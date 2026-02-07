07.02.2026 06:00
Deň 1
Miláno a Cortina 2026
Live
Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas otvorenia Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca v Miláne.
Sagan ľutuje, že nikdy nebol vlajkonosič. Keď spieval Bocelli, bolo to super
Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na otvorení Slovenského domu.
Český prezident spomínal na bitky proti Sovietom, slovenský chcel byť krasokorčuliar
Olympijský šampión Franjo von Allmen.
Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
Pavel Zacha a David Pastrňák
Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 1Súvisiace

ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Kapustíková)

ONLINE: Kira Kapustíková dnes ide preteky na strednom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Kira Kapustíková dnes ide preteky na strednom mostíku na ZOH 2026. (Autor: REUTERS)
Sportnet|7. feb 2026 o 15:45
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach žien na strednom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026. Ide aj Kira Kapustíková.

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Kapustíková dnes ide preteky žien na strednom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

V skokanskom stredisku Predazzo sa celkovo predstaví 50 pretekárok.

Kde sledovať skoky na lyžiach na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Skoky na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Kira Kapustíková, stredný mostík, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach  2026
07.02.2026 o 18:45
Ženy - Stredný mostík
Plánovaný
Prenos
Startovní listina

1. Veronika Jenčová (CZE)
2. Jessica Malsinerová (ITA)
3. Natalie Eilersová (CAN)
4. Martina Ambrosiová (ITA)
5. Delia Anamaria Foleaová (ROU)
6. Lisa Hirnerová (AUT)
7. Emma Chervetová (FRA)
8. Jang-ning Weng (CHN)
9. Meghann Wadsaková (AUT)
10. Pola Beltowská (POL)
11. Kira Kapustíková (SVK)
12. Sofia Mattilaová (FIN)
13. Daniela Tothová (ROU)
14. Minja Korhonenová (FIN)
15. Martina Zanitzerová (ITA)
16. Čchi Liou (CHN)
17. Nicole Maurerová (CAN)
18. Heta Hirvonenová (FIN)
19. Ping Tung (CHN)
20. Klára Ulrichová (CZE)
21. Maja Kovačičová (SLO)
22. Anežka Indráčková (CZE)
23. Sina Arnetová (SUI)
24. Paige Jonesová (USA)
25. Katra Komarová (SLO)
26. Josie Johnsonová (USA)
27. Annika Belshawová (USA)
28. Josephine Pagnierová (FRA)
29. Anna Twardoszová (POL)
30. Frida Westmanová (SWE)
31. Jenny Rautionahoová (FIN)
32. Annika Sieffová (ITA)
33. Silje Opsethová (NOR)
34. Juliane Seyfarthová (GER)
35. Jūki Itōová (JPN)
36. Pching Ceng (CHN)
37. Jūka Setōová (JPN)
38. Julia Mühlbacherová (AUT)
39. Eirin Kvandalová (NOR)
40. Heidi Dyhre Tråserudová (NOR)
41. Nika Vodanová (SLO)
42. Sara Takanašiová (JPN)
43. Katharina Schmidová (GER)
44. Agnes Reischová (GER)
45. Abigail Strateová (CAN)
46. Selina Freitagová (GER)
47. Anna Odine Strømová (NOR)
48. Lisa Ederová (AUT)
49. Nozomi Marujamaová (JPN)
50. Nika Prevcová (SLO)
Český tým nasadí do závodu na středním můstku tři závodnice. Nejvíce nadějí na boj například o elitní patnáctku má Anežka Indráčková, která prožívá životní sezonu a i v trénincích se prezentovaly solidními skoky. Je ale pravdou, že na velkém můstku by se jí mohlo dařit více. Na lednových závodech SP ve Villachu, kde se skákalo na středním můstku, ovšem vybojovala výborné 13. místo.

Naopak poněkud z formy je Klára Ulrichová, pro kterou to bude těžký boj o postup do druhého kola. Veronika Jenčová se pak vrací po zranění kolene a už jen to, že může v Itálii skákat, je úspěch.

Slovensko má na olympiádě Kiru Kapustíkovou, pro kterou by byl rovněž úspěch postup do druhého kola. Slovenská reprezentantka je vítězkou nedávného závodu Interkontinentálního poháru v Lillehammeru.
Pokud bychom hledali favoritky závodu, zůstaneme ve Slovinsku. Nika Prevcová je vedoucí žena Světového poháru, které se daří na středním i velkém můstku a v této sezoně vyhrála řadu závodů. Ale například v japonském Zau, kde se v polovině ledna závodilo na středním můstku naposledy, byly lepší Rakušanka Lisa Ederová, Japonka Nozomi Marujamaová a v jednom závodě také Němka Selina Freitagová. To jsou asi nejvážnější konkurentky Niky Prevcové v boji o olympijské zlato.
Na středním můstku před čtyřmi roky v Pekingu slavila vítězství Urša Bogatajová ze Slovinska, která ale již nezávodí a zlatou medaili obhajovat nebude. To Němka Katharina Schmidová, ještě pod jménem Althausová, byla před čtyřmi roky stříbrná. A Nika Vodanová, rozená Križnarová, byla bronzová. Obě budou závodit i v Itálii, ale nepatří v aspirantky na medaili.
Pořadí SP

