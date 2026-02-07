Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov

    07.02.2026 06:00
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
    Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
    Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
    Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
    Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    CTK|7. feb 2026 o 12:41
    Útočníka Bostonu nahradí kapitán pražskej Sparty.

    Bostonský útočník Pavel Zacha podľa neoficiálnych informácií vypadol kvôli zraneniu z kádra českej hokejovej reprezentácie na olympijské hry v Miláne.

    Mal by ho nahradiť Filip Chlapík zo Sparty. Vedenie národného tímu to nepotvrdilo, kapitán Pražanov by však už dnes večer mal priletieť do Talianska.

    Predminulý majster sveta Zacha sa zranil 30. januára v zápase proti Philadelphii a následne vynechal dve stretnutia NHL.

    Tréner Radim Rulík v minulých dňoch niekoľkokrát uviedol, že nemá informácie, že by Zacha nemohol na olympiádu ísť. Pred štvrtkovým odletom do dejiska turnaja ale pripustil, že situácia nie je ideálna.

    "Pokojné spanie určite nemám. Budem dúfať, že v nedeľu všetci hráči, ktorí boli nominovaní, priletia," uviedol Rulík.

    Pred olympijskou prestávkou bol mimo hry aj útočník Colorada Martin Nečas, ktorý by ale mal byť fit a do Milána pricestuje v nedeľu s ďalšími hráčmi z NHL.

    O tom, že zo Zachovej účasti na OH zíde, ako prvý informoval dnes v noci na sociálnej sieti X komentátor Českej televízie Robert Záruba.

    Následne s rovnakou správou prišli aj české spravodajské weby.

    Namiesto dvadsaťosemročného Zachu by mal dostať šancu rovnako starý Chlapík, ktorý sa s európskou časťou tímu pred odletom na OH pripravoval v Karlových Varoch.

    Program Česka na ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

