Zo súpisky Dánska vypadol hráč NHL, vyradilo ho zranenie

Dánsky hokejový útočník Jonas Röndbjerg napokon nebude štartovať na ZOH v Miláne. Z premiérovej účasti pod piatimi kruhmi ho vyradilo zranenie v dolnej časti tela.
Utrpel ho v zápase NHL ešte 2. februára, v ktorom jeho tím Vegas Golden Knights prehral s Anaheimom Ducks 3:4.
Klub ho zaradil na listinu zranených hráčov. Röndbjerg strávil prevažnú časť sezóny 2025/2026 na farme v AHL, v prvom tíme „zlatých rytierov“ nastúpil do štyroch zápasov.
V NHL doteraz odohral celkovo 80 zápasov (všetky za Vegas), v ktorých nazbieral 11 kanadských bodov (3+8).
V ofenzíve Dánska budú figurovať štyria hráči, ktorí v prebiehajúcej sezóne nastúpili v NHL - Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay), Nikolaj Ehlers (Carolina), Lars Eller (Ottawa) a Oscar Fisker Mölgaard (Seattle).
Dáni sa na ZOH predstavia v základnej C-skupine, v ktorej nastúpia proti Nemecku, USA a Lotyšsku.
Program Dánska na ZOH 2026
Tabuľka skupiny C
