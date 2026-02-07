Nemky vyhrali svoj prvý zápas. V dominancii pokračuje Švédsko

Hokejistky Švédska uspeli aj vo svojom druhom stretnutí na olympijskom turnaji v Miláne.
V sobotu zvíťazili v Aréne Santagiulia nad domácimi Taliankami suverénne 6:1 a so šiestimi bodmi vedú tabuľku B-skupiny. Dva góly strelila Thea Johanssonová.
Prvé víťazstvo dosiahli Nemky, ktoré si v Rho Arene poradili s Japonkami 5:2. Už v prvej tretine si vypracovali trojgólový náskok a v polovici duelu viedli 5:0.
Nemky slávili prvý triumf na ZOH po dvanástich rokoch, po dvoch odohratých stretnutiach majú na konte tri body, rovnako ako Japonky.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Hokej na ZOH 2026 - ženský turnaj
B-skupina:
Nemecko - Japonsko 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko - Taliansko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