1. Nika Prevcová (SLO) 1936 b
2. Nozomi Marujamaová (JPN) 1450 b
3. Lisa Ederová (AUT) 1133 b
4. Anna Odine Strømová (NOR) 1053 b
5. Selina Freitagová (GER) 981 b
6. Abigail Strateová (CAN) 913 b
7. Agnes Reischová (GER) 809 b
8. Katharina Schmidová (GER) 696 b
9. Sara Takanašiová (JPN) 695 b
10. Nika Vodanová (SLO) 638 b
32. Anežka Indráčková (CZE) 105 b
34. Klára Ulrichová (CZE) 89 b
50. Kira Kapustíková (SVK) 21 b
Olympijské hry nabídnou skokanské soutěže v italském Predazzu. A závodů bude na letošní olympiádě skutečně hodně. Jako první se uskuteční závod žen na středním můstku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:45.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Otvárací ceremoniál bol pre Frühaufa neopísateľný zážitok. Užil si Bocelliho i Theronovú
dnes 16:55
Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
Titanilla Bőddnes 07:15|44
Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?Mongolsko aj Haiti mali veľmi originálne oblečenie.
Titanilla Bőd|dnes 07:15|44
Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
Martin Turčindnes 07:30
Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázaliNa olympiáde necíti tlak, hokej je pre neho v prvom rade zábava.
Martin Turčin|dnes 07:30
ONLINE: Kira Kapustíková dnes ide preteky na strednom mostíku na ZOH 2026.online
dnes 15:45
ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Kapustíková)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach žien na strednom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026. Ide aj Kira Kapustíková.
dnes 15:45
Frida Karlssonová
dnes 14:05
Suverénne výkony v behu na lyžiach. Švédky opanovali preteky v skiatloneZlato získala Karlssonová.
dnes 14:05
ONLINE: Jozef Ninis dnes ide 1. a 2. jazdu v sánkovaní na ZOH 2026.online
dnes 14:00
ONLINE: Sánkovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jozef Ninis)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy sánkarov na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jozef Ninis.
dnes 14:00
Franjo von Allmen sa raduje v cieli zjazdu
dnes 13:00
Švajčiar uchmatol zlato Talianom. Zjazd má nového olympijského šampiónaMarco Odermatt skončil bez medaily.
dnes 13:00
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
dnes 12:52
Vonnovú nezastaví ani zranenie kolena. Tréning zjazdu absolvovala s ortézou na koleneŠtyridsaťjedenročná zjazdárka si nedávno natrhla predný krížny väz v ľavom kolene.
dnes 12:52
Martina Sábliková
dnes 12:17
Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínuObrovská bezmocnosť, napísala na sociálnej sieti.
dnes 12:17
Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.
dnes 11:55
VIDEO: Dramatický moment na ZOH. Švajčiarke sa počas skoku odopla lyža Akrobatická lyžiarka stratila lyžu počas predvádzania triku.
dnes 11:55
Jonas Röndbjerg
dnes 11:14
Zo súpisky Dánska vypadol hráč NHL, vyradilo ho zranenieKlub ho zaradil na listinu zranených hráčov.
dnes 11:14
Otvárací ceremoniál ZOH 2026
dnes 09:41
Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho duchaIntímny ceremoniál hier v Miláne a Cortine sa pokúsil o niečo iné, napísal The Guardian.
dnes 09:41
Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
dnes 08:38|5
Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiádyNa slávnosti sa zúčastní aj český prezident Petr Pavel.
dnes 08:38|5
ONLINE: Zjazd mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
dnes 08:30|1
ZOH 2026: Zjazd mužov ovládol Švajčiar Franjo von AllmenSledovali ste s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30|1
Bruce Mouat a Jennifer Dodds.
dnes 16:42
Briti ako prví postúpili do semifinále. Čechom sa proti Kórejcom dariloZ výhry sa teší aj Švédsko či Nórsko.
dnes 16:42
Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
dnes 16:55
Otvárací ceremoniál bol pre Frühaufa neopísateľný zážitok. Užil si Bocelliho i TheronovúHlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne.
dnes 16:55
Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
Otvárací ceremoniál bol pre Frühaufa neopísateľný zážitok. Užil si Bocelliho i Theronovú
dnes 16:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Skoky na lyžiach»ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Kapustíková)