Švajčiar uchmatol zlato Talianom. Zjazd má nového olympijského šampióna

ZOH 2026 - zjazd mužov
PORADIE
MENO
KRAJINA
ČAS
1.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
1:51,61 min
2.
Giovanni Franzoni
Taliansko
+ 0,20 s
3.
Dominik Paris
Taliansko
+ 0,50 s
4.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,70 s
5.
Alexis Monney
Švajčiarsko
+ 0,75 s
6.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
+ 0,77 s
Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen sa stal na ZOH 2026 premiérovým olympijským víťazom zjazdu.
V sobotňajších pretekoch v Bormiu triumfoval s náskokom 20 stotín pred Talianom Giovannim Franzonim.
Bronz v kráľovskej alpskej disciplíne vybojoval ďalší domáci pretekár Dominik Paris, ktorý za víťazom zaostal o 50 stotín. Slovensko nemalo v 36-člennom štartovom poli svoje zastúpenie.
Cítim sa ako vo filme, teší sa Von Allmen
Dvadsaťštyriročný von Allmen v úvodnom medailovom rozhodnutí na ZOH 2026 na slávnej zjazdovke Stelvio potvrdil úlohu jedného z najväčších favoritov.
Švajčiar nadviazal na triumf z vlaňajších MS v rakúskom Saalbachu. Výbornú formu naznačil už víťazstvom v olympijskej generálke na podujatí Svetového pohára na domácom svahu v Crans Montane.
„Teraz sa cítim ako vo filme. Moja zbraň je užívať si lyžovanie plnými dúškami. Ráno pred pretekmi som bol uvoľnený, nemal som žiaden stres. Na trať som sa vydal s dobrými pocitmi, pretože na tréningoch sa mi darilo. Veľmi ma teší, že to vyšlo aj v olympijskej súťaži," uviedol von Allmen v cieľových priestoroch pre akreditované médiá.
Pre Franzoniho je striebro životný úspech, aj skúsený 36-ročný Paris získal svoj prvý olympijský kov. Von Allmenov krajan Marco Odermatt, líder celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie zjazdu, skončil štvrtý.
Aj pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu putovalo zlato v mužskom zjazde do krajiny helvétskeho kríža zásluhou Beata Feuza.
Odermatt bez medaily
Ako prvý sa na technicky náročnú trať v Bormiu, ktorú postavil Rakúšan Hannes Trinkl, vydal jeho krajan Daniel Hemetsberger a stanovil základný čas. Francúz Maxence Muzaton nezvládol výjazd zo zákruty a nevyhol sa pádu.
Hemetsbergera predstihol Švajčiar Alexis Monney, ktorý v roku 2024 vyhral v Bormiu doposiaľ jediný zjazd v SP.
Hneď za ním odštartoval Odermatt. Najväčší favorit na zlato si od začiatku vypracoval náskok. Skvele zvládol úsek Carcentina, hrboľatý traverz, z ktorého si zjazdári odnášajú vysokú rýchlosť. V závere stratil, no o päť stotín sa dostal pred Monneyho.
Odermatta však pripravil o pozíciu lídra majster sveta von Allmen, ktorý predviedol čistú jazdu, aj po najdlhšom skoku Salto San Pietro išiel v ideálnej stope a v cieli mal 70-stotinový náskok.
Talianskych fanúšikov priviedol do varu Franzoni, ktorý v tejto sezóne triumfoval v legendárnom zjazde v Kitzbüheli a zaradil sa na druhé miesto.
Paris vyhral v Bormiu rekordných sedem zjazdov SP a aj v olympijskej súťaži ziskom bronzu potvrdil, že mu táto trať veľmi sedí.
Podmienky sa postupne zhoršovali a žiadnemu z ďalších pretekárov sa už nepodarilo priblížiť k vedúcej trojici.
