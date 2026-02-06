McDavid, Pastrňák aj Slafkovský. Kto sú najväčšie hviezdy hokejového turnaja ZOH 2026?

Connor McDavid, David Pastrňák, Mikko Rantanen či Jack Eichel sa počas minulých rokov stretli na jednom ľade jedine počas zápasu hviezd.
Každoročná All-star game sa tentokrát konať nebude. Títo hráči však nastúpia na jednom ľade - olympijskom v Miláne.
Tentokrát nepôjde o exhibíciu, ale o boj o body a najcennejšie medaily v najcennejšom drese.
Hokejový turnaj na zimných olympijských hrách bude po dvanástich rokoch turnajom najlepších hráčov sveta. Do Talianska pricestujú aj hokejisti z NHL.
V každom reprezentačnom tíme z tucta účastníkov sa nájdu veľké hviezdy alebo aspoň skúsení lídri.
Vybrať len jednu superstar bolo náročné najmä z nabitých súpisiek, ktoré majú Kanaďania, Američania, Švédi či Fíni. Veľa kvalitných hokejistov prinieslo na turnaj aj Česko, Švajčiarsko či Nemecko.
Predstavujeme najväčšie hviezdy jednotlivých tímov na ZOH 2026.
Česko – David Pastrňák
Klub: Boston Bruins
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 71 bodov (22+49) – 52 zápasov
„Pasta“ je tvár Bostonu, ale aj tvár celej NHL. 29-ročný rodák z Havířova je šiesty najproduktívnejší hráč aktuálnej sezóny a krídelník, ktorý je zárukou bodov.
Na konci januára sa stal len tretím Čechom, ktorý dosiahol na 900 bodov v profilige. Pred ním to dokázali len Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.
Pastrňák je hrdý reprezentant. Jeho najväčším úspechom v českom drese je zlato z domácich majstrovstiev sveta z roku 2024.
Na olympijských hrách bude lídrom kvalitnej ofenzívy, ktorú tvorí sedem hráčov z NHL.
Ďalšie hviezdy Česka: Martin Nečas (útočník - Colorado), Lukáš Dostál (brankár - Anaheim), Tomáš Hertl (útočník - Vegas)
Dánsko – Nikolaj Ehlers
Klub: Carolina Hurricanes
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 43 bodov (14+29) – 57 zápasov
Ehlers hrá v NHL už jedenástu sezónu, ale pred tou aktuálnou vymenil prvýkrát dres Winnipegu a stal sa hráčom Caroliny. Stále však pravidelne boduje.
29-ročný krídelník z Aalborgu je veľmi šikovný s pukom a svojím tímom pomáha ofenzívnymi zručnosťami.
Keď hrá za Dánsko, vždy sa na neho spoliehajú. Nastúpil na piatich seniorských MS a zbieral takmer bod na zápas. Na olympiáde si zahrá prvýkrát.
Ďalšie hviezdy Dánska: Frederik Andersen (brankár – Carolina), Oliver Bjorkstrand (útočník – Tampa Bay), Lars Eller (útočník – Ottawa)
Fínsko – Mikko Rantanen
Klub: Dallas Stars
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 69 bodov (20+49) – 54 zápasov
Rantanen je ďalší z absolútnej svetovej hokejovej špičky. Dlhé roky bol súčasťou Colorada, s ktorým v roku 2022 získal Stanley Cup.
Počas uplynulej sezóny ho však dvakrát vymenili. Najprv z Colorada do Caroliny a následne odtiaľ do Dallasu. Zdá sa, že zmena vôbec nespomalila jeho formu. 29-ročný útočník na ľade stále dominuje a aj keď tento rok neprekoná svoje gólové maximum (55 presných zásahov zo sezóny 2022/23), vynahrádza si to asistenciami.
Ako mnoho ďalších špičkových hokejistov, aj on si na olympiáde zahrá po prvý raz. Na MS štartoval štyrikrát. V 31 zápasoch má 31 bodov a aj striebornú medailu z roku 2016.
Ďalšie hviezdy: Miro Heiskanen (obranca – Dallas), Sebastian Aho (útočník – Carolina), Roope Hintz (útočník – Dallas)
Francúzsko – Alexandre Texier
Klub: Montreal Canadiens
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 18 bodov (7+11) – 38 zápasov
Slafkovského spoluhráč Texier nezačal sezónu ideálne. Ako hráč St. Louis zaznamenal vo ôsmich zápasoch len jeden bod. Potom však prišiel trejd do Montrealu a zdá sa, že mu veľmi pomohol.
