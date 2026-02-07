Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov

Bostonský útočník Pavel Zacha podľa neoficiálnych informácií vypadol kvôli zraneniu z kádra českej hokejovej reprezentácie na olympijské hry v Miláne.
Mal by ho nahradiť Filip Chlapík zo Sparty. Vedenie národného tímu to nepotvrdilo, kapitán Pražanov by však už dnes večer mal priletieť do Talianska.
Predminulý majster sveta Zacha sa zranil 30. januára v zápase proti Philadelphii a následne vynechal dve stretnutia NHL.
Tréner Radim Rulík v minulých dňoch niekoľkokrát uviedol, že nemá informácie, že by Zacha nemohol na olympiádu ísť. Pred štvrtkovým odletom do dejiska turnaja ale pripustil, že situácia nie je ideálna.
"Pokojné spanie určite nemám. Budem dúfať, že v nedeľu všetci hráči, ktorí boli nominovaní, priletia," uviedol Rulík.
Pred olympijskou prestávkou bol mimo hry aj útočník Colorada Martin Nečas, ktorý by ale mal byť fit a do Milána pricestuje v nedeľu s ďalšími hráčmi z NHL.
O tom, že zo Zachovej účasti na OH zíde, ako prvý informoval dnes v noci na sociálnej sieti X komentátor Českej televízie Robert Záruba.
Následne s rovnakou správou prišli aj české spravodajské weby.
Namiesto dvadsaťosemročného Zachu by mal dostať šancu rovnako starý Chlapík, ktorý sa s európskou časťou tímu pred odletom na OH pripravoval v Karlových Varoch.
