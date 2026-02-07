Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?

Otvárací ceremoniál olympijských hier je vždy aj módnou prehliadkou. Nebolo to inak ani na ZOH 2026.
Medzi odevmi, v ktorých defilovali športovci 92 zúčastnených krajín boli naozaj vydarené, ale aj menej výrazné kúsky.
Nepelov odkaz a sveter
Hlavným motívom slovenskej olympijskej kolekcie je odkaz na športovca 20. storočia Ondreja Nepelu.
Jedným z najvýraznejších prvkov kolekcie je takzvaný „Nepelov sveter“, vlnený športový sveter s výstrihom a trikolórou v tvare V, aký legendárny krasokorčuliar často nosil počas kariéry. Tento sveter mali na sebe olympionici počas sľubu u prezidenta.
Na modrých bundách, nákrčníkoch či mikinách sa zase objavujú diagramy a kresby povinných krasokorčuliarskych cvikov, v ktorých bol Nepela tradične výborný. Zároveň pripomínajú aj štvorlístok ako symbol šťastia, ktoré športovci potrebujú.
„Vyzeráme ako krásni slovenskí šmolkovia,“ okomentoval oblečenie Slovákov ešte v decembri hokejista Libor Hudáček.
Slovenskú kolekciu vytvorila značka športovej módy 4F, ktorá je dlhoročným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru.
Kraťasy nad legínami
Na retro prvky stavili aj Česi. Ich kolekcia odkazuje na ZOH 1956, ktoré sa po prvý raz vysielali v televízii.
Aj v českej kolekcii je pletený sveter, z ktorého však verejnosť nebola nadšená. Českú trikolóru na ňom dopĺňa výrazná zlatá farba, ale mnohým prekáža, že modrá je príliš tmavá a vyzerá ako čierna. Podľa niektorých kritických názorov tak česká kolekcia vyzerá skôr ako nemecká.
Ďalším extravagantným prvkom českej nástupnej kolekcie sú legíny, nad ktorými majú športovci kraťasy. Niektorí toto nezvyčajné riešenie vítali, podľa iných je to nevkusné.
„Zasa sa z nás stáva národ ponožiek v sandáloch,“ poznamenali v článku na Medium.cz.
Ručne maľované bundy
Americkú výpravu už tradične oblieka Ralph Lauren, Taliani nosia značku Armani. Tieto svetové mená sú zárukou vkusného, elegantného a praktického oblečenia.
Veľmi vydarená je aj kolekcia Veľkej Británie, ktorej ústredným motívom je britská vlajka.
Exotické krajiny zvyknú zaujať aj olympijským oblečením a platilo to aj tentoraz.
Nádhernú kolekciu vytvorili Mongoli, ktorá vychádza z tradičného oblečenia. Majú tradičný kabát deel z kašmíru so šikmým zapínaním a klasickú čiapku malgai.
Haiti má na olympiáde iba dvoch športovcov, ale ich ručne maľované oblečenie si zapamätá svet.
Na zimnej bunde majú zobrazeného koňa, čo je v tejto krajine mytologický symbol.
Oblečenie žien je ešte výraznejšie s páperovou sukňou a tradičnou pokrývkou hlavy tignon. Na slávnostnom ceremoniáli však nenastúpila žiadna žena, ani ako členka výpravy.
Veľmi zaujímavo riešili svoje oblečenie Brazílčania, ktorých oblieka značka Moncler.
Bunda je zvonka snehovobiela, ale ak je rozopnutá, stáva sa z nej obrovská brazílska vlajka. Ukázal to aj zjazdár Lucas Braathen počas otváracieho ceremoniálu.