26-ročný útočník má v drese Habs viac ako pol bodu na zápas a vo viacerých stretnutiach nastupoval v prvom útoku po boku Suzukiho s Caufieldom. Vďaka svojej hre si v Kanade vyslúžil nový dvojročný kontrakt v hodnote päť miliónov dolárov.
Na olympiáde bude vo francúzskom mužstve jediným hráčom z NHL. V minulosti reprezentoval aj na piatich svetových šampionátoch.
Ďalšie hviezdy: Stéphane Da Costa (útočník - Jekaterinburg), Pierre-Édouard Bellemare (útočník - Ajoie), Dylan Fabre (útočník – Ässät)
Kanada – Connor McDavid
Klub: Edmonton Oilers
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 96 bodov (34+62) – 58 zápasov
Z Kanady by sa dalo vybrať aj desať veľkých hviezd, pretože toto mužstvo posiela na turnaj tím nabitý veľkými menami.
Connor McDavid však vyčnieva nad všetkými ostatnými. Najlepší hráč súčasnosti je blízko k tomu, aby dosiahol už svoju deviatu 100-bodovú sezónu a to mu do jej záveru ostáva ešte 24 stretnutí.
McDavid má rýchlosť, šikovnosť a mnoho z jeho highlightov sleduje svet s otvorenými ústami. Aj keď má už 29 rokov, až teraz zažije svoju prvú olympiádu.
Vlani si zahral na turnaji 4 Nations, kde víťazným gólom rozhodol finále proti USA. Dvakrát hral za Kanadu aj na MS, raz získal zlato.
Ďalšie hviezdy: Nathan MacKinnon (útočník – Colorado), Cale Makar (obranca – Colorado), Sidney Crosby (útočník – Pittsburgh)
Lotyšsko - Arturs Šilovs
Klub: Pittsburgh Penguins
Pozícia: brankár
Aktuálna sezóna: 89,6 percent zákrokov, 2,93 gólov inkasovaných na zápas, 11 výhier – 26 zápasov
Stále len 24-ročný brankár bol hlavnou hviezdou lotyšského mužstva na MS 2023, keď na prekvapenie všetkých získali bronz. Šilovs sa stal najlepším brankárom turnaja a aj celkovo najužitočnejším hráčom.
Svoju kariéru v NHL odštartoval v drese Vancouveru, ktorý ho vytiahol v šiestom kole draftu 2019. Pred aktuálnou sezónou sa však po výmene poberal do Pittsburghu.
V drese „tučniakov“ chytá pravidelne a aj keď nemá najlepšie štatistiky, v reprezentácii ukázal, že vie podržať. Na dvoch turnajoch MS má úspešnosť zákrokov takmer 93 percent.
Lotyši majú na súpiske šesť hráčov z NHL, z toho dvaja sú brankári. Okrem Šilovsa pôsobí v profilige aj Elvis Merzlikins z Columbusu. Je možné, že si miesto v bráne budú striedať.
Ďalšie hviezdy: Elvis Merzlikins (brankár - Columbus), Uvis Balinskis (obranca - Florida), Kaspars Daugavinš (útočník - EC Kassel Huskies)
Nemecko – Leon Draisaitl
Klub: Edmonton Oilers
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 80 bodov (29+51) – 55 zápasov
Draisaitl je najlepší Nemec hokejista v histórii. V NHL ako jediný z tejto krajiny prekonal tisíc bodov a vo svojej zbierke má Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča sezóny, Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho a aj Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca.
30-ročný rodák z Kolína je výborný zakončovateľ, ale zároveň tvorca hry, ktorý má vynikajúcu hokejovú inteligenciu.
Na jeho prvej olympiáde sa na neho bude spoliehať celý národ. Okolo seba bude mať talentovaných hráčov.
Draisaitl, ktorý v Edmontone tvorí s McDavidom zrejme najnebezpečnejšie duo na svete, hral za svoju krajinu aj na piatich MS.
Ďalšie hviezdy: Moritz Seider (obranca - Detroit), Tim Stützle (útočník - Ottawa), Philipp Grubauer (brankár – Seattle)
Slovensko - Juraj Slafkovský
Klub: Montreal Canadiens
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 45 bodov (21+24) – 57 zápasov
Jednotka draftu 2022 zažíva v NHL prelomový ročník. Slafkovský začína vo svojej štvrtej sezóne v profilige napĺňať svoj potenciál a patrí k lídrom Montrealu. Už teraz prekonal svoje gólové maximum a je na dobrej ceste, aby navýšil aj to bodové.
V Montreale si našiel stabilné miesto v „Kid line“ – teda v útoku s dvoma nováčikmi – Rusom Demidovovom a Fínom Kapanenom.
