ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Kapustíková)

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Kapustíková dnes ide preteky žien na strednom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
V skokanskom stredisku Predazzo sa celkovo predstaví 50 pretekárok.
Kde sledovať skoky na lyžiach na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Kira Kapustíková, stredný mostík, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach 2026
07.02.2026 o 18:45
Ženy - Stredný mostík
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Veronika Jenčová (CZE)
2. Jessica Malsinerová (ITA)
3. Natalie Eilersová (CAN)
4. Martina Ambrosiová (ITA)
5. Delia Anamaria Foleaová (ROU)
6. Lisa Hirnerová (AUT)
7. Emma Chervetová (FRA)
8. Jang-ning Weng (CHN)
9. Meghann Wadsaková (AUT)
10. Pola Beltowská (POL)
11. Kira Kapustíková (SVK)
12. Sofia Mattilaová (FIN)
13. Daniela Tothová (ROU)
14. Minja Korhonenová (FIN)
15. Martina Zanitzerová (ITA)
16. Čchi Liou (CHN)
17. Nicole Maurerová (CAN)
18. Heta Hirvonenová (FIN)
19. Ping Tung (CHN)
20. Klára Ulrichová (CZE)
21. Maja Kovačičová (SLO)
22. Anežka Indráčková (CZE)
23. Sina Arnetová (SUI)
24. Paige Jonesová (USA)
25. Katra Komarová (SLO)
26. Josie Johnsonová (USA)
27. Annika Belshawová (USA)
28. Josephine Pagnierová (FRA)
29. Anna Twardoszová (POL)
30. Frida Westmanová (SWE)
31. Jenny Rautionahoová (FIN)
32. Annika Sieffová (ITA)
33. Silje Opsethová (NOR)
34. Juliane Seyfarthová (GER)
35. Jūki Itōová (JPN)
36. Pching Ceng (CHN)
37. Jūka Setōová (JPN)
38. Julia Mühlbacherová (AUT)
39. Eirin Kvandalová (NOR)
40. Heidi Dyhre Tråserudová (NOR)
41. Nika Vodanová (SLO)
42. Sara Takanašiová (JPN)
43. Katharina Schmidová (GER)
44. Agnes Reischová (GER)
45. Abigail Strateová (CAN)
46. Selina Freitagová (GER)
47. Anna Odine Strømová (NOR)
48. Lisa Ederová (AUT)
49. Nozomi Marujamaová (JPN)
50. Nika Prevcová (SLO)
Český tým nasadí do závodu na středním můstku tři závodnice. Nejvíce nadějí na boj například o elitní patnáctku má Anežka Indráčková, která prožívá životní sezonu a i v trénincích se prezentovaly solidními skoky. Je ale pravdou, že na velkém můstku by se jí mohlo dařit více. Na lednových závodech SP ve Villachu, kde se skákalo na středním můstku, ovšem vybojovala výborné 13. místo.
Naopak poněkud z formy je Klára Ulrichová, pro kterou to bude těžký boj o postup do druhého kola. Veronika Jenčová se pak vrací po zranění kolene a už jen to, že může v Itálii skákat, je úspěch.
Slovensko má na olympiádě Kiru Kapustíkovou, pro kterou by byl rovněž úspěch postup do druhého kola. Slovenská reprezentantka je vítězkou nedávného závodu Interkontinentálního poháru v Lillehammeru.
Pokud bychom hledali favoritky závodu, zůstaneme ve Slovinsku. Nika Prevcová je vedoucí žena Světového poháru, které se daří na středním i velkém můstku a v této sezoně vyhrála řadu závodů. Ale například v japonském Zau, kde se v polovině ledna závodilo na středním můstku naposledy, byly lepší Rakušanka Lisa Ederová, Japonka Nozomi Marujamaová a v jednom závodě také Němka Selina Freitagová. To jsou asi nejvážnější konkurentky Niky Prevcové v boji o olympijské zlato.
Na středním můstku před čtyřmi roky v Pekingu slavila vítězství Urša Bogatajová ze Slovinska, která ale již nezávodí a zlatou medaili obhajovat nebude. To Němka Katharina Schmidová, ještě pod jménem Althausová, byla před čtyřmi roky stříbrná. A Nika Vodanová, rozená Križnarová, byla bronzová. Obě budou závodit i v Itálii, ale nepatří v aspirantky na medaili.
Pořadí SP
1. Nika Prevcová (SLO) 1936 b
2. Nozomi Marujamaová (JPN) 1450 b
3. Lisa Ederová (AUT) 1133 b
4. Anna Odine Strømová (NOR) 1053 b
5. Selina Freitagová (GER) 981 b
6. Abigail Strateová (CAN) 913 b
7. Agnes Reischová (GER) 809 b
8. Katharina Schmidová (GER) 696 b
9. Sara Takanašiová (JPN) 695 b
10. Nika Vodanová (SLO) 638 b
32. Anežka Indráčková (CZE) 105 b
34. Klára Ulrichová (CZE) 89 b
50. Kira Kapustíková (SVK) 21 b
Olympijské hry nabídnou skokanské soutěže v italském Predazzu. A závodů bude na letošní olympiádě skutečně hodně. Jako první se uskuteční závod žen na středním můstku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:45.
