Radivojevič: Zo Slafkovského rastie jeden z najlepších hokejistov na svete

Po výhre 4:1 nad Fínskom v prvom zápase hokejového turnaja ZOH 2026 sú emócie veľmi príjemné. Všetci na Slovensku musia mať z tohto zápasu veľmi dobrý pocit.
My sme do neho išli ako outsider a vstúpili sme do neho veľmi dobre. Hlavaj nás podržal v tých najťažších chvíľach, „Slafko“ to zobral do svojich rúk a je to veľmi príjemné prekvapenie pre nás aj pre všetkých.
Máme tri body.
Prvá hviezda je jasná
Hrali sme veľmi dobre. Oni mali šance, ale možno nie úplne vyložené. Keď sa tam niečo odrazilo, beci alebo Hlavaj si to postrážili. Bolo dôležité prečkať ich tlak a keď už niečo prišlo, mohli sme sa spoľahnúť na brankára.
My sme hrali trpezlivo a za stavu 1:1 sme udreli po veľmi dobrom buly. „Dalo“ sa tam dobre zorientoval po strele z modrej a krásne to dorazil „pod víko“. Fíni po tom góle ostali trochu obarení a vrhli všetky sily do útoku. Presilovka nám potom pomohla, dali sme na 3:1 a ukontrolovali sme si to.
Skvelý bol výkon celého tímu. Chalani bojovali jeden za druhého a dôležitá bola aj disciplína. Boli sme len dvakrát vylúčení. Tým, že trávili veľa času v našom pásme, je to veľmi dobrá vizitka.
Z môjho pohľadu bol prvou hviezdou zápasu Samuel Hlavaj v bráne. Podržal presne vtedy, keď mal.
Tímu pomáhal od začiatku, keď sa veľmi rýchle chytil. Musel byť však stále v pozore. Je to krátkodobý turnaj a to je to umenie načasovať formu.
Bol to len prvý zápas a ja verím, že forma mu vydrží a v každom zápase nám dá šancu, aby sme sa pobili o víťazstvo.
Slafkovský je hráč svetovej elity
Druhou hviezdou je pre mňa Juraj Slafkovský, ktorý fakt ukázal, že z neho rastie možno jeden z najlepších hokejistov na svete.
Je to len dobré pre slovenskú reprezentáciu. Na dlhé roky nám rastie opora, ktorá urobila veľký pokrok. Zažíva skvelú sezónu v NHL a zdá sa, že formu si priniesol aj sem. To je jeden z dôvodov, prečo sme vyhrali.
Kedysi by stratil puk na modrej čiare alebo ho odhodil. Teraz urobil s pukom vždy správne rozhodnutie. Je silný na puku, je ťažké zobrať mu ho a vidno, že má veľa sebavedomia. Je to hráč svetovej elity.
Pri prvom góle by to v mladosti možno riešil inak a vystrelil by hneď. Teraz si to krásne podržal. Pomohol nám možno aj fínsky obranca, ktorý trochu nezmyselne išiel k Ružičkovi a nechal v tom brankára samého. Slafkovský to však urobil úplne vynikajúco, krásne ho vymiešal, podržal puk, ukázal trpezlivosť a zakončil až do prázdnej brány. Bol to veľmi krásny gól.
Pri tom druhom zásahu v presilovke predviedol, že má NHL strelu, ktorú nemajú zďaleka všetci hráči. Nechali mu priestor a on použil obrancu na clonenie a trafil to parádne. Po tomto góle som už veril, že to dotiahneme do víťazného konca.
Chlapi si môžu dať pivo a proti Talianom by mohli dať viac gólov v prvej tretine
Z výhry môžeme mať veľmi dobrý pocit. Chalani si to môžu do polnoci užiť, dať si jedno, dve pivká, aby sa im dobre spalo.
Zajtra však budú musieť opäť prísť v pokore, tak ako dnes. Na tento zápas sme prišli potichu, bez veľkých vyhlásení.
Teraz sa rola trochu otočí. Proti Talianom budeme favoriti my a bude to iné. Ja však verím tomu, že sa nám podarí dať v prvej tretine viac gólov, aby sme zlomili ich obranný val, aby to potom nebola zbytočná dráma.
To ihrisko je menšie, takže ani v obrannej tretine nie je ľahké presadiť sa. Prvý gól dodá psychickú pohodu.
My sme dnes po úvodnom zásahu dobre stáli v obrannom pásme a bránili. Čo prešlo cez zadákov, to Hlavaj chytil. To budú možno Taliani chcieť robiť proti nám a budeme si na to musieť dať pozor.
Ja však verím, že chalani to zoberú poctivo a zápas zvládneme.
Fínom sme touto výhrou nabúrali ich plány. Sú však dosť skúsení na to, aby sa z toho otrepali. Turnaj len začína a turnajové pravidlá im dovolia prehrať v základnej skupine.
Je to skúsené mužstvo na to, aby sa vrátilo. Nestihli ešte veľa pokope trénovať a možno im nejaké veci nesadli a my sme to využili.
Nám táto výhra pomohla na psychike a do ďalších zápasov budeme mať zdravé sebavedomie.
