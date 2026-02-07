ONLINE: Zjazd mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes čaká prvá lyžiarska disciplína, na programe je zjazd mužov.
Lyžiari zabojujú o medaily v stredisku Bormio na zjazdovke Stelvio, preteky sa začnú o 11:30 h.
Kde sledovať lyžovanie na ZOH 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
07.02.2026 o 11:30
Muži - Zjazd
Plánovaný
Prenos
Štartová listina:
1. Daniel Hemetsberger (AUT)
2. James Crawford (CAN)
3. Bryce Bennett (USA)
4. Maxence Muzaton (FRA)
5. Nils Alphand (FRA)
6. Alexis Monney (SUI)
7. Marco Odermatt (SUI)
8. Franjo von Allmen (SUI)
9. Vincent Kriechmayr (AUT)
10. Nils Allegre (FRA)
11. Giovanni Franzoni (ITA)
12. Dominik Paris (ITA)
13. Ryan Cochran-Siegle (USA)
14. Mattia Casse (ITA)
15. Florian Schieder (ITA)
16. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
17. Cameron Alexander (CAN)
18. Elian Lehto (FIN)
19. Miha Hrobat (SLO)
20. Stefan Rogentin (SUI)
21. Raphael Haaser (AUT)
22. Brodie Seger (CAN)
23. Jan Zabystřan (CZE)
24. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
25. Stefan Babinsky (AUT)
26. Jeffrey Read (CAN)
27. Kyle Negomir (USA)
28. Simon Jocher (GER)
29. Sam Morse (USA)
30. Martin Čater (SLO)
31. Marco Pfiffner (LIE)
32. Barnabás Szöllös (ISR)
33. Arnaud Alessandria (MON)
34. Elvis Opmanis (LAT)
35. Dmytro Šepjuk (UKR)
36. Cormac Comerford (IRL)
Poradie disciplíny zjazd:
1. Marco Odermatt (SUI) 510 b
2. Franjo von Allmen (SUI) 395 b
3. Dominik Paris (ITA) 296 b
4. Giovanni Franzoni (ITA) 224 b
5. Florian Schieder (ITA) 219 b
6. Vincent Kriechmayr (AUT) 172 b
7. Nils Allegre (FRA) 166 b
8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 156 b
9. Mattia Casse (ITA) 139 b
10. Maxence Muzaton (FRA) 134 b
11. Alexis Monney (SUI) 103 b
54. Jan Zabystřan (CZE) 5 b
Poradie Svetového pohára:
1. Marco Odermatt (SUI) 1385 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 624 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 464 b
10. Dominik Paris (ITA) 453 b
33. Jan Zabystřan (CZE) 168 b
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prvej medailovej disciplíny zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Prvé cenné kovy si medzi sebou rozdajú muži v zjazde. V tejto sezóne sa konali v Svetovom pohári štyri zjazdy. Dve víťazstva si pripísal Franjo von Allmen, raz sa z víťazstva tešil Giovanni Franzoni a líder celkového poradia Marco Odermatt.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu sa zo zlata tešil Beat Feuz, na pódiu ho doplnili Johan Clarey a Matthias Mayer. Ani jeden z tejto trojice už nesúťaží.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.
Zimná olympiáda Miláno 2026
