    Petra Vlhová.
    Fantastická správa. Vlhová bude štartovať na olympiáde, pôjde až dve disciplíny
    Jozef Ninis.
    Ninisa môže mrzieť chyba v úvode. V úvodnej jazde skončil v TOP 20
    Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigidová.
    Obrovská radosť v tábore Talianska. Nečakanú zlatú medailu získalo v olympijskom rekorde
    Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas otvorenia Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca v Miláne.
    Sagan ľutuje, že nikdy nebol vlajkonosič. Keď spieval Bocelli, bolo to super
    Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na otvorení Slovenského domu.
    Český prezident spomínal na bitky proti Sovietom, slovenský chcel byť krasokorčuliar
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Tatar si ceremoniál užil: Bol to neopísateľný pocit, bolo to dojímavé až k slzám

    Tomáš Tatar s vlajkou Slovenska počas otváracieho ceremoniálu.
    Tomáš Tatar s vlajkou Slovenska počas otváracieho ceremoniálu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. feb 2026 o 18:06
    Trošku ma mrzí, že chalani z NHL zmeškali ceremoniál, uviedol.

    Slovenský olympionik Tomáš Tatar je šiesty hokejista, ktorý niesol vlajku na otváracom ceremoniáli na ZOH.

    Na milánskom štadióne San Siro priviedol v piatok na plochu slovenskú výpravu a svoju úlohu vnímal ako veľkú poctu. Spomenul si pri tom aj na nebohého otca.

    „Je to obrovská pocta, človek si neuvedomí tú emóciu, až keď neprechádza spoza oblúku a cíti energiu arény a ľudí.

    Bol to neopísateľný pocit, bolo mi cťou byť vlajkonosičom. Ťažko sa hľadali slová, bolo to dojímavé až k slzám, keď vidíte celú tu parádu,“ povedal Tatar.

    Tridsaťpäťročný útočník je veľký futbalový fanúšik, emócie mal však silnejšie nielen pre to, že sa ceremoniál odohrával na legendárnom San Sire.

    „Mamina mi pripomenula, že nebohý otec hral na San Sire ako sedemnásťročný. Pripomenul som si ho, o to som mal silnejšiu emóciu. V kútiku duše som na neho myslel.“

    Talianski organizátori pripravili počas veľkolepého večera niekoľko dychberúcich momentov, o jeden sa postaral aj tenor Andrea Bocelli.

    Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Štadión San Siro počas otváracieho ceremoniálu.
Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.

    „Je to borec. Je neuveriteľné, aký zvuk dokáže vyprodukovať a spojiť to s emóciou. Veľmi pekne to sadlo. Celý ceremoniál bol krásny, je to iné sledovať v televízii a byť pri tom naživo.

    Trošku ma mrzí, že chalani z NHL zmeškali ceremoniál. Mne sa to stalo v Soči pre rovnaký dôvod a dúfam, že raz si to počas kariéry tiež užijú,“ dodal Tatar.