21-ročný rodák z Košíc má už s reprezentáciou bohaté skúsenosti. Zahral si na uplynulej olympiáde v roku 2022 v Pekingu, kde ako 17-ročný chlapec ovládol produktivitu turnaja, stal sa najužitočnejším hráčom aj najlepším strelcom a dotiahol svoje mužstvo k bronzu.
Okrem toho si zahral aj na troch MS, kde v 22 stretnutiach získal 17 bodov.
Ďalšie hviezdy: Šimon Nemec (obranca - New Jersey), Martin Fehérváry (obranca - Washington), Dalibor Dvorský (útočník – St. Louis)
Švajčiarsko – Nico Hischier
Klub: New Jersey Devils
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 42 bodov (19+23) – 57 zápasov
Kapitán Šimona Nemca z New Jersey a draftová jednotka z roku 2017 patrí k najlepším defenzívnym útočníkom v NHL. Pravidelne ukazuje svoju dôležitosť pre tím, ktorý vedie vynikajúcimi výkonmi smerom dopredu aj dozadu.
Na olympiáde bude lídrom mužstva, ktoré má desať hráčov zo zámorskej profiligy.
27-ročný Švajčiar je skúsený a ochotný reprezentant. Hral na šiestich majstrovstvách sveta a získal dve strieborné medaily. Na olympiáde zažije premiéru.
Ďalšie hviezdy: Roman Josi (obranca – Nashville), Kevin Fiala (útočník – Los Angeles), Timo Meier (útočník – New Jersey)
Švédsko – Rasmus Dahlin
Klub: Buffalo Sabres
Pozícia: obranca
Aktuálna sezóna: 48 bodov (11+37) – 53 zápasov
Dahlin sa počas posledných sezón zaradil k najlepším obrancom sveta. Jeho fyzická hra, ofenzívny inštinkt, strela a tvorba hry z neho tvoria skvelého obojsmerného obrancu.
Buffalo si 25-ročného Švéda vybralo z prvého miesta draftu 2018 a nemôže banovať. Už teraz je druhým najproduktívnejším bekom v histórii klubu a je veľmi pravdepodobné, že raz sa dostane na čelo tejto tabuľky. Po 562 zápasoch má 408 bodov.
Na olympiáde bude lídrom nabitej obrany, v ktorej budú aj veľké hviezdy NHL tohto storočia - Victor Hedman a Erik Karlsson.
Dahlin stále čaká na väčší reprezentačný úspech. Na MS hral dvakrát a má jednu bronzovú medailu.
Ďalšie hviezdy: William Nylander (útočník - Toronto), Lucas Raymond (útočník - Detroit), Mika Zibanejad (útočník – NY Rangers)
Taliansko – Damian Clara
Klub: Brynäs IF
Pozícia: brankár
Aktuálna sezóna: 88,8 percent úspešných zákrokov, 2,49 gólov inkasovaných na zápas, 16 výhier – 30 zápasov
Taliansko je jediný tím, ktorý na olympijských hrách nebude mať žiadneho hráča z NHL. Na brankára Damiana Claru však má práva Anaheim, ktorý si ho vybral na drafte 2023 z druhého kola.
Stále len 21-ročný gólman si na svoj kariérny rast zvolil severskú cestu. Už štvrtú sezónu chytá vo Švédsku a tretiu medzi mužmi.
V talianskom mužstve je najmladším hráčom, ale zrejme tým s najväčším potenciálom. Za reprezentáciu už chytal v nižších kategóriách MS.
Ďalšie hviezdy: Matt Bradley (útočník - Bolzano), Luca Zanatta (obranca - Pustertal), Phil Pietroniro (obranca – Kladno)
USA – Jack Eichel
Klub: Vegas Golden Knights
Pozícia: útočník
Aktuálna sezóna: 68 bodov (21+47) – 50 zápasov
Eichel opustil Buffalo, kde bol kapitánom a zdá sa, že zmena prostredia mu pomohla. Po príchode do Vegas získal Stanley Cup a stáva sa dominantným hráčom.
V minulej sezóne zaznamenal svoje kariérne maximum 94 bodov a tento rok by mohol pokoriť magickú stovku. Ak by pokračoval aktuálnym tempom, dosiahol by 103 bodov. Vďaka svojej forme na to môže pomýšľať aj napriek tomu, že vynechal sedem duelov.
Reprezentácia USA mu nie je cudzia. Trikrát obliekal jej farby na MS, získal jeden bronz a predstavil sa aj na turnaji štyroch krajín, kde Spojené štáty obsadili druhé miesto.
Ďalšie hviezdy: Quinn Hughes (obranca – Minnesota), Matthew Tkachuk (útočník – Florida), Auston Matthews (útočník – Toronto)
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara