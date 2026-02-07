07.02.2026 06:00
Deň 1
Miláno a Cortina 2026
Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas otvorenia Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca v Miláne.
Sagan ľutuje, že nikdy nebol vlajkonosič. Keď spieval Bocelli, bolo to super
Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na otvorení Slovenského domu.
Český prezident spomínal na bitky proti Sovietom, slovenský chcel byť krasokorčuliar
Olympijský šampión Franjo von Allmen.
Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
Pavel Zacha a David Pastrňák
Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
Briti ako prví postúpili do semifinále. Čechom sa proti Kórejcom darilo

Bruce Mouat a Jennifer Dodds.
Bruce Mouat a Jennifer Dodds. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. feb 2026 o 16:42
Z výhry sa teší aj Švédsko či Nórsko.

Britskí reprezentanti v curlingu si ako prví zaistili postup do semifinále miešaných dvojíc na olympijskom turnaji v Cortine d'Ampezzo.

V šiestom vystúpení v rámci základnej skupiny triumfovali nad Kanadou 7:5, neskôr zdolali USA 6:4 a na čele tabuľky figurujú so stopercentnou bilanciou.

Švédsko v sobotu zaznamenalo tretiu a štvrtú výhru na podujatí. Počas doobedňajšieho programu zdolalo Švajčiarsko 13:7, poobede zvíťazilo nad obhajcami zlata domácimi reprezentantami 9:4.

Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice

Švajčiarsko - Švédsko 7:13

Veľká Británia - Kanada 7:5

Estónsko - Nórsko 5:6

Kórejská republika - Česko 4:9

Švédsko - Taliansko 9:4

Veľká Británia - USA 6:4

