VIDEO: Dramatický moment na ZOH. Švajčiarke sa počas skoku odopla lyža

V sobotňajšej kvalifikácii slopestyle na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa udial zvláštny moment. Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.
Lyža sa jej odopla tesne na konci posledného skoku. Höfflinová sa vo vzduchu zatočila, akoby mala obe lyže a dokonca sa jej podarilo dopadnúť relatívne rovno.
VIDEO: Švajčiarke Höfflinovej sa odopla lyža
Tridsaťpäťročná akrobatická lyžiarka sa následne zošmykla k zemi, na ktorej ležala niekoľko sekúnd, ale zdalo sa, že bola v poriadku.
Höfflinová je olympijská šampiónka v slolestyle zo ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.
