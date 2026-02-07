    07.02.2026 06:00
    Zo súpisky Dánska vypadol hráč NHL, vyradilo ho zranenie

    Jonas Röndbjerg
    Jonas Röndbjerg (Autor: SITA/AP)
    7. feb 2026 o 11:14
    Klub ho zaradil na listinu zranených hráčov.

    Dánsky hokejový útočník Jonas Röndbjerg napokon nebude štartovať na ZOH v Miláne. Z premiérovej účasti pod piatimi kruhmi ho vyradilo zranenie v dolnej časti tela.

    Utrpel ho v zápase NHL ešte 2. februára, v ktorom jeho tím Vegas Golden Knights prehral s Anaheimom Ducks 3:4.

    Klub ho zaradil na listinu zranených hráčov. Röndbjerg strávil prevažnú časť sezóny 2025/2026 na farme v AHL, v prvom tíme „zlatých rytierov“ nastúpil do štyroch zápasov.

    V NHL doteraz odohral celkovo 80 zápasov (všetky za Vegas), v ktorých nazbieral 11 kanadských bodov (3+8).

    V ofenzíve Dánska budú figurovať štyria hráči, ktorí v prebiehajúcej sezóne nastúpili v NHL - Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay), Nikolaj Ehlers (Carolina), Lars Eller (Ottawa) a Oscar Fisker Mölgaard (Seattle).

    Dáni sa na ZOH predstavia v základnej C-skupine, v ktorej nastúpia proti Nemecku, USA a Lotyšsku.

    Program Dánska na ZOH 2026

    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 19:10
    | Skupina C
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

