Olympijský šampión Franjo von Allmen.
Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
Pavel Zacha a David Pastrňák
Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
Švajčiar uchmatol zlato Talianom. Zjazd má nového olympijského šampióna

Franjo von Allmen sa raduje v cieli zjazdu
Franjo von Allmen sa raduje v cieli zjazdu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. feb 2026 o 13:00
Marco Odermatt skončil bez medaily.

ZOH 2026 - zjazd mužov

PORADIE

MENO

KRAJINA

ČAS

1.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

1:51,61 min

2.

Giovanni Franzoni

Taliansko

+ 0,20 s

3.

Dominik Paris

Taliansko

+ 0,50 s

4. 

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,70 s

5.

Alexis Monney

Švajčiarsko

+ 0,75 s

6.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

+ 0,77 s

Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen sa stal na ZOH 2026 premiérovým olympijským víťazom zjazdu.

V sobotňajších pretekoch v Bormiu triumfoval s náskokom 20 stotín pred Talianom Giovannim Franzonim.

﻿Bronz v kráľovskej alpskej disciplíne vybojoval ďalší domáci pretekár Dominik Paris, ktorý za víťazom zaostal o 50 stotín. Slovensko nemalo v 36-člennom štartovom poli svoje zastúpenie.

Fotogaléria zo zjazdu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Kanaďan James Crawford v cieli zjazdu mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu.
Rakúšan Daniel Hemetsberger na trati počas zjazdu mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu.
Rakúšan Daniel Hemetsberger v cieli zjazdu mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu.
Rakúšan Daniel Hemetsberger v cieli zjazdu mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu.
Cítim sa ako vo filme, teší sa Von Allmen

Dvadsaťštyriročný von Allmen v úvodnom medailovom rozhodnutí na ZOH 2026 na slávnej zjazdovke Stelvio potvrdil úlohu jedného z najväčších favoritov.

Švajčiar nadviazal na triumf z vlaňajších MS v rakúskom Saalbachu. Výbornú formu naznačil už víťazstvom v olympijskej generálke na podujatí Svetového pohára na domácom svahu v Crans Montane.

Franjo von Allmen pózuje so zlatou medailou
Franjo von Allmen pózuje so zlatou medailou (Autor: TASR/AP)

„Teraz sa cítim ako vo filme. Moja zbraň je užívať si lyžovanie plnými dúškami. Ráno pred pretekmi som bol uvoľnený, nemal som žiaden stres. Na trať som sa vydal s dobrými pocitmi, pretože na tréningoch sa mi darilo. Veľmi ma teší, že to vyšlo aj v olympijskej súťaži," uviedol von Allmen v cieľových priestoroch pre akreditované médiá.

Pre Franzoniho je striebro životný úspech, aj skúsený 36-ročný Paris získal svoj prvý olympijský kov. Von Allmenov krajan Marco Odermatt, líder celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie zjazdu, skončil štvrtý.

Aj pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu putovalo zlato v mužskom zjazde do krajiny helvétskeho kríža zásluhou Beata Feuza.

Odermatt bez medaily

Ako prvý sa na technicky náročnú trať v Bormiu, ktorú postavil Rakúšan Hannes Trinkl, vydal jeho krajan Daniel Hemetsberger a stanovil základný čas. Francúz Maxence Muzaton nezvládol výjazd zo zákruty a nevyhol sa pádu.

Hemetsbergera predstihol Švajčiar Alexis Monney, ktorý v roku 2024 vyhral v Bormiu doposiaľ jediný zjazd v SP.

Hneď za ním odštartoval Odermatt. Najväčší favorit na zlato si od začiatku vypracoval náskok. Skvele zvládol úsek Carcentina, hrboľatý traverz, z ktorého si zjazdári odnášajú vysokú rýchlosť. V závere stratil, no o päť stotín sa dostal pred Monneyho.

Odermatta však pripravil o pozíciu lídra majster sveta von Allmen, ktorý predviedol čistú jazdu, aj po najdlhšom skoku Salto San Pietro išiel v ideálnej stope a v cieli mal 70-stotinový náskok.

Talianskych fanúšikov priviedol do varu Franzoni, ktorý v tejto sezóne triumfoval v legendárnom zjazde v Kitzbüheli a zaradil sa na druhé miesto.

Paris vyhral v Bormiu rekordných sedem zjazdov SP a aj v olympijskej súťaži ziskom bronzu potvrdil, že mu táto trať veľmi sedí.

Podmienky sa postupne zhoršovali a žiadnemu z ďalších pretekárov sa už nepodarilo priblížiť k vedúcej trojici.

