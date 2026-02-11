    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    4 - 1
    1:0, 0:1, 3:0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský chcel hrať nohou, ale nemohol. Využil radu od Ramsayho, užíval si slovenčinu
    Juraj Slafkovský strieľa gól do siete Fínska na ZOH 2026.
    Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale
    Juraj Slafkovský.
    Radivojevič: Zo Slafkovského rastie jeden z najlepších hokejistov na svete
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku
    Fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    PrehľadOnline prenosSumárSúvisiace

    Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov

    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Fotogaléria (108)
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková|11. feb 2026 o 20:46
    ShareTweet3

    Naposledy vyhrali nad Fínskom pred 22 rokmi.

    „Prvé prekvapenie na turnaji. Brankár Hlavaj sa dostal Fínom do hláv viac, než by si boli ochotní pripustiť.

    Slováci zlomili fínske prekliatie, komplex Suomi zmizol,“ hodnotil na ČT Sport Robert Záruba víťazstvo Slovenska nad Fínskom 4:1 v úvodnom zápase na ZOH 2026.

    Súboj dvoch medailistov z posledných olympijských hier dopadol lepšie pre bronzový tím z Pekingu. Slovensko ukázalo disciplinovaný a tímový výkon, ktorý českí experti opakovane vyzdvihovali. 

    „Najlepší hráči musia hrať pre mančaft. Slováci vedia, že musia podať tímový výkon a vydržať šesťdesiat minút,“ zhodli sa v štúdiu.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    108 fotografií
    Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Adam Ružička (21) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.iko Mikkola (77) a Libor Hudáček (79) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Eeli Tolvanen strieľa v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti po inkasovanom góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fínsky brankár Juuse Saros (74) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šimon Nemec v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fín Eeli Tolvanen oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Niko Mikkola v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Rasmus Ristolainen v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Oliver Okuliar (8) a Niko Mikkola (77) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry, kapitán Tomáš Tatar a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Adam Liška, Oliver Okuliar, Samuel Takáč, Lukáš Cingel a v pozadí hlavný tréner Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti na ľade zľava Libor Hudáček, Šimon Nemec, dalibor dvorský a kapitán Tomáš Tatar sa tešia so spoluhráčmi na striedačke z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 2:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh, ktorý počúvajú slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Šimon Nemec (17) a Adam Liška (23) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Oliver Okuliar, Libor Hudáček, Adam Liška, Dalibor Dvorský, Lukáš Cingel a v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú na striedačke počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Samuel Takáč (Slovensko) a Miro Heiskanen (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti brankár Saros Juuse (vpravo), Esa Lindell (vľavo) a hráč Slovenska Dalibor Dvorský (uprostred) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh sleduje zápas základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v akcii počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky hokejista Eeli Tolvanen (28) strieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 za chrbát slovenského brankára Samuela Hlavaja počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27) čakajú na vhadzovanie počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti Martin Gernát (28), Erik Černák (81) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a Fínska (svetlé dresy) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Jokiharju Henri (Fínsko), brankár Saros Juuse (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko), ktorý strieľa úvodný gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Mikkola Niko (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Ristolainen Rasmus (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (vpravo) a hráč Fínska Sebastian Aho (vľavo) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (vľavo), brankár Samuel Hlavaj (vpravo), Pavol Regenda (druhý sprava) a hráč Fínska Sebastian Aho počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti Mikko Lehtonen (vľavo), brankár Juuse Saros (druhý zľava), Artturi Lehkonen (vpravo) a hráč Slovenska Miloš Kelemen (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sprava Martin Gernát, Erik Černák, Juraj Slafkovský sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil Adam Ružicka (druhý vľavo) do prázdnej brány počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) a Juraj Slafkovský (vpravo) sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Slafkovský udrel

    Prvú ranu zasadil favoritovi Juraj Slafkovský. Využil chybu v rozohrávke, zdvihol hlavu a situáciu vyriešil s pokojom elitného strelca.

    „Zachytiť fínsku akciu je jedna vec, ale ten pokoj v zakončení – prejsť cez obrancu, vylákať brankára a zakončiť kľučkou do prázdnej brány – to bolo výborné riešenie,“ opisoval bývalý hokejista Petr Hubáček.

    Záruba pripomenul paralelu s jeho prvým olympijským turnajom: „Tak ako ho pred štyrmi rokmi opustil, tak sa doň vracia. Ako strelec, ako kanonier.“

    Jakub Voráček zdôraznil moment rozhodnutia. 

    „Perfektne vystihol chybu v rozohrávke. Išiel do kľučky, zdvihol hlavu a počkal si. Vďaka proporciám a trpezlivosti dal gól. Nie je typickým hráčom dnešnej doby. Je silový, výborný v súbojoch, talentovaný s perfektnými parametrami.

    V sedemnástich mohol iba prekvapiť, teraz to musí potvrdzovať. Lepší štart ako gól v prvej tretine neexistuje. V slovenskom drese pôsobí uvoľnene.“

    Rušivé akcie Slovákov

    Fíni po inkasovaní zvýšili tempo. Hneď po zisku puku boli na ňom traja hráči a postupne si vynútili prevahu. Od desiatej minúty stálo všetko na brankárovi Hlavajovi.

    „Od gólu Slafkovského Fíni pridali, ovládli útočné pásmo, vytvárali si šance a vyhrávali osobné súboje. Slováci robili maximum, aby pomohli brankárovi. Pôsobia sebavedomo, vedia, že proti Fínsku musia podať perfektný výkon,“ opisoval Hubáček.

    Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale
    Súvisiaci článok
    Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale

    Fínsko dlho hľadalo ideálnu streleckú pozíciu. Vyrovnanie prišlo až z 23. strely v zápase, po vydarenej akcii tesne po skončenej presilovej hre.

    Slováci však v závere druhej tretiny ubojovali stav 1:1. „Naozaj boli so stavom spokojní,“ poznamenal Záruba. 

    Obraz hry vystihol jednoducho: „Sústavný nápor Fínska a rušivé akcie Slovákov v útočnom pásme.“ Vyzdvihol aj kompaktnú obranu, ktorá znášala tvrdé súboje – najmä Šimon Nemec.

    „Keď sa Slováci dostanú k puku, majú dobrú prechodovú fázu. Zapájajú sa štyria hráči, prečísľujú fínsku obranu a ich strely sú nebezpečné. Fínom sa nedarí rozbiť posledných desať metrov slovenského obranného pásma,“ dodal Hubáček.

    Zlom v tretej tretine

    V tretej tretine sa očakával rozhodujúci tlak favorita. Hlavaj však pokračoval vo výbornom výkone a držal Slovensko v hre.

    Zlom prišiel po buly v útočnom pásme. Dvorský sa dostal k puku a zakončil pod brvno. „Klasika – z otočky pod konštrukciu,“ zaznelo v komentári.

    Výkon Slafkovského bol masaker, vravel Černák. Vychválil ho aj Nemec
    Súvisiaci článok
    Výkon Slafkovského bol masaker, vravel Černák. Vychválil ho aj Nemec

    O chvíľu neskôr Slafkovský pridal druhý gól. „Slovenský kat zase úradoval. Neskutočná rana. Brankár puk videl, nemal clonu, ale to bola strela svetového kalibru,“ reagoval Záruba.

    „Slovensko odskakuje o dva góly. Kto by to čakal na začiatku stretnutia?“ doplnil Hubáček. Podľa Zárubu boli Fíni vývojom zápasu zaskočení: „Sú úplne omráčení.“

    V závere pri hre bez brankára inkasovali ešte raz do prázdnej brány a Slovensko uzavrelo skóre na 4:1. „Fíni končili v depresii,“ zaznelo v komentári.

    Prelomené prekliatie

    „Hlavaj bol absolútne dominantný,“ zhodnotil Petr Hubáček. „Slováci ukázali, že sa netreba vzdávať dopredu. Ak máte odhodlanie, dokážete veľké veci a veľké víťazstvá.“

    Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)

    Pre časť slovenského tímu má víťazstvo nad Fínskom aj symbolický rozmer. Keď Slovensko naposledy zdolalo Suomi na veľkom turnaji, viacerí z dnešných hráčov boli ešte deti – niektorí sotva v školských laviciach, Dalibor Dvorský dokonca ešte ani nebol na svete.

    Aj preto má výsledok väčšiu váhu než len tri body. Slovensko zvládlo zápas disciplinovane, ustálo tlak favorita a v rozhodujúcich momentoch bolo presné. Také víťazstvá v turnaji zvyknú meniť sebavedomie tímu.

    Zverenci Vladimíra Országha sa najbližšie stretnú s domácim Talianskom v piatok 13. februára o 12:10. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Pre expertov bol neznámy, zneškodnil zostavu NHL. Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý
    Martin Turčin|teraz
    Slovenský útočník Juraj Slafkovský oslavuje gól proti Fínsku.
    dnes 19:21
    FOTO: Dva góly Slafkovského aj skvelý výkon Hlavaja. Ako Slovensko zdolalo favoritov z FínskaPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Fínsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 19:21
    Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    dnes 19:13
    Slovensko senzačne získalo prvé body. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 19:13
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko z MS 2025.
    Samuel Gregadnes 07:00|28
    Keď Slováci naposledy vyhrali, Slafkovský bol bábätko. Fíni sú favoriti aj bez superhviezdyPreview pred prvým zápasom Slovenska na olympijskom turnaji proti Fínsku.
    Samuel Grega|dnes 07:00|28
    Zámorskí reportéri David Amber (vľavo) a Elliotte Friedman (vpravo) počas finále play-off NHL. rozhovor
    Martin Turčindnes 09:35|5
    Černák je vtipný, Slafkovský kráľ. Počul som, ako Chára a Demitra nadávajú, hovorí uznávaný KanaďanZámorský novinár Elliotte Friedman hovorí o Slovákoch v NHL.
    Martin Turčin|dnes 09:35|5
    Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Martin Turčindnes 12:35|1
    Po prílete býva najhorší tretí a štvrtý deň, tvrdí Regenda. Slovensko hrá vtedy proti FínskuPavol Regenda si zápasy proti hviezdam NHL užije, ale nič im nedaruje.
    Martin Turčin|dnes 12:35|1
    Roope Hintz v drese Fínska.
    dnes 13:48
    Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formáciiNa krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena.
    dnes 13:48
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    dnes 07:00
    Slováci sa pokúsia zdolať favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v skupine B na ZOH v hokeji 2026.
    dnes 07:00
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 11. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    dnes 16:42
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    dnes 16:42
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Pre expertov bol neznámy, zneškodnil zostavu NHL. Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý
    Martin Turčin|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slafkovský ako kanonier, Hlavaj ako múr. Českí experti žasli nad výhrou Slovákov