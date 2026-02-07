Obrovská radosť v tábore Talianska. Nečakanú zlatú medailu získalo v olympijskom rekorde

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
Ženy - 3000 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Francesca Lollobrigidová
Taliansko
3:54,28 min
2.
Ragne Wiklundová
Nórsko
+ 2,26 s
3.
Valerie Maltaisová
Kanada
+ 2,65 s
4.
Joy Beuneová
Holandsko
+ 3,84 s
5.
Isabelle Weidemannová
Kanada
+ 4,96 s
6.
Nadežda Morozovová
Kazachstan
+ 6,92 s
Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigidová získala na ZOH 2026 prvú zlatú medailu pre usporiadateľskú krajinu.
V sobotu triumfovala na trati 3000 metrov v novom olympijskom rekorde 3:54,28 min.
Striebro si vybojovala Nórka Ragne Wiklundová s mankom 2,26 s, tretia skončila Valerie Maltaisová z Kanady (+2,65).
Lollobrigidová v deň svojich 35. narodenín pridala do zbierky tretí olympijský kov, prvý najcennejšieho lesku.
Pred štyrmi rokmi na hrách v Pekingu bola na 3000 m strieborná a domov si doniesla aj bronz z hromadného štartu.
V milánskom Ľadovom parku dokázala zdolať všetky spolufavoritky na čele s víťazkou Svetového pohára na dlhých tratiach Wiklundovou, ktorá na druhej priečke výrazne zaostala.
Pre Taliansko je to vôbec prvé zlato na ZOH v ženskom rýchlokorčuľovaní. Francesca Lollobrigidová je praneterou slávnej, už zosnulej talianskej herečky Giny Lollobrigidy.
Wiklundová má prvú olympijskú medailu pri svojej druhej účasti na hrách a pre Nórsko získala cenný kov v tejto disciplíne po 46-ročnom čakaní.
Sklamanie zažila holandská ekipa, favorizovaná adeptka na medaily Joy Beuneová skončila až štvrtá.
Na štarte chýbala česká rýchlokorčuliarka a favoritka na zisk cenného kovu Martina Sáblíková, ktorú vyradila akútna viróza a musela sa odhlásiť.
„Je to najťažšie športové rozhodnutie v mojom živote. Obrovská bezmocnosť, sklamanie a zlomené srdce,“ uviedla sedemnásobná olympijská medailistka.
Tridsaťosemročná Sáblíková je na svojej šiestej a poslednej olympiáde, na trojkilometrovej trati získala zlato na ZOH 2010 vo Vancouveri.
Teraz sa chce zotaviť pred svojou hlavnou disciplínou na 5000 m, ktorá je na programe na budúci týždeň vo štvrtok.
