli sa v štúdiu.
Slafkovský udrel
Prvú ranu zasadil favoritovi Juraj Slafkovský. Využil chybu v rozohrávke, zdvihol hlavu a situáciu vyriešil s pokojom elitného strelca.
„Zachytiť fínsku akciu je jedna vec, ale ten pokoj v zakončení – prejsť cez obrancu, vylákať brankára a zakončiť kľučkou do prázdnej brány – to bolo výborné riešenie,“ opisoval bývalý hokejista Petr Hubáček.
Záruba pripomenul paralelu s jeho prvým olympijským turnajom: „Tak ako ho pred štyrmi rokmi opustil, tak sa doň vracia. Ako strelec, ako kanonier.“
Jakub Voráček zdôraznil moment rozhodnutia.
„Perfektne vystihol chybu v rozohrávke. Išiel do kľučky, zdvihol hlavu a počkal si. Vďaka proporciám a trpezlivosti dal gól. Nie je typickým hráčom dnešnej doby. Je silový, výborný v súbojoch, talentovaný s perfektnými parametrami.
V sedemnástich mohol iba prekvapiť, teraz to musí potvrdzovať. Lepší štart ako gól v prvej tretine neexistuje. V slovenskom drese pôsobí uvoľnene.“
Rušivé akcie Slovákov
Fíni po inkasovaní zvýšili tempo. Hneď po zisku puku boli na ňom traja hráči a postupne si vynútili prevahu. Od desiatej minúty stálo všetko na brankárovi Hlavajovi.
„Od gólu Slafkovského Fíni pridali, ovládli útočné pásmo, vytvárali si šance a vyhrávali osobné súboje. Slováci robili maximum, aby pomohli brankárovi. Pôsobia sebavedomo, vedia, že proti Fínsku musia podať perfektný výkon,“ opisoval Hubáček.
Fínsko dlho hľadalo ideálnu streleckú pozíciu. Vyrovnanie prišlo až z 23. strely v zápase, po vydarenej akcii tesne po skončenej presilovej hre.
Slováci však v závere druhej tretiny ubojovali stav 1:1. „Naozaj boli so stavom spokojní,“ poznamenal Záruba.
Obraz hry vystihol jednoducho: „Sústavný nápor Fínska a rušivé akcie Slovákov v útočnom pásme.“ Vyzdvihol aj kompaktnú obranu, ktorá znášala tvrdé súboje – najmä Šimon Nemec.
„Keď sa Slováci dostanú k puku, majú dobrú prechodovú fázu. Zapájajú sa štyria hráči, prečísľujú fínsku obranu a ich strely sú nebezpečné. Fínom sa nedarí rozbiť posledných desať metrov slovenského obranného pásma,“ dodal Hubáček.
Zlom v tretej tretine
V tretej tretine sa očakával rozhodujúci tlak favorita. Hlavaj však pokračoval vo výbornom výkone a držal Slovensko v hre.
Zlom prišiel po buly v útočnom pásme. Dvorský sa dostal k puku a zakončil pod brvno. „Klasika – z otočky pod konštrukciu,“ zaznelo v komentári.
O chvíľu neskôr Slafkovský pridal druhý gól. „Slovenský kat zase úradoval. Neskutočná rana. Brankár puk videl, nemal clonu, ale to bola strela svetového kalibru,“ reagoval Záruba.
„Slovensko odskakuje o dva góly. Kto by to čakal na začiatku stretnutia?“ doplnil Hubáček. Podľa Zárubu boli Fíni vývojom zápasu zaskočení: „Sú úplne omráčení.“
V závere pri hre bez brankára inkasovali ešte raz do prázdnej brány a Slovensko uzavrelo skóre na 4:1. „Fíni končili v depresii,“ zaznelo v komentári.
Prelomené prekliatie
„Hlavaj bol absolútne dominantný,“ zhodnotil Petr Hubáček. „Slováci ukázali, že sa netreba vzdávať dopredu. Ak máte odhodlanie, dokážete veľké veci a veľké víťazstvá.“
Pre časť slovenského tímu má víťazstvo nad Fínskom aj symbolický rozmer. Keď Slovensko naposledy zdolalo Suomi na veľkom turnaji, viacerí z dnešných hráčov boli ešte deti – niektorí sotva v školských laviciach, Dalibor Dvorský dokonca ešte ani nebol na svete.
Aj preto má výsledok väčšiu váhu než len tri body. Slovensko zvládlo zápas disciplinovane, ustálo tlak favorita a v rozhodujúcich momentoch bolo presné. Také víťazstvá v turnaji zvyknú meniť sebavedomie tímu.
Zverenci Vladimíra Országha sa najbližšie stretnú s domácim Talianskom v piatok 13. februára o 12:10.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara