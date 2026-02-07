Briti ako prví postúpili do semifinále. Čechom sa proti Kórejcom darilo

Britskí reprezentanti v curlingu si ako prví zaistili postup do semifinále miešaných dvojíc na olympijskom turnaji v Cortine d'Ampezzo.
V šiestom vystúpení v rámci základnej skupiny triumfovali nad Kanadou 7:5, neskôr zdolali USA 6:4 a na čele tabuľky figurujú so stopercentnou bilanciou.
Švédsko v sobotu zaznamenalo tretiu a štvrtú výhru na podujatí. Počas doobedňajšieho programu zdolalo Švajčiarsko 13:7, poobede zvíťazilo nad obhajcami zlata domácimi reprezentantami 9:4.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice
Švajčiarsko - Švédsko 7:13
Veľká Británia - Kanada 7:5
Estónsko - Nórsko 5:6
Kórejská republika - Česko 4:9
Švédsko - Taliansko 9:4
Veľká Británia - USA 6:4
