ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 1 (sobota, 7. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 1. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 1 (sobota, 7. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
07.02.2026 o 10:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 1. deň
Plánovaný
Prehľad
Program soutěží 1. dne:
10:05
Curling – 7. kolo smíšených dvojic
Velká Británie – Kanada
Švýcarsko – Švédsko
10:30
Akrobatické lyžování – slopestyle žen, kvalifikace
11:30
Alpské lyžování – sjezd mužů
12:10
Lední hokej – skupina B žen
Německo – Japonsko
13:00
Běh na lyžích – skiatlon žen 10+10 km
14:00
Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, kvalifikace
14:35
Curling – 8. kolo smíšených dvojic
Korea – Česko
Estonsko – Norsko
Švédsko – Itálie
Velká Británie – USA
14:40
Lední hokej – skupina B žen
Švédsko – Itálie
16:00
Rychlobruslení – 3 000 m žen
16:40
Lední hokej – skupina A žen
USA – Finsko
17:00
Saně – 1. jízda mužů
18:32
Saně – 2. jízda mužů
18:45
Skoky na lyžích – střední můstek žen, 1. kolo
19:05
Curling – 9. kolo smíšených dvojic
Česko–Švýcarsko
Korea – USA
Kanada – Estonsko
Norsko–Itálie
19:30
Snowboarding – Big Air mužů, finále
19:45
Krasobruslení – týmová soutěž, krátký program mužů
19:57
Skoky na lyžích – střední můstek žen, finále
21:10
Lední hokej – skupina A žen
Švýcarsko – Kanada
22:05
Krasobruslení – týmová soutěž, volné tance tanečních párů
10:05
Curling – 7. kolo smíšených dvojic
Velká Británie – Kanada
Švýcarsko – Švédsko
10:30
Akrobatické lyžování – slopestyle žen, kvalifikace
11:30
Alpské lyžování – sjezd mužů
12:10
Lední hokej – skupina B žen
Německo – Japonsko
13:00
Běh na lyžích – skiatlon žen 10+10 km
14:00
Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, kvalifikace
14:35
Curling – 8. kolo smíšených dvojic
Korea – Česko
Estonsko – Norsko
Švédsko – Itálie
Velká Británie – USA
14:40
Lední hokej – skupina B žen
Švédsko – Itálie
16:00
Rychlobruslení – 3 000 m žen
16:40
Lední hokej – skupina A žen
USA – Finsko
17:00
Saně – 1. jízda mužů
18:32
Saně – 2. jízda mužů
18:45
Skoky na lyžích – střední můstek žen, 1. kolo
19:05
Curling – 9. kolo smíšených dvojic
Česko–Švýcarsko
Korea – USA
Kanada – Estonsko
Norsko–Itálie
19:30
Snowboarding – Big Air mužů, finále
19:45
Krasobruslení – týmová soutěž, krátký program mužů
19:57
Skoky na lyžích – střední můstek žen, finále
21:10
Lední hokej – skupina A žen
Švýcarsko – Kanada
22:05
Krasobruslení – týmová soutěž, volné tance tanečních párů
Prenos
Češi a Slováci v akci
Hned první den půjde do akce plejáda českých sportovců a fanoušci se tak mají na co těšit. Můžou si ale užít klidné dopoledne a přispat si, jelikož jako první vyrazí do akce až před polednem (reálně někdy po půl jedné) Jan Zabystřan. Sjezd ale není jeho nejlepší disciplínou a v trénincích se pohyboval více než 2 sekundy za nejrychlejšími. Snad to vyjde aspoň kolem 20. místa.
V jednu se postaví na start ženského skiatlonu hned čtveřice běžkyň na lyžích, z nichž zdaleka nejvyšší ambice má Kateřina Janatová. Ta by velmi ráda proklouzla třeba i do elitní desítky. Na trati ji doplní Barbora Havlíčková, Sandra Schützová a Anna Milerská, pro které bude úspěchem, když nebudou doběhnuté o celé kolo.
Dvě utkání čekají smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. Odpoledne s Koreou, papírově asi nejschůdnějším protivníkem k zisku premiérového vítězství, večer pak se Švýcarskem.
Ve čtyři hodiny přijde čas loučící se legendy Martiny Sáblíkové. Na trati 3 000 m sice má zlato z Vancouveru 2010 a stříbro ze Soči 2014, avšak pokud by zaútočila na medaili i teď, jednalo by se o velké překvapení. Reálný je boj o zhruba šesté místo.
O hodinu později se dvakrát spustí do ledového koryta sáňkař Ondřej Hyman, pro kterého by bylo velkým úspěchem vmáčnkout se do nejlepší dvacítky.
Již po setmění proběhne další ostře sledovaná soutěž, skokanky na lyžích si to rozdají na středním můstku a o co nejlepší umístění, třeba i do patnácté pozice, budou skákat také Anežka Indráčková, Veronika Jenčová a Klára Ulrichová.
To slovenští fanoušci se dostanou do varu až večer. V pět hodin zahájí olympiádu z jejich pohledu sáňkař Jozef Ninis, který by měl Ondřeje Hymana v pohodě porazit a rád by zaútočil na patnáctou pozici, o necelou hodinu později se o postup do druhého kola na středním můstku pokusí skokanka na lyžích Kira Mária Kapustíková.
