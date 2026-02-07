07.02.2026 06:00
Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
VIDEO: Dramatický moment na ZOH. Švajčiarke sa počas skoku odopla lyža

Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.
Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku. (Autor: TASR/AP)
SITA|7. feb 2026 o 11:55
Akrobatická lyžiarka stratila lyžu počas predvádzania triku.

V sobotňajšej kvalifikácii slopestyle na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa udial zvláštny moment. Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.

Lyža sa jej odopla tesne na konci posledného skoku. Höfflinová sa vo vzduchu zatočila, akoby mala obe lyže a dokonca sa jej podarilo dopadnúť relatívne rovno.

VIDEO: Švajčiarke Höfflinovej sa odopla lyža

Tridsaťpäťročná akrobatická lyžiarka sa následne zošmykla k zemi, na ktorej ležala niekoľko sekúnd, ale zdalo sa, že bola v poriadku.

Höfflinová je olympijská šampiónka v slolestyle zo ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

