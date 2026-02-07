ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 1 (sobota, 7. február)

    07.02.2026 06:00
    Sportnet|7. feb 2026 o 07:00
    Sportnet|7. feb 2026 o 07:00
    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 1.

    Program soutěží 1. dne:
    10:05
    Curling – 7. kolo smíšených dvojic
    Velká Británie – Kanada
    Švýcarsko – Švédsko

    10:30
    Akrobatické lyžování – slopestyle žen, kvalifikace

    11:30
    Alpské lyžování – sjezd mužů

    12:10
    Lední hokej – skupina B žen
    Německo – Japonsko

    13:00
    Běh na lyžích – skiatlon žen 10+10 km

    14:00
    Akrobatické lyžování – slopestyle mužů, kvalifikace

    14:35
    Curling – 8. kolo smíšených dvojic
    Korea – Česko
    Estonsko – Norsko
    Švédsko – Itálie
    Velká Británie – USA

    14:40
    Lední hokej – skupina B žen
    Švédsko – Itálie

    16:00
    Rychlobruslení – 3 000 m žen

    16:40
    Lední hokej – skupina A žen
    USA – Finsko

    17:00
    Saně – 1. jízda mužů

    18:32
    Saně – 2. jízda mužů

    18:45
    Skoky na lyžích – střední můstek žen, 1. kolo

    19:05
    Curling – 9. kolo smíšených dvojic
    Česko–Švýcarsko
    Korea – USA
    Kanada – Estonsko
    Norsko–Itálie

    19:30
    Snowboarding – Big Air mužů, finále

    19:45
    Krasobruslení – týmová soutěž, krátký program mužů

    19:57
    Skoky na lyžích – střední můstek žen, finále

    21:10
    Lední hokej – skupina A žen
    Švýcarsko – Kanada

    22:05
    Krasobruslení – týmová soutěž, volné tance tanečních párů
    Prenos
    Češi a Slováci v akci

    Hned první den půjde do akce plejáda českých sportovců a fanoušci se tak mají na co těšit. Můžou si ale užít klidné dopoledne a přispat si, jelikož jako první vyrazí do akce až před polednem (reálně někdy po půl jedné) Jan Zabystřan. Sjezd ale není jeho nejlepší disciplínou a v trénincích se pohyboval více než 2 sekundy za nejrychlejšími. Snad to vyjde aspoň kolem 20. místa.
    V jednu se postaví na start ženského skiatlonu hned čtveřice běžkyň na lyžích, z nichž zdaleka nejvyšší ambice má Kateřina Janatová. Ta by velmi ráda proklouzla třeba i do elitní desítky. Na trati ji doplní Barbora Havlíčková, Sandra Schützová a Anna Milerská, pro které bude úspěchem, když nebudou doběhnuté o celé kolo.
    Dvě utkání čekají smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. Odpoledne s Koreou, papírově asi nejschůdnějším protivníkem k zisku premiérového vítězství, večer pak se Švýcarskem.
    Ve čtyři hodiny přijde čas loučící se legendy Martiny Sáblíkové. Na trati 3 000 m sice má zlato z Vancouveru 2010 a stříbro ze Soči 2014, avšak pokud by zaútočila na medaili i teď, jednalo by se o velké překvapení. Reálný je boj o zhruba šesté místo.
    O hodinu později se dvakrát spustí do ledového koryta sáňkař Ondřej Hyman, pro kterého by bylo velkým úspěchem vmáčnkout se do nejlepší dvacítky.
    Již po setmění proběhne další ostře sledovaná soutěž, skokanky na lyžích si to rozdají na středním můstku a o co nejlepší umístění, třeba i do patnácté pozice, budou skákat také Anežka Indráčková, Veronika Jenčová a Klára Ulrichová.

    To slovenští fanoušci se dostanou do varu až večer. V pět hodin zahájí olympiádu z jejich pohledu sáňkař Jozef Ninis, který by měl Ondřeje Hymana v pohodě porazit a rád by zaútočil na patnáctou pozici, o necelou hodinu později se o postup do druhého kola na středním můstku pokusí skokanka na lyžích Kira Mária Kapustíková.
    Vítám všechny fanoušky zimních sportů, největší akce čtyřletého cyklu právě naplno začíná! Ačkoliv soutěžení odstartovalo už ve středu večer, sobota je podle oficiálního počítání prvním dnem zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo a většina sportů se rozběhne na plné obrátky. Do akce půjdou některé z očekávaných největších hvězd celých her a stihnou se rozdělit také první sady medailí. Po některých by možná chtěli v koutku duše pokukovat i Češi, způsobili by tím obrovské překvapení. Ale co, stát se může všechno. Co všechno tedy v první kompletní den sportovní příznivce a především sportovce samotné čeká?
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:05.