Hned první den půjde do akce plejáda českých sportovců a fanoušci se tak mají na co těšit. Můžou si ale užít klidné dopoledne a přispat si, jelikož jako první vyrazí do akce až před polednem (reálně někdy po půl jedné) Jan Zabystřan. Sjezd ale není jeho nejlepší disciplínou a v trénincích se pohyboval více než 2 sekundy za nejrychlejšími. Snad to vyjde aspoň kolem 20. místa.
V jednu se postaví na start ženského skiatlonu hned čtveřice běžkyň na lyžích, z nichž zdaleka nejvyšší ambice má Kateřina Janatová. Ta by velmi ráda proklouzla třeba i do elitní desítky. Na trati ji doplní Barbora Havlíčková, Sandra Schützová a Anna Milerská, pro které bude úspěchem, když nebudou doběhnuté o celé kolo.
Dvě utkání čekají smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. Odpoledne s Koreou, papírově asi nejschůdnějším protivníkem k zisku premiérového vítězství, večer pak se Švýcarskem.
Ve čtyři hodiny přijde čas loučící se legendy Martiny Sáblíkové. Na trati 3 000 m sice má zlato z Vancouveru 2010 a stříbro ze Soči 2014, avšak pokud by zaútočila na medaili i teď, jednalo by se o velké překvapení. Reálný je boj o zhruba šesté místo.
O hodinu později se dvakrát spustí do ledového koryta sáňkař Ondřej Hyman, pro kterého by bylo velkým úspěchem vmáčnkout se do nejlepší dvacítky.
Již po setmění proběhne další ostře sledovaná soutěž, skokanky na lyžích si to rozdají na středním můstku a o co nejlepší umístění, třeba i do patnácté pozice, budou skákat také Anežka Indráčková, Veronika Jenčová a Klára Ulrichová.
To slovenští fanoušci se dostanou do varu až večer. V pět hodin zahájí olympiádu z jejich pohledu sáňkař Jozef Ninis, který by měl Ondřeje Hymana v pohodě porazit a rád by zaútočil na patnáctou pozici, o necelou hodinu později se o postup do druhého kola na středním můstku pokusí skokanka na lyžích Kira Mária Kapustíková.
Program soutěží 1. dne
10:05
Curling – 7. kolo smíšených dvojic
Velká Británie – Kanada
Švýcarsko – Švédsko
10:30
Akrobatické lyžování – slopestyle žen, kvalifikace
11:30
Alpské lyžování – sjezd mužů
12:10
Lední hokej – skupina B žen
Německo – Japonsko
13:00
Běh na lyžích – skiatlon žen 10+10 km
14:00
Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, kvalifikace
14:35
Curling – 8. kolo smíšených dvojic
Korea – Česko
Estonsko – Norsko
Švédsko – Itálie
Velká Británie – USA
14:40
Lední hokej – skupina B žen
Švédsko – Itálie
16:00
Rychlobruslení – 3 000 m žen
16:40
Lední hokej – skupina A žen
USA – Finsko
17:00
Saně – 1. jízda mužů
18:32
Saně – 2. jízda mužů
18:45
Skoky na lyžích – střední můstek žen, 1. kolo
19:05
Curling – 9. kolo smíšených dvojic
Česko–Švýcarsko
Korea – USA
Kanada – Estonsko
Norsko–Itálie
19:30
Snowboarding – Big Air mužů, finále
19:45
Krasobruslení – týmová soutěž, krátký program mužů
19:57
Skoky na lyžích – střední můstek žen, finále
21:10
Lední hokej – skupina A žen
Švýcarsko – Kanada
22:05
Krasobruslení – týmová soutěž, volné tance tanečních párů
10:05
Curling – 7. kolo smíšených dvojic
Velká Británie – Kanada
Švýcarsko – Švédsko
10:30
Akrobatické lyžování – slopestyle žen, kvalifikace
11:30
Alpské lyžování – sjezd mužů
12:10
Lední hokej – skupina B žen
Německo – Japonsko
13:00
Běh na lyžích – skiatlon žen 10+10 km
14:00
Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, kvalifikace
14:35
Curling – 8. kolo smíšených dvojic
Korea – Česko
Estonsko – Norsko
Švédsko – Itálie
Velká Británie – USA
14:40
Lední hokej – skupina B žen
Švédsko – Itálie
16:00
Rychlobruslení – 3 000 m žen
16:40
Lední hokej – skupina A žen
USA – Finsko
17:00
Saně – 1. jízda mužů
18:32
Saně – 2. jízda mužů
18:45
Skoky na lyžích – střední můstek žen, 1. kolo
19:05
Curling – 9. kolo smíšených dvojic
Česko–Švýcarsko
Korea – USA
Kanada – Estonsko
Norsko–Itálie
19:30
Snowboarding – Big Air mužů, finále
19:45
Krasobruslení – týmová soutěž, krátký program mužů
19:57
Skoky na lyžích – střední můstek žen, finále
21:10
Lední hokej – skupina A žen
Švýcarsko – Kanada
22:05
Krasobruslení – týmová soutěž, volné tance tanečních párů
Vítám všechny fanoušky zimních sportů, největší akce čtyřletého cyklu právě naplno začíná! Ačkoliv soutěžení odstartovalo už ve středu večer, sobota je podle oficiálního počítání prvním dnem zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo a většina sportů se rozběhne na plné obrátky. Do akce půjdou některé z očekávaných největších hvězd celých her a stihnou se rozdělit také první sady medailí. Po některých by možná chtěli v koutku duše pokukovat i Češi, způsobili by tím obrovské překvapení. Ale co, stát se může všechno. Co všechno tedy v první kompletní den sportovní příznivce a především sportovce samotné čeká?
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:05.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara