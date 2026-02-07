Boli to obrovské nervy, vravel Ninis. Priznal, že v prvých jazdách urobil chyby

Slovenský sánkar Jozef Ninis si v sobotu pripísal na konto šiesty olympijský štart a vyrovnal tak rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.
Po polovici súťaže jednotlivcov v Cortine d´Ampezzo figuruje na 20. mieste a verí že v nedeľňajšej druhej časti predvedie dve stopercentné jazdy a podarí sa mu zabojovať o úspech.
Po sobote mal stratu 2,257 s na vedúceho Nemca Maxa Langenhana. „Dnes to boli obrovské nervy. Kopec prianí od rodinných príslušníkov a známych.
Cez deň som s tým veľmi tvrdo bojoval, aby som to nejako hodil za hlavu,“ priznal Ninis, ktorého prišli do Cortiny podporiť manželka s oboma deťmi, švagor a kamaráti. Po prvej jazde bol 19., po druhej klesol o jedno miesto.
„V prvom kole som pokazil štart, ale jazda nebola najhoršia, čas zhruba ako v tréningu. V druhom sa mi konečne podaril normálny štart, počas jazdy tam boli mierne chybičky, ale čas bol o pár stotín pomalší oproti prvej.
Polovičku boja mám za sebou, treba si oddýchnuť a zajtra zopakovať ďalšie dve stopercentné jazdy,“ zhodnotil.
Ninisa nezastihla olympiáda v ideálnom zdravotnom rozpložení, keďže ho tesne pred štartom skolila chrípka.
„Dnes to bolo už chvalabohu lepšie. Stále nie som stopercentne fit, teplota kolíše okolo 37,0 stupňov, ale našťastie to už nie je 39,5,“ ozrejmil.
Pre chorobu vynechal piatkový otvárací ceremoniál v Cortine: „Povodne som chcel isť, ale urobil som dobre, že som nešiel a vyležal som to v teple. Pozeral som ho len v televízii. Nebol to Peking, kde som bol, ale bolo to pekne spracované a za mňa pekné.“
Ninisov tréner Jaroslav Slávik bol po prvom dni zčasti spokojný. „Jožovi sa v zásade vydarili jazdy.
V prvej trochu zaváhal na štarte, lebo na posledných dvoch v tréningoch sa to nejako pokazilo a to na psychike nepridá. Ten čas by sme potrebovali lepší,“ povedal pre olympic.sk.
